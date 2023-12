Lenovo Legion 5 Pro med 14th Gen CPU online

En malaysisk online butik har måske været en anelse for hurtige med deres listing af den nye Lenovo Legion 5 Pro med Intel Raptor Lake 14th Gen Laptop Chips.

19 dec. 2023 kl. 14:47 Af Patfigs DEL:

I forbindelse med lanceringen af Intels nyeste 14. generations processorer kommer en bølge af nye laptops. Intel har allerede frigivet Core Ultra processorer, men som denne lækage fortæller os, er en anden arkitektur inden for 14. generations Intel CPU lineup planlagt. Der har tidligere været detaljer om en i9-14900HX i en lækage på Dell Alienware's Alienware laptops. Denne gang ser vi Lenovos Legion 5 Pro blive lækket med Intel Core i9 & i7 (14. generation) processorer.

Produktlisterne for denne laptop er gået op i den Malaysia-baserede online butik Shopee.com.my. I skrivende stund er disse links til de uannoncerede i9-14900HX-baserede Lenovo Legion 5 Pro gaming laptops stadig oppe. Denne online liste blev oprindeligt spottet af X (tidligere Twitter) bruger @momomo_us.

Den kommende Lenovo Legion 5 Pro gaming laptop blev spottet med både Intel 14. generations Core i9-14900HX & Core i7-14650HX processorer. På online forhandlerens hjemmeside er i7 laptoppen endda konfigurerbar med forskellige RAM-størrelser op til 32GB DDR5. Her er i9 14. generations laptoppen og i7 14. generations laptoppen. Bemærk, at disse kunne blive taget ned senere.

Baseret på denne måske lidt for hurtige listing forventes lanceringen af Lenovo's Legion 5 Pro gaming laptop ganske snart. Sammen med lanceringen af forskellige andre laptops på CES 2024, kunne dette blive afsløret med Intel 14. generations Raptor Lake Refresh processorer. CES ligger i den første uge af januar i Las Vegas.

En gennemgang af i9-14900K (desktop CPU) har fundet generation-til-generation forbedringerne minimale i bedste fald. Når vi taler om laptoppen, vil den komme med RTX 40 seriens laptop GPU'er som RTX 4060, RTX 4070 og muligvis andre. Legion 5 Pro laptoppen vil have en 16-tommers skærm med 500 nits lysstyrke og 2560×1600 opløsning. Det er et IPS-panel med en opdateringsfrekvens på 165Hz og G-Sync support. Wi-Fi 6 med Bluetooth 5.1 er også nævnt i produktlisten. Vægten er nævnt som 2.55 kg, så denne kommende Legion laptop fra Lenovo forventes at have et imponerende kølesystem.

i9-14900HX-processoren er nævnt til at have 8 P-kerner (performance cores) med 16 E-kerner (efficiency cores), hvilket gør den til en CPU med 24 kerner & 16 tråde. Den maksimale P-core clockhastighed er 5.50GHz for denne processor, og for E-kerner er den 3.70 GHz. Den vil også have 36MB Intel Smart Cache.

Når vi taler om i7-14650HX, har den en 16-core & 14-tråds konfiguration bestående af 8 P-kerner og 8 E-kerner. Clockhastigheden på Core i7-modellen er nævnt til at være på 5.0GHz & 3.70GHz, henholdsvis for performance & efficiency cores. Laptopprisen blev også spottet her i denne online liste af Shopee. Lenovo Legion 5 Pro (i7-14650HX, 16GB DDR5, RTX 4060) blev listet til RM 7.299, hvilket konverterer til omkring 10600 kroner. For den højtydende i9-14900HX model parret med RTX 4070, er prisen RM 8,499, hvilket er ~12400 kroner.

Den samlede ydeevne vil blive prioriteret på disse særlige CPU'er, sammenlignet med effektivitet. For bedre batterilevetid på gaming laptops vil nye Core Ultra processorer sandsynligvis være meget bedre sammenlignet med muligheder som denne Lenovo Legion 5 Pro med Intel 14. generations Raptor Lake HX CPU'er. Disse Core Ultra laptops vil også have bedre bærbarhed. Intels seneste nye kerne type, kendt som Low Power Island (LP E-core), kommer ikke til denne 14. generations i9-14900HX, men den kommer til 14. generations Core Ultra processorer.

Nye laptops med 14. generations Raptor Lake CPU'er forventes heller ikke at have massive forbedringer. Denne Raptor Lake-baserede 14. generations CPU'er (i9-14900HX & i7-14650HX) vil tilbyde højere kerneantal & højere strømgrænser sammenlignet med Meteor-Lake baserede Core Ultra 5 & 7 processorer. Indtil videre blev Core Ultra 9 185H nævnt af Intel til at have en ulåst power limit (konfigurerbar af producenten) på op til 115W. Mens vi ikke kender den nøjagtige power limit for denne særlige gaming laptop, har man tidligere set en i9-13950HX CPU i en MSI Titan GT77 HX op til 157W.





