Asus klar med to nye AMD gaming laptops

Asus præsenterer deres komplette portefølje af Copilot+ PCs ved Computex 2024. To modeller er specielt designet til gamere - TUF Gaming A14 og A16.

5 jun. 2024 kl. 08:13 Af Maria DEL:

Asus brugte den igangværende Computex 2024 begivenhed i Taipei til at afsløre deres komplette sortiment af Copilot+ PC'er. Blandt de mange produkter der blev afsløret, var to af dem specielt designet til gamere - TUF Gaming A14 og A16.

Både TUF Gaming A14 og A16 leveres med op til en AMD Ryzen 9 AI HX 370 processor med 12 kerner, 24 tråde og en indbygget NPU, der er i stand til at levere 50 TOPS af AI præstation. Begge maskiner kommer også med dedikerede NVIDIA GeForce RTX Laptop grafikkort for at bakke op om deres AI kapabiliteter.





TUF Gaming A16 har en 16-tommers skærm og et 17,9 mm chassis, der tilbyder en skærm-til-krop-forhold på 90 procent. Skærmen tilbyder 2,5K opløsning, 400 nits af lysstyrke, en 165 Hz opdateringshastighed og en 3 ms responstid. Den drives af de nyeste AMD Ryzen AI processorer og kan udstyres med op til et NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU og LPDDR5X-7500 hukommelse.

GeForce RTX 4070 GPU kan levere AI præstation helt op til 321 TOPS. Tilslutningsmuligheder inkluderer to USB 3.2 Gen 2 Type-A porte, en USB 4 port med DisplayPort 2.1, en USB 3.2 Type-C port der understøtter 100W strømlevering, en Ethernet-jack, HDMI 2.1 og en 3,5 mm kombinationsjack. Den har også et 90 Wh batteri og avanceret køleteknologi til at styre varme.





Den mindre TUF Gaming A14 har mange af A16's funktioner, men inkluderer et RTX 4060 GPU og et 73 Wh batteri. Det er første gang, Asus tilbyder en 14-tommers formfaktor i TUF Gaming Laptop. Skærmen tilbyder også 2,5K opløsning, 400 nits af lysstyrke, en 165 Hz opdateringshastighed og en 3 ms responstid.

Begge bærbare computere er bygget til at være holdbare, med A14 der har en militærklasse-kabinet og et FHD webcam der understøtter Windows Hello. ChannelNews har kontaktet Asus for at bekræfte de præcise tilgængelighedsdatoer og priser for det australske marked.

Udover de to nye gaming laptops, brugte Asus Computex begivenheden til at afsløre flere andre PC'er. Dette inkluderer ProArt P16/PX13/PZ13 bærbare studier med AMD Ryzen AI 300 Series processorer og Snapdragon X Series processorer samt GeForce RTX 40 Series grafikkort.

De afslørede også Ultrathin Zenbook S 16 med et Ceraluminum låg og AMD Ryzen AI 300 Series processorer med avanceret køling i en 1,1 cm profil. Imens var den helt nye Vivobook S 15 den første Copilot+ PC fra ASUS der blev afsløret for et par uger siden, og de nye Vivobook S 14/16 modeller fra 2024, der nu er lanceret, har AMD Ryzen AI 300 Series processorer.