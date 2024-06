ASUS ROG Ally X tager kampen op med Steam Deck

ASUS har annonceret deres Ally X som en opfølgning på deres populære ASUS ROG Ally håndholdte gaming løsning i samme stil som Steam Deck.

3 jun. 2024 kl. 09:41 Af Maria DEL:

Asus ROG Ally X blev lanceret globalt på Computex 2024 søndag. Selskabet havde første gang antydet efterfølgeren til Asus ROG Ally i april, mens dens funktioner og specifikationer dukkede op online dage før sin debut.

Den håndholdte gaming-PC er drevet af Windows 11 og siges at have betydelige opgraderinger i forhold til sin forgænger, med det mest markante være et større batteri. I forhold til hardware får den en 120Hz-skærm, 24GB LPDDR5 RAM og et 80Wh batteri. Asus ROG Ally X kan forudbestilles og starter ved $799. Den går i salg i juli 2024 og kommer med et tre måneders gratis Xbox Game Pass Ultimate abonnement.





Asus ROG Ally X har en 7-tommers fuld-HD IPS-skærm med en opdateringshastighed på 120Hz og en responstid på 7 ms. Skærmen understøtter en maksimal lysstyrke på 500 nits, 100 procent sRGB dækning, og er beskyttet af Corning Gorilla Glass Victus. Den er også udstyret med AMD's FreeSync Premium, der lover at reducere screen tearing.

Den håndholdte gaming-PC er drevet af en 4nm AMD Ryzen Z1 Extreme-processor, der har en Zen 4-arkitektur med 8 kerner. Chippen er parret med en RDNA 3 iGPU og 24GB LPDDR5 RAM. Den håndholdte PC understøtter også dual-channel hukommelse. Hvad angår lagring, er den udstyret med en 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD og kører på Windows 11. Asus siger, at de har inkluderet en indbygget fingeraftrykssensor og Microsoft Pluton sikkerhedsprocessor til beskyttelse på ROG Ally X.

Den får også et 2-højttalersystem med Dolby Atmos support og Smart Amplifier Technology. Ally X er udstyret med en markant større 80Wh 4-celle Li-ion batteri sammenlignet med standardmodellen. Den understøtter 65W opladning via USB Type-C.

Asus ROG Ally X har også en række tilslutningsmuligheder, inklusive en Thunderbolt 4-port med DisplayPort-support, en USB 3.2 Gen 2 Type-C-port, et 3,5 mm hovedtelefonstik og en UHS-II microSD-kortlæser. Den understøtter desuden Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.2. Asus ROG Ally X måler 28,0 x 11,1 x 2,47 cm og vejer 678 g.