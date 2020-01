AUTHOR : Uber

Bedste bærbare computere til Fortnite i 2019

Fortnite tog spilverdenen med storm, og blev hurtigt det mest populære Battle Royale spil, som ligeledes understøttes af forskellige platforme. Hvad der hjalp med at gøre spillet så populært, er, evnen til at køre på de fleste systemer, også dem uden dedikerede GPU'er. Dette gør det lettere at vælge en bærbar computer til at spille Fortnite uden nødvendigvis at bruge mange penge på gamer bærbare.





Alle de bærbare computere, vi har inkluderet i vores nedenstående liste, kan afvikle Fortnite uden problemer, da spillet kun iklædes anbefaling af enIntel Core i5 eller AMD Ryzen 3 CPU, NVIDIA GTX 600 eller AMD Radeon HD 7870 GPU og 8 GB RAM.

Vi skalerer også i priserne på de udvalgte produkter, så der er noget for enhver smag og budget. Vi har sågar inddraget maskiner, som også vil begå sig fremragende til produktivitetsarbejde.





Acer Aspire 5

Denne bærbare computer fra Acer kommer med en 8. Gen Intel Core i5-8265U processor, 8 GB DDR4 RAM og et 256 GB solid-state-drev (SSD). Det er mere end nok til at håndtere Fortnite. Acer Aspire 5 bygges med en 15,6-tommers skærm, og har en opløsning på 1080p, og der er masser af porte til tilslutning af tilbehør. En solid bærbar computer til en fornuftig pris.

Acer Aspire 5 er set til 3333 kroner 28-11-2019.





Alienware m15 R2





Når du er klar til at tage Fortnite lidt mere seriøst, giver denne Alienware m12 R2 bærbar computer med en dedikeret NVIDIA RTX GPU et markant grafisk løft, så du kan skrue op grafikindstillinger med en stabil frame rate. Alienware m12 R2 vil også være i stand til at kunne afvikle masser af andre pc-spil. Denne er også den dyre dreng i klassen med en pris på over 23.000 kroner.





Huawei MateBook D

Huawei laver nogle fantastiske bærbare computere, og MateBook D har alt hvad du har brug for for at spille Fortnite og være produktiv hele dagen, alt sammen designet i et Ultrabook-chassis. DeHer får du en 14-tommer FHD-berøringsskærm, 8. Gen Core i7-8550U CPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD og dedikeret NVIDIA MX150 GPU. Her kan du spille Fortnite uden besvær og et slankt design, så du kan tage den med dig under armen.

Huawei MateBook D er set til en pris på 8500 kroner 28-11-2019.





ASUS TUF FX505DT

Hvis du AMD fan, og vil du have en Ryzen bærbar computer, er ASUS TUF et oplagt bud. Her får du en Ryzen 5 3550H CPU, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB PCIe SSD og dedikeret NVIDIA GTX 1650 GPU, som let ville kunne afvikle Fortnite, og andre spil. Skærmen kommer i form af en 15,6-tommer FHD-skærm med 120Hz opdateringsfrekvens.

ASUS TUF FX505DT er set til en pris på 7500 kroner 28-11-2019.





Lenovo Legion Y540 17





Hvis du vil jagter en gaming-bærbar computer med en 17 tommer-skærm, er Legion Y540 fra Lenovo en perle med en massiv 17,3-tommer skærm, NVIDIA GTX NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GPU og en Intel processorer, der giver dig mulighed for en fed gamingoplevelse på en visuel perle.

Lenovo Legion Y540 17 er set til en pris på 10.500 kroner 28-11-2019.





