MSI er klar med nye RTX 50 serie laptops

MSI annoncerer nu stolt lanceringen af sin nyeste serie udstyret med NVIDIA GeForce RTX™ 5070 og 5060 Laptop GPU’er.

12 jul. 2025

Serien er designet til både gamere og kreative ­brugere og leverer næste generations ydeevne, effektivitet og design innovation. RTX 5070 og RTX 5060 baserede laptops fås nu hos udvalgte MSI forhandlere i Danmark.

Med forbedret ydeevne drives NVIDIA GeForce RTX™ 50 serien af den nyeste NVIDIA Blackwell arkitektur, RTX™ 50-seriens Laptop GPU’er leverer massiv AI kraft, der forbedrer gaming, kreativt arbejde og produktivitet. Med understøttelse af NVIDIA DLSS 4 og ray tracing øger disse grafikkort den visuelle kvalitet i spil til nye højder. RTX™ 5070 giver op til 20% bedre ydeevne end forrige generation, mens RTX™ 5060 balancerer kraftfuld ydeevne med optimal effektivitet og er en oplagt opgradering for mange brugere.





Crosshair Series

Crosshair serien gør et markant comeback og fører an for begge GPU-konfigurationer.

Den introducerer en imponerende 18″ QHD+ skærm i 16:10 format med 240Hz opdateringshastighed og et elegant design, hvor pegefeltet diskret integrerer bogstaverne “C” og “H” fra Crosshair-navnet. Laptoppen kan udstyres med op til Intel® Core™ Ultra 9 275HX eller AMD Ryzen™ 9 8945HX og enten RTX™ 5070 eller RTX™ 5060 Laptop grafikkort. Med MSI OverBoost når Crosshair modellerne op til 170 W samlet effekt*, og både RAM og SSD kan nemt udvides. Serien fås i 16″, 17″ og 18″ og er skabt til krævende gaming og multitasking.





Katana Series

Katana-serien vender tilbage med et opdateret industrielt look i Midnight Gray, komplet med et textureret drage logo og en ­overflade, der er resistent over for fingeraftryk.

Den kan konfigureres med op til Intel® Core™ i9-14900HX eller AMD Ryzen™ 9 270 og understøtter både RTX™ 5070 og RTX™ 5060 Laptop GPU’er. Katana fås i 15″ og 17″ og leverer nu op til 115 W samlet effekt i Extreme Performance-tilstand, hvilket giver endnu flere brugere adgang til høj ydeevne.





Cyborg Series

Cyborg serien fås med RTX™ 5060 Laptop GPU og introducerer et futuristisk, cyberpunk inspireret design i 15″ og 17″ udgaver.

Gennemsigtige kanter, eksoskelet design og “Cyborg Heart” logo understreger det futuristiske udtryk. Drevet af op til Intel® Core™ 7 240H eller AMD Ryzen™ 7 260 kombinerer Cyborg rå ydelse med stilistisk innovation der tiltaler kreative, tech-orienterede brugere.





Stealth Series

Stealth serien udvider RTX™ 5070 udbuddet med en minimalistisk, let og diskret løsning til dem, der ønsker et slankt formfaktor uden at gå på kompromis med ydelsen. Designet for flexibilitet, afrunder serien MSIs brede GPU sortiment.

MSI’s nyeste laptops med NVIDIA GeForce RTX™ 5070 og 5060 Laptop GPU’er er nu tilgængelige i Danmark, så forbrugerne kan vælge den ydelse, stil og størrelse, der passer bedst til deres behov.





*Samlet effekt (GPU + CPU + Dynamic Boost) afhænger af model og konfiguration.