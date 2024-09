Samsung præsenterer første AI-laptop

Samsung har præsenteret deres Galaxy Book5 Pro 360 med Intels Lunar Lake CPU. Målet er solid ydeevne og AI-funktioner.

4 sep. 2024 kl. 14:04 Af Maria DEL:

Samsung har afsløret deres Galaxy Book5 Pro 360 laptop, der har Intel's nyeste Lunar Lake CPU. Den Pro 360 er Samsungs første enhed i deres Galaxy Book5 serie, og den ligner meget dens forgænger - Galaxy Book 4 Pro 360.

Denne nyeste udgivelse kommer med en 16 tommer 2.880 x 1.800 berøringsfølsom AMOLED skærm, der tilbyder en 120Hz variabel opdateringshastighed, 500 nits maksimal lysstyrke og HDR understøttelse.

Hovedforskellen mellem Galaxy Book5 Pro 360 og Galaxy Book 4 Pro er, at den nyere model har Intel Core Ultra 5/7 (Serie 2) chips med et 8-core/8-thread design. Disse nye processorer har Intel Xe2-baserede Arc 130V grafik, som ifølge Intel er den mest kraftfulde integrerede grafik, der findes i nogen Windows laptop, samt en NPU der kan håndtere op til 47 TOPS for AI arbejdsbelastninger.

Dog understøtter Intel Core Ultra 5 chippen kun op til 40 TOPS. Indførelsen af Intel Lunar Lake CPU'en betyder, at RAM'en er LPDDR5X i stedet for LPDDR5. Derudover er RAM'en integreret i chippen, så du ikke har mulighed for at opgradere RAM'en på din laptop efter købