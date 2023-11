Apples “Scary Fast” event viser os nye M3 chips

Apple afholdte i går deres Scary Fast event, hvor vi fik nye informationer om deres nye M3 chips. Sammen med det fik vi naturligvis også et kig på noget af den nye hardware, som kommer med M3 chips.

31 oct. 2023 kl. 09:29 Af Kenneth Johansen

M3 chips i centrum

Helt som de fleste havde forventet af eventet, så var det naturligvis de nye M3 chips, som var i centrum. Det er tredje generation af Apples egne chips, som er gået ind og erstattet de Intel chips, der var basis for deres laptops og desktops tidligere.

Det nye lineup kommer til at bestå af M3, M3 Pro og M3 Max. Alle sammen er baseret på en 3 nm arkitektur, som er første gang vi ser det på PC markedet. Det er den samme arkitektur, som er brugt i deres nyeste A17 chips, i den seneste generation af iPhones.





Sammen med den nye effektive 3nm process, kommer der også et godt boost til GPU delen af chippen. Den kommer nu med understøttelse af hardware accelerated ray tracing, mesh shading og Dynamic Caching.

Den sidste feature er designet til at optimere, hvor meget hukommelse systemet bruger under sine opgaver, og dermed selvfølgeligt gerne gøre det hele mere effektivt.

M3 chippen i sin basisform kommer med fire performance cores og fire efficiency cores sammen med op til 10 GPU cores og op til 24GB RAM.

M3 Pro kommer med op til seks performance cores, op til seks efficiency cores og op til 18 GPU cores og et RAM max på 36GB.

Endelig er der M3 Max som kommer med op til 12 performance cores, op til 4 efficiency cores, op til 40 GPU cores og et RAM max på 128GB.

Apple fortæller at man kan forvente omkring 15% bedre ydelse sammenlignet med M2, og op til 30% sammenlignet med M1. Oven i det kommer der en god forbedring på op til 65% på GPU cores.





Ny M3 baseret MacBook Pro

Til eventet blev der naturligvis også præsenteret ny hardware, som kommer med de nye M3 chips. Centralt kommer der nye 14” og 16” MacBook Pro versioner med M3 chips.

I den lave ende kommer der en ny entry level MacBook Pro. Det er en 14” mode,l der erstatter den tidligere 13” model med M2 chip. Den nye model kommer ikke med den Touch Bar, der var en del af den tidligere model.





Entry level modellen kommer med kun 8GB RAM, hvilket næsten er en fornærmelse i en ny laptop. Specielt når man tager i betragtning at prisen starter på lige under 15.000 kroner. Springet op til 16GB RAM kommer til at koste yderligere 1800 kroner.

Den begrænsede hardware er nok en plan, for at drive salget op til de større laptops. Springet op til en M3 Pro baseret MacBook Pro betyder, at man får starter på 18GB RAM og her starter priserne lige under 19.000 kroner for 14” versionen, eller lige under 23.000 kroner for 16” versionen.

Springet op til en M3 Pro baseret MacBook Pro åbner også op for den nye Space Black Farve, som Apple viste frem på deres event. Den er kun tilgængelig på M3 Pro og M3 Max baserede systemer. Igen et meget klassisk Apple træk at gøre en farvemulighed eksklusiv for de mere kostbare produkter.

Skal springet tages til den store M3 Max chip, så starter man med 36GB RAM og skal af med 29.799 kroner for en 14” version, mens der skal 31.999 kroner op af lommen for en 16” version.





M3 baseret 24” iMac

På desktopfronten var der også M3 baseret nyt, med nye versioner af iMac systemet. Sammen med den nye M3 chips kommer der også et 4,5K Retina display, et 1080p indbygget webcam og WiFi 6E.

Der er mulighed for op til 24GB RAM og så stadig i syv forskellige farvemuligheder. Priserne på de nye iMacs starter ved 12.499 for en version med otte CPU kerner og otte GPU kerner og så igen kun 8GB RAM.

Der er også nyt farvematchet tilbehør, som Magic Mouse og Magic Keyboard, men på trods af det nye skift til USB C på iPhones, så er det stadig lidt skuffende Lightning stik der er på tilbehøret her. Kom nu ind i kampen Apple!





De nye M3 baserede iMacs og MacBook Pro systemer kan bestilles nu og vil være tilgængelige fra den 7. november.