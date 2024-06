Nye Asus og MSI gaming laptops: RTX AI PC

Nvidia hævder, at GPU'er er bedre til at håndtere AI-opgaver end NPU'er. De annoncerede RTX AI Toolkit og gav en demo for Projekt G-Assist. Nvidia fremhævede også 'RTX AI PC' til kommende gaming laptops.

3 jun. 2024 kl. 14:53 Af Maria DEL:

Nvidia tog store skridt søndag, da de annoncerede flere nye produkter og tjenester til AI innovationer for desktops. Virksomheden præsenterede sit RTX AI Toolkit, som er designet til udviklere, der ønsker at bygge apps og oplevelser på deres platform. Derudover viste de en teknologidemo for Project G-Assist, en AI-assistent med gaming viden.

Derudover antydede virksomheden den kommende lancering af gaming-laptops fra Asus og MSI med mærket 'RTX AI PC'. Disse laptops vil have GeForce RTX 4070 GPUs og energieffektive systemer-on-a-chip med Windows 11 AI PC-funktioner.

Nvidia fremhævede også, at disse Windows 11 AI PC's vil modtage en gratis opdatering til Copilot+ PC-oplevelser, når de bliver tilgængelige. I en blogpost hævdede Nvidia, at dets GPU-platforme er bedre egnet til at håndtere tungere AI-arbejdsbelastninger end NPUs.

Selvom NPUs er optimeret til ydeevne, kan Nvidia's GPU'er håndtere op til 1.000 TOPS (trillioner operationer per sekund), sammenlignet med Microsoft's hævdede 50 TOPS. Det er dog værd at bemærke, at gaming-laptopsne vil køre på AMD's nyeste Strix CPU'er.

Dette er interessant, da Microsoft tidligere annoncerede et samarbejde med Snapdragon om deres Arm-baserede chipsets, der kører på NPUs. Mens det ikke er klart, hvornår gaming-laptopene fra Asus og MSI vil blive opgraderet til "Copilot+ PC" kategorien, forventes de at være tilgængelige i juli som RTX AI PC'er.