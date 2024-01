Nye ASUS ROG og TUF gaming laptops

ASUS har lanceret deres ROG Zephyrus G16 med 16" OLED-skærm og TUF Gaming F16. Klar til salg i slutningen af måneden!

22 jan. 2024 kl. 09:44 Af Maria DEL:

ASUS har for nylig annonceret en række nye bærbare computere, herunder Zenbook Duo, Vivobook 16, ROG Zephyrus G16 og TUF Gaming F16. Disse nye modeller tilbyder en række forskellige specifikationer, der sigter efter forskellige behov og budgetter.

ROG Zephyrus G16 er for det meste uændret i forhold til dens tidligere fremtoning. Dette betyder, at vi stadig ser på den velkendte 16-tommer 16:10 OLED 2,560 x 1,600 skærm med en opdateringsfrekvens på 240Hz. Nogle af de fælles funktioner for alle konfigurationer omfatter 32GB RAM og et 90Wh batteri.





Hvad angår dele med valgmuligheder, spænder processorens valgmuligheder fra en Intel Core Ultra 7 155H op til en Core Ultra 9 185H, mens dit valg af GPU er fra en Nvidia GeForce RTX 4060 til en RTX 4080. Lagringsmulighederne er lidt mere begrænsede, idet du kun kan vælge mellem at have 1TB eller 2TB af M.2 PCIe 4 SSD.

Hvis du ser efter en laptop til et lidt mindre budget har ASUS deres TUF Gaming F16. Her er ingen valgmuligheder når det kommer til skærmstørrelser, så vi ser kun på den 16-tommer 16:10 WUXGA (1,920 x 1,200) skærm med en opdateringsfrekvens på 165Hz. Processoren er en 13. generations Intel Core i7-13650HX, 16GB RAM, 1TB af M.2 PCIe 4 SSD, og et 90Wh batteri. Det eneste virkelige valg i hardware er GPU, som enten er en Nvidia GeForce RTX 4050 eller 4060.

Du kan finde mere information om både Zephyrus og TUF bærbare computere ved at gå til deres produktsider her. ASUS ROG Zephyrus G16 eller ASUS TUF Gaming F16