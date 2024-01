M3 Chips i nye MacBook Air og iPad Pro

Apple forbereder sig i følge analyser på en massiv lancering i marts med nye MacBook Air og iPad Pro enheder, begge udstyret med M3-chips.

29 jan. 2024 kl. 08:14 Af Maria DEL:

Rygter peger på, at Apple forbereder sig på en enorm lancering i marts af ny teknologi. Informationerne kommer fra en rapport fra en velrenommeret analytiker, Mark Gurmans seneste Power On Newsletter. Selskabet planlægger, måske ikke overraskende, at lancere nye produkter, herunder MacBook Air og iPad Pro, begge udstyret med de nye M3-chips.

M3-chippen, der blev annonceret af Apple sidste år, forventes at gøre sin debut blandt de nye enheder. Sidste år oplevede verden de første iterationer af M3 med MacBook Pro og den omchippede iMac.

Denne udgivelse byder på en ny iPad efter et års pause. Hvert år lancerer Apple nye opdateringer til MacBooks, især med MacBook Air, som nu skal opgraderes med M3-chippen. Ifølge Mark Gurmans seneste Power On Newsletter opdaterer Apple chipsettet, der bruges af MacBook Air, og fortsætter med at tilbyde både 13-tommers og 15-tommers varianter, begge udstyret med M3.

Der vil ifølge rapporterne ikke være drastiske ændringer i MacBook Air. Designet og udseendet forbliver det samme, men med den nye og kraftfulde chip. Dog vil begge skærmstørrelser blive frigivet samtidigt i denne M3-opgradering, i modsætning til sidste års 15-tommer MacBook Air, der først kom ud et år senere. Den mest betydelige opdatering er nok iPad Pro M3.

Ifølge 9to5 Mac vil dette være den længe ventede opgradering af tabletten, der nu får en 12,9-tommers OLED-skærm. Den vil blive ledsaget af det opgraderede Magic Keyboard med aluminiumsbase og et nyt "landskabsorienteret" frontkamera, som andre Android-tabletter allerede har tilbudt.

Apple forventes at lancere både MacBook Air og iPad Pro i marts. Efter flere spekulationer om iMacs skæbne og den kommende opdatering fra firmaet, der skulle komme i 2024, overgik Apple forventningerne ved at frigive en ny model med den nyeste M3-chip. Oktober 2023 bragte en af Apples specielle begivenheder, kaldet Scary Fast, lige på Halloween dag. Her introducerede de to computere med M3-chipsettet, deres seneste 3nm-udvikling.

Apple gav endelig iMac en opgradering med sin 24-tommers skærm, cirka to år efter at den først fik sin M1-adoptering fra Intel-processorerne. Desuden var der den uventede opdatering af MacBook Pro, der nu tilbyder M3, M3 Pro og M3 Max muligheder for brugerne at vælge imellem.

Analytikere og spekulanter mener, at 2024 vil være et helt nyt kapitel for Apple og deres M3. Dette vil især fokusere på de andre computere og enheder, der bruger deres flagskibs M-serie chips. Den seneste opdatering fra Gurman bekræfter dette, med MacBook Air der får M3-behandlingen sammen med sine to størrelsesvarianter, den 13 og 15 tommer, og iPad Pro får også en ny 12,9-tommer skærm med 3nm-chipsettet.