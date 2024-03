Huawei kan afsløre ny Matebook og P70 flagship

Nye Huawei MateBook-modeller er på vej, muligvis afsløret ved P70-seriens store lancering.

7 mar. 2024 kl. 09:23 Af Maria DEL:

Huawei er angiveligt ved at udvikle to nye MateBook-modeller, og virksomheden kan afsløre en af dem ved P70-seriens store lanceringsevent. De seneste informationer antyder, at der er en ny bærbar computer på vej, og den kan dukke op snart.

Leakeren @SmartPikachu har delt interessante oplysninger tagget med P70-serien. Detaljerne afslører, at en ny Huawei MateBook er på vej og måske afsløres sammen med P70-serien. Selvom en udgivelsestidspunkt endnu mangler. Tidligere lækkede oplysninger antyder, at det kan være Huawei MateBook X Pro 2024-modelen. Denne notebook har bestået forskellige certificeringer, herunder 3C og Bluetooth SIG.

Derfor ser det ud til, at lanceringen af den næste generation X Pro laptop er lige rundt om hjørnet. Imidlertid nævner en anden leaker, at en ny 2-i-1 laptop, en 75-tommers V5 smart TV og et neckband headset er på vej. Selvom deres lanceringstidspunkter kan variere, og nogle af dem kan blive lanceret ved P70-seriens event. Måske er der mere under opsejling, men brugerne kan forvente at se dem på hylderne inden for de kommende dage.

Dog skal Huawei stadig bekræfte disse oplysninger. Nogle lækager har forudset, at 2024-modelerne vil være helt anderledes end deres forgængere. De vil sandsynligvis få nye designopgraderinger efter lang tid. Derudover kan der være ændringer i processorer og andre interne komponenter. Desuden arbejder den kinesiske teknologigigant på det nye HarmonyOS PC - en dedikeret computersoftware - og en Kirin PC-chipset.