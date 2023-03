HP Spectre x360 16”

Hvis du er på udkig efter en laptop i 2 i 1 segmentet, så har HP måske et godt bud med deres HP Spectre x360, i den opdaterede 16” version, som vi har på testbordet i dag.

2 mar. 2023 kl. 08:56 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Display: 40.6 cm (16") diagonal UHD OLED UWVA multi-touch display (3840 × 2400), micro-bezels, edge-to-edge anti-reflective Corning® Gorilla® Glass NBT™, blue light filtering, 400 cd/m², 100% DCI- From the P3 color space

40.6 cm (16") diagonal UHD OLED UWVA multi-touch display (3840 × 2400), micro-bezels, edge-to-edge anti-reflective Corning® Gorilla® Glass NBT™, blue light filtering, 400 cd/m², 100% DCI- From the P3 color space Processor: Intel Core i7-11390H processor (up to 5.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads)

Intel Core i7-11390H processor (up to 5.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads) Memory: 32 GB DDR4-3200 MHz memory (on motherboard)

32 GB DDR4-3200 MHz memory (on motherboard) Hard drive: 1 TB PCIe NVMe TLC M.2 SSD

1 TB PCIe NVMe TLC M.2 SSD Optical drive: no

no Video card: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated memory)

NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated memory) Sound: Audio by Bang & Olufsen sound reproduction; Four speakers; HP Audio Boost 2.0

Audio by Bang & Olufsen sound reproduction; Four speakers; HP Audio Boost 2.0 Network features: Intel® Wi-Fi 6E AX210 (2×2) and Bluetooth® 5.2 combination (supports gigabit file transfer speeds)

Intel® Wi-Fi 6E AX210 (2×2) and Bluetooth® 5.2 combination (supports gigabit file transfer speeds) Camera: HP True Vision 5MP IR camera with shutter, temporary noise reduction and two integrated digital microphones

HP True Vision 5MP IR camera with shutter, temporary noise reduction and two integrated digital microphones Keyboard: Full-size, backlit,

Full-size, backlit, Pointing device: Imagepad touchpad with multi-touch gesture support Precision Touchpad support

Imagepad touchpad with multi-touch gesture support Precision Touchpad support Operating system: Windows 11 Home

Windows 11 Home Other: Accelerometer; artificial intelligence chip; eCompass; color temperature sensor; gyroscope; IR heat sensor, microSD media card reader

Accelerometer; artificial intelligence chip; eCompass; color temperature sensor; gyroscope; IR heat sensor, microSD media card reader Included accessories: Cover; HP's rechargeable MPP2.0 Tilt Pen

Cover; HP's rechargeable MPP2.0 Tilt Pen Battery: Lithium-ion polymer battery, 6 cells, 83 Wh, Up to 9 hours 15 minutes battery life, Supports fast charging of the battery: to about 50% in 30 minutes

Lithium-ion polymer battery, 6 cells, 83 Wh, Up to 9 hours 15 minutes battery life, Supports fast charging of the battery: to about 50% in 30 minutes Power supply: 135 W Smart AC adapter

135 W Smart AC adapter Weight: 2.01 kg

2.01 kg Dimensions: 35.8 × 24.53 × 1.99 cm

Ser vi på listen af specs her, så kan vi se at der er pakket rigtigt meget kraft ind i denne HP laptop. Fleksibiliteten er i top, bogstaveligt talt, med en UHD touchskærm på et 360 graders hængsel, og en samling solid hardware. Det betyder naturligvis også, at vi bestemt ikke er i den budgetvenlige ende af skalaen, hvilket vi ser nærmere på senere i testen.





En tur rundt om HP Spectre x360 16”

HP Spectre x360 kan fås i flere varianter og farver, men vores sample kommer i en meget mørk brun lidt kobber agtig farve, med svagt gyldne detaljer, som får den til at skille sig ud. Farver er naturligvis altid meget en smagssag, men jeg synes at kombinationen her er rigtigt godt og giver et anderledes og stilfuldt look.

Overfladerne er behageligt matte, med et flot finish. Vi får flot afrundede kanter og hjørner de fleste steder på maskinen, mens hjørnerne på den bagerste del er skåret af, i et mere vinklet look.

Det skaber en fin kontrast og bringer noget visuel variation til designet, som jeg synes passer rigtigt godt. Generelt synes jeg, at der er tale om en rigtigt flot laptop.

Ser vi på tilslutningerne får vi to USB C (USB4) porte med Thunderbolt, en USB A SuperSpeed (10 Gb/s), en HDMI 2.0b port, en MicroSD kortlæser og et 3,5mm kombi jackstik til lyd in og output. Endeligt er der naturligvis et stik til opladeren, som klares via den medfølgende 135W adapter. Her havde det været lækkert, hvis det var klaret via endnu et USB C stik.

