HP tilføjer AI til deres Spectre PC'er

AI er årets buzzword på CES og her er HP naturligvis også med på vognen. HP har prøsenteret deres nyeste Spectre PC'er som naturligvis nu inkluderer AI tiltag.

12 jan. 2024 kl. 08:36 Af Maria DEL:

CES 2024 har været forsum for en masse nye tiltag inden for tech verdenen. Det helt store buzzword er AI og det tager mange forskellige former. HP er også med på CES og har vist flere nye produkter frem, blandt andet nye Spectre AI PC'er.

"Vi mener, at de bedste innovationer også er de mest personlige," sagde Kong Meng Koh, administrerende direktør, Sydøstasien og Korea, HP. "Nye teknologier fra HP leverer løsninger, der giver os mulighed for at være mere personlige end nogensinde før, og tager fordel af banebrydende innovationer som AI, der vil ændre den måde, teknologi driver os fremad på."

I spidsen for HP's fremstød er de nye Spectre X360 laptops. Når disse laptops kommer på markedet, vil brugerne være i stand til at benytte forskellige AI-funktioner indbygget i Spectre X360. Disse AI-funktioner inkluderer det 9MP kamera, der tilpasser sig til, hvad det ser omkring dig. Så hvis du har en videoopkald, vil den indbyggede AI-chip justere lysstyrken for dig. Den inkluderer også sikkerhedsfunktioner som låsning, når du går væk. Denne sikkerheds AI-funktion sikrer simpelthen, at du pludselig kan forlade din laptop, og den vil låse sig selv for dig.

Det er ikke ligefrem en ny funktion på laptops men HP smider det under AI fanen alligevel.

AI-chippen har også automatisk ydelsesoptimering til at balancere vores ventilatorstøj og temperatur baseret på de kørende apps, laptopplacering og batteristatus. Spectre X360 laptops vil blive drevet af Intel Core Ultra-processorer. Disse chips er nye og en del af Intels verdensomspændende kampagne for at sætte AI ind i alt. Oven i dette er der en mulighed for at inkludere en NVIDIA GeForce RTX 4050.

AI vil også sortere arbejdsbelastninger som fotoredigering og videoredigering i et meget hurtigere tempo. De nyeste Spectre laptops er de første consumer produkter, der har lydjustering af Poly. Poly bringer årtiers erfaring med lydjustering til disse enheder og leverer den bedste stemmeklarhed og bemærkelsesværdig lyd. Yderligere forbedring af opkald og video med Windows Studio-effekter, som overfører AI-funktioner som automatisk beskæring, baggrundssløring og evnen til at opretholde øjenkontakt til NPU for engagerende forbindelser.

De nyeste Spectre laptops tilbyder også opdaterede skærme, med op til en 2.8K OLED-skærm for skarpere billeder og mere levende farver, sammen med en IMAX Enhanced Certificering til filmvisning.