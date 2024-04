Intel forvirrer kunder med kommende laptop chips

Intel's kommende 15. generation Arrow Lake chips kan blive forvirrende navngivet ifølge nye leaks. Det kan snart blive mere udfordrende at forstå forskellen mellem Intel's nyeste chips.

2 apr. 2024 kl. 14:50 Af Maria DEL:

Differentiering mellem Intels seneste chips kan snart blive endnu mere forvirrende. En pålidelig leaker kendt som Golden Pig Upgrade på Bilibili, en video-delings platform baseret i Shanghai, delte hvad Intel planlægger at kalde sine næste generations laptop chips (via NotebookCheck). Og hvis dette rygte holder stik, vil selv kendere af Intels chips finde denne nye navngivning forvirrende.

Ifølge Golden Pig Upgrade, vil Intels kommende 15. Gen Arrow Lake chips lanceres med titlen Core Ultra 200, mens chips med det ikke-Ultra Core 200 mærkat teknisk set vil være Raptor Lake chips.

Når en chip er betydeligt mere kraftfuld end den anden, ville man tro, at Intel ville give dem helt forskellige navngivningskonventioner, men dette ville ikke være første gang Intel forvirrer købere med chipnavne. Intel lancerede lignende forvirrende chips tidligere i år, med deres Meteor Lake CPU'er - Core 7 Processor 150U, Intel Core 5 Processor 120U og Intel Core 3 Processor 100U - men som faktisk var opdaterede 14. Gen Raptor Lake CPU'er.

For at undgå forvirring ville det give mening for Intel at reservere Core/Core Ultra navngivningskonventionen til deres nyeste chips og finde på noget andet til redesignede ældre chips. Men medmindre det sker magisk før Intels næste chips lanceres, skal du se nøje på hvilken processor en bærbar computer har, hvis du planlægger at købe en Intel-baseret bærbar computer i de kommende år.

Det er ikke klart, hvordan de kommende 15. Gen Core 200H (Raptor Lake) chips vil adskille sig fra deres 14. Gen forgængere, men de vil utvivlsomt ikke være lige så kraftfulde som de rygtede Arrow Lake chips. Ifølge et rygte rapporteret af TechRadar, kan Arrow Lake processorer få en "25% til 35% ydeevne boost over Meteor Lake" uden hypertrådning eller LP-E kerner."