Springer vi til indersiden af Spectre mødes vi af en 16” skærm i 16:10 format, med en opløsning på 3840 × 2400. Det er også en touchskærm, men desværre kun med en refresh rate på 60 Hz.

Det er dog et OLED display med rigtigt gode farver, og ikke mindst fantastisk sortniveau. Skærmen er med Corning Gorilla Glass, så det kan klare den højere belastning, som følger med touch interface.

Der følger til HP Spectre også en Pen, som kan bruges sammen med skærmen. Som navnet også angiver, så er der et 360 graders hængsel på skærmen. Det er altså muligt at folde den fladt sammen på bagsiden af maskinen. På den måde kan man bruge maskinen i Tablet Mode.

Det fleksible hængsel giver mulighed for placering af skærmen, og egentligt hele maskinen, i en væld af vinkler. Hængslet er tilpas stramt til, at den holder stillingen, selv hvis man folder den i en vinkel til for eksempel tegne brug. Indholdet på skærmen drejer selv, så det matcher den stilling du placerer maskinen i.

Over skærmen finder vi det indbyggede 5MP Webcam, som er i den bedre klasse, sammenlignet med mange laptop webcams. Så her fortjener HP lidt ros for ikke bare at vælge standard løsningen.

Samtidigt har de også indbygget nogen smarte funktioner, hvor det er muligt at lade kameraet registrerer, om du sidder ved skærmen og låse systemet når du forlader skærmen.

Tastaturet er dejligt stort, men har et ikke helt standard layout, som kan tage lidt tid at vænne sig til. Fornemmelsen af det, når man skriver, er dog god og taktil med et fornuftigt feedback. Der er lys i alle taster, så man sagtens kan arbejde i lav belysning. Der er dog visse sekundære funktioner, som for eksempel Æ og Ø, som ikke er oplyste men blot trykt på tasten.

Touch feltet til musen er af en fornuftig størrelse, og føles også hurtigt og responsivt. Der er mulighed for multi touch funktionalitet, hvilket er rart at have med, men også forventet i en maskine i denne klasse.

Lyden er lavet i samarbejde med Bang & Olufsen og højttalerne er placeret på hver side af tastaturet. Størrelsen taget i betragtning, klarer de sig rigtigt godt, men lyden er en anelse til den tyndbenede side.





Testen

Jeg har haft HP Spectre x360 på bordet i en måneds tid, hvor den er blevet brugt lidt on off til forskelligt arbejde og naturligvis til denne test,

Kombinationen af skærm og hardware rammer rigtigt godt, i forhold til en maskine som bruges til arbejde i den stil, som jeg typisk beskæftiger mig med. Det er en god kombination af skriftlig arbejde, en masse webbrowsing sammen med billed og videoredigering.

Den 16” store OLED skærm er fantastisk at arbejde med, og de gode sortniveauer betyder, at det er lækkert at at holde en pause med en film eller serie. I den forbindelse er Bang & Olufsen højtalerne også gode at have, da de både til musik og andet medieforbrug giver en rigtigt god lyd i en lille pakke.

Intel Core i7-11390H CPU’en sammen med 32 GB RAM har betydet, at jeg ikke på noget tidspunkt har følt, at jeg har manglet hardware kraft, til de opgaver jeg har kastet efter maskinen i min testperiode.

HP Spectre x360 markedsføres som en 2 i 1 laptop, i den forstand, at den kan bruges både som laptop og tablet. Det er teknisk set også muligt, men jeg har dog under min test ikke fundet det specielt praktisk. Den generelt store størrelse på maskinen og vægten på over to kilo betyder, at den ikke ser specielt praktisk eller behagelig at sidde med og bruge som tablet.

Det kan dog lade sig gøre, men jeg blev ret hurtigt træt af oplevelsen, simpelthen fordi det blev for tungt og uhandy selv siddende i sofaen. Hvis man kan finde en god stilling, så er det dog en fin oplevelse med den store OLED skærm, og den rimeligt fornuftige touch funktionalitet.

Jeg testede også funktionaliteten, i forhold til at bruge skærmen sammen med den medfølgende pen. Jeg forsøgte lidt notatskrivning og arbejde i tegneprogrammer, fordelt over både alm. Paint i windows og Adobe Fresco.

Den pen der følger med til HP Spectre fungerer fornuftigt, med kun en lille smule forsinkelse på brugen. Det var noget jeg bemærkede, når jeg sad og kiggede efter det. Under normalt roligt brug, så glemte jeg det dog hurtigt.

Nu er jeg ikke selv en person, der bruger en tablet eller anden touchscreen til at tegne, så jeg har ikke en specielt stor reference at sammenligne med. Jeg fandt dog oplevelsen en anelse frustrerende. For selv om det fungerede fornuftigt, med den inkluderede pen, så var touch skærmen ikke helt skarp til at finde ud af kombinationen af min hånd og pennen på skærmen.

Det betød, at jeg med jævne mellemrum oplevede, at min håndflade også tegnede eller på anden måde blev registreret som input. Oplevelsen var altså samlet set noget dårligere, end den oplevelse som jeg har fra min iPad Pro, som er den jeg ellers har brugt på denne måde.

Batteritiden på HP Spectre x360 er rigtigt god. HP oplyser selv, at man kan få op til 17 timers brug ud af maskinen. Jeg oplevede dog i praksis at kunne få omkring 10-12 timers brug ud af maskinen ved normalt brug. Tungere brug, som fx gaming, vil dog ikke overraskende begrænse den tid.

I forhold til gaming, så er det også muligt med HP Spectre, da den i vores version kommer med et dedikeret Nvidia RTX 3050 grafikkort, som kan supplere den integrerede Intel IrisX grafik.

RTX 3050 er dog det mindste kort i 3000 serien fra Nvidia, og i den laptop version, som vi får med her, skal man dog ikke forvente det store af den. Til lettere titler, som fx Overwatch, som jeg teste med, kan man dog med tilpassede indstillinger sagtens få en spilbar oplevelse ud af det.

Så er man mest til casual gaming, på lettere titler eller Indie Spil så kan man godt få en fornuftig oplevelse ud af HP Spectre x360.





Pris

Jeg kan pt. ikke finde den version af HP Spectre x360 online nogen steder. Jeg har dog af HP fået oplyst en pris på 17900 kroner for vores testversion.





Konklusion

HP Spectre x360 lander lidt i et underligt mellemsegment for mig. Hvis jeg ser på den udelukkende, som en standard laptop, har den været en behagelig oplevelse. Der er en god kombination af hardware, skærm og inputs til det kreative arbejde som jeg oftest arbejder med.

Skærmen er tilpas stor og med en opløsning, som er rar at arbejde med, når der skal arbejdes med billeder eller video. Det arbejde er også understøttet fint, af masser af RAM og et dedikeret grafikkort, som man kan trække på når der fx skal eksporteres videoprojekter.

En stor del af markedsføringen understreger dog 2 i 1 delen af maskinen, og det er også en ikke ubetydelig del af prisen, der ligger bundet op på de funktioner. Jeg synes dog ikke, at den rammer helt plet på det punkt. HP Spectre x360 er simpelthen for stor og tung, til i praksis at fungere specielt godt som tablet.

Samtidigt så var touch funktionaliteten med den medfølgende pen heller ikke helt god nok til, at jeg personligt synes det var en god oplevelse. Her vil jeg dog igen understrege min personligt lidt begrænsede erfaring med netop den slags brug.

Med de ting i mente har det været svært at lande på en karakter, da der er både rigtigt gode, og knap så gode elementer ved HP Spectre x360.

HP har lavet en smuk maskine, med god hardware og en fantastisk skærm, som jeg ville elske at have som almindelig laptop. Som 2 i 1 synes jeg dog at den lander lidt for meget imellem to stole.

Tablet delen er simpelthen for upraktisk og pen input er for ustabilt til jeg var solgt. Det understreges endnu mere når man med det for øje tager prisen i betragtning.

Hvis vi ser på hardware alene og ser bort fra Touch/tablet funktionaliteten, så bliver det tydeligt, at det er de ting der trækker prisen betydeligt op.

Jeg kan finde Laptops med nogenlunde sammenlignelig hardware og et RTX 3050 grafikkort med priser i området omkring 6500-7500 kroner. Derfra er der altså et spring på omkring 10.000 kroner op til HP Spectre x360, og så synes jeg det bliver svært at se fornuften i den løsning.

Grundlæggende skal den forskel i pris dække skærmens højere opløsning, 360 graders hængslet og touch/tablet funktionaliteten. Det synes jeg ikke er prisen værd, når løsningen trods alt ikke er bedre end den er.

HP har lavet en smuk maskine med gode punkter. Samlet set synes jeg dog, at kombinationen af pris og funktioner betyder, at den lander i et lidt underligt mellemsegment, som jeg ikke forestiller mig opfylder ret mange menneskers behov.

Hvis man er i det lille segment, der har behov for både en laptop og en tablet med stort skærm, og samtidigt godt kan leve med, at den tablet har en vægt på over to kilo og middelmådig touch og pen funktionalitet, så kan HP Spectre x360 være en mulig kandidat.

Jeg synes dog prisen er alt for høj, når vi ser på hvad vi reelt får.

Vi lander med en endelig karakter på 7 for en, på overfladen lækkert udført løsning, som dog taber på reel funktionalitet og ikke mindst pris.





Godt:

Lækkert design og gode materialer

God batteritid

God ydelse til både produktivitets og lette gaming opgaver





Skidt:

Begrænset tablet funktionalitet grundet vægt og størrelse

brug af den inkluderede pen var til tider frustrerende

Prisen