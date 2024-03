Lenovo præsenterer AI-sortiment på MWC 2024

Lenovo præsenterede på MWC i år en lang række nye enheder med AI i fokus. Det er tiden buzzword, så Lenovo er naturligvis med der også. På en mere praktisk front har Lenovo også fortalt, om de skridt de har taget for at minimere CO2-fodaftrykket fra deres enheder. Det sker blandt andet i samarbejde med iFixit-teamet.

6 mar. 2024 kl. 09:56 Af Maria DEL:

Lenovo har netop præsenteret sin seneste portefølje af AI-enheder sammen med software og infrastrukturløsninger ved det nylige MWC (Mobile World Congress) 2024. Udover innovation, viste Lenovo også prototyper af enheder, der omdefinerer grænserne for traditionelle formfaktorer. Lenovo afslørede også fremtiden for hybrid AI, der driver multi-enheds-, software- og serviceleverancer for mere personalisering, samarbejde og effektivitet.

"Lenovos suite af AI-aktiverede, AI-klare og AI-optimerede enheder, infrastrukturer, løsninger og tjenester ved MWC, giver et bredere indblik i vores vision for 'AI for Alle'," sagde Lenovos formand og administrerende direktør, Yuanqing Yang. "Lenovos AI-teknologi gavner organisationer i alle størrelser og driver intelligent transformation på tværs af alle industrier, samtidig med at det bekræfter vores forpligtelse til bæredygtighed."

En af de fremtrædende prototyper, præsenteret af Lenovo, er Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept. Dette koncept sigter efter at revolutionerer interaktions- og skabelsesoplevelsen med sin noget specielle 17,3-tommer Micro-LED transparente skærm. Med et skærmløst design, gennemsigtig tastaturplade og en tilsyneladende flydende design, udstråler den en enkelthed, der hæver brugeroplevelsen.

Fokus i denne bærbare computer ligger i dens intelligente integration af det virtuelle og virkelige. Gennem AI genereret indhold (AIGC), åbner den gennemsigtige skærm nye muligheder for arbejdssamarbejde og effektivitet ved at muliggøre interaktion med fysiske objekter og overlægge digital information for at skabe brugergenereret indhold.

Gennemsigtigheden gør det muligt for den at integrere naturligt i sin omgivelse på en problemfri måde. Brugere kan frit og flydende skifte mellem tastaturet og tegnebrættet med en understøttet pen, hvilket åbner nye niveauer af kreativ effektivitet. AI i kombination med transparente skærme vil åbne op for nye måder at engagere sig med data og applikationer på, og tilbyde muligheder for at udvikle nye funktioner og formfaktorer. Denne prototype giver et futuristisk perspektiv på AI-computere, der blander digitale og fysiske miljøer.

Den seneste generation af forretningsbærbare fra Lenovo - ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 og ThinkBook 14 2-i-1 Gen 4 – er drevet af de nyeste Intel Core Ultra-processorer og tilbyder et optimalt AI-økosystem af hardware- og softwareløsninger for at levere forbedret sikkerhed, strømeffektivitet og immersive oplevelser.

Gennem Lenovo Certified Refurbished kan organisationer nu implementere renoverede pc'er, der opfylder deres forskellige databehov, samtidig med at de har et mindre CO2-fodaftryk. Lenovo og akkrediterede partnere vil være de eneste, der tilbyder Lenovo-certificeringen, der garanterer kvalitetsenheder, som virksomheder kan stole på. Lenovo er forpligtet til at implementere cirkulære praksis på alle stadier af IT-livscyklussen og er unikt kvalificeret til at hjælpe kunderne med at opnå bæredygtighedsmål og nyde fordelene ved cirkularitet med tillid.

Gennem Lenovo 360 Circle-fællesskabet er kanalpartnere også forbundet med fælles handlinger for at fremme cirkulære resultater for kunderne og bygge en mere bæredygtig fremtid. Gennem Lenovo TruScale kan kunderne implementere tjenester på en "pay as you go" abonnementsbasis, hvilket reducerer spild.

Lenovo udvider også virksomhedens samarbejde med iFixit, hvilket giver IT-cheferne mulighed for let og hurtigt at reparere enheder, hvilket minimerer nedetid og forlænger hardwarens levetid. ThinkPad T14 Gen 5 og T16 Gen 3 er designet med input fra iFixit Solutions-teamet for at være mere reparationsegnede, hvilket ikke kun indebærer udskiftning af kundereparable dele (CRU), såsom batteriet med en kabelfri forbindelse og et fuldt socketed DIMM-design, samt SSD og WWAN udskiftning, men også tilføjelsen af visuelle indikatorer for nemmere reparationer.

Med støtte fra iFixit-teamet har Lenovo skabt nye reparationsvejledninger, herunder videoinstruktioner for alle CRU-dele samt gør det lettere at bestille disse dele. Dette forlænger produktets levetid, reducerer elektronisk affald og tilbyder omkostningsbesparende fordele for virksomheder og enkeltpersoner. Som et resultat af disse forbedringer har ThinkPad T14 Gen 5 og T16 Gen 3 opnået en provisorisk iFixit-reparationspoint (repairability score) på 9,3 ud af 10.