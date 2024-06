MSI's nyeste Steam Deck-rival med Intel CPU

Oplev spiloplevelsen på et nyt niveau med MSI Claw 8 AI+. Med en større 8-tommers skærm og opgraderet Intel Core Ultra 200 Lunar Lake processor, lover den nye håndholdte gaming PC enestående ydelse og komfort.

6 jun. 2024 kl. 12:51 Af Maria DEL:

Den nye MSI Claw 8 AI+ er netop blevet afsløret, med løftet om en større 8-tommers skærm og en opgradering til den nye Intel Core Ultra 200 Lunar Lake-processor. Men, som vi har set efter at have set nærmere på den nye enhed, er der mere til den end bare disse ændringer. Selvom den første iteration af MSI Claw ikke gjorde det særlig godt på anmeldernes liste over de bedste håndholdte gaming-desktops, gjorde den alligevel nok til at vi var nysgerrige på, hvordan en efterfølger, drevet af Intel, ville se ud i forhold til AMD-drevne Steam Decks og Asus ROG Ally

MSI Claw 8 AI+ kan have et fjollet navn, men designet af denne håndholdte enhed er blevet meget mere tiltalende takket være ændringer i dens greb og overordnede form. Ligesom forskellen mellem Asus ROG Ally X og den originale ROG Ally, har MSI Claw 8 AI+ rundere, dybere greb, der subtilt buer lidt mere ud mod bunden, hvilket bør gøre enheden mere behagelig at holde.

Siderne ser også ud til at være belagt med gummi for at forbedre grebet, og mindst har overfladen en tekstur, der igen skulle gøre den mere behagelig at holde. De fleste af kontrollerne ser ud til at være de samme som dem på den originale MSI Claw, men skulderknapperne er synligt større, og menuknapperne tættere på skærmen er også større. Begge ændringer bør gøre det nemmere at nå og aktivere disse funktioner. Overordnet set føles designet også mere, ja, anden generation.

Udover de mere afrundede kanter er der også den to-tone sorte og creme farveskema, igen med farven der tilsyneladende kommer fra en mere kompleks produktionsproces, hvor skallen vil have gennemgået to forskellige kørsler af en støbemaskine. Førstegenerationsproduktet vil have undergået en enkelt kørsel.

Forholdet mellem skærmen og rammen og den overordnede enhed ser også bedre ud, med den 8-tommers panel, der fylder chassiet bedre end den 7-tommers fra den forrige model. Skærmen ser også lys og livlig ud, selvom det er svært at bedømme billed- og bevægelseskvaliteten med kun et statisk Windows 11 skrivebordsbaggrund.

Det er stadig en IPS LCD, og har gode betragtningsvinkler og livlige farver, men nogle vil være kede af at det ikke har bevæget sig til en OLED-panel som Steam Deck OLED. Fornuftigt nok er opløsningen også 1080p, i stedet for den lidt overdrevne1440p skærm fra Lenovo Legion Go.

Ifølge producenten inkluderer andre opgraderinger på MSI Claw 8 AI+ en større batteri, et kølesystem med to ventilatorer og to heatpipes, "avancerede" hall-effect joysticks, og selvfølgelig vil der være den meget hurtigere og mere effektive Intel Lunar Lake CPU som dens hjerte. Dens Xe2-baserede grafik burde især forbedre Claws gaming-ydelse, så længe Intel kan levere solid driver-support.