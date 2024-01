Asus Zenbook Duo med unikt design

ASUS er efterhånden kendt for at ryste posen godt og grundigt når det kommer til laptop design. Et vildt nyt laptopdesign fra Asus på deres Zenbook Duo giver en dobbeltskærmslaptop, perfekt til grafisk design og andre kreative opgaver.

19 jan. 2024 kl. 08:58 Af Maria DEL:

Hvis du er en kreativ sjæl, eller arbejder sammen med andre, kunne Asus' nye laptop være lige noget for dig. Virksomheden har annonceret en ny Zenbook Duo-enhed, den seneste i deres række af dobbeltskærms bærbare computere, på CES 2024.

Dog adskiller denne Duo sig fra tidligere modeller, da begge skærme nu er af samme størrelse, nemlig 14 tommer hver. Denne bærbare computer kunne meget vel være en af de bedste til grafisk design, såvel som til billedredigering og samarbejdsorienteret arbejde. Der er flere forskellige måder, du kan bruge Zenbook Duo på.





Du kan bruge den som en traditionel laptop, hvor bundskærmen er dækket af et traditionelt tastatur og trackpad. Eller du kan prøve Dual Screen-tilstand, hvor du placerer tastaturet på dit skrivebord og arrangerer de to skærme lodret, eller Desktop-tilstand, hvor du arrangerer dem vandret i stedet. Eller - hvilket er en gamechanger, hvis du arbejder eller skaber sammen med andre mennesker i samme rum - du kan bruge Sharing-tilstand.

Her fjerner du tastaturet, og lægger enheden fladt ned. Begge skærme vender op og væk fra hinanden, hvilket gør det lettere at dele dit arbejde. Begge skærme er OLED og har opløsninger på op til 2880 x 1800, aspektforhold på 16:10, en maksimal opdateringshastighed på 120Hz, og op til 19,8 tommer af brugbar skærmplads.





Duo kan have op til en Intel Core Ultra 9.185 processor, 32GB RAM, 2TB lagerplads og et 75WH batteri. Den har også to Thunderbolt 4 porte, en 3,5mm jack, HDMI udgang, og en USB-A port. Imens kan du bruge den bærbare computer med Asus' stylus, og Bluetooth-tastaturet kan bæres mellem de to skærme, når du ikke bruger enheden.

Du kan oplade den ved at tilslutte pogo-pins på kanterne af den nederste laptopskærm. På nogle punkter adskiller den sig ikke markant fra enheder som Lenovo's Yoga Book 9i, men der er forskelle - tastaturet på den nye Zenbook Duo har en indbygget trackpad, så du behøver ikke at bruge det sammen med en trackpad på skærmen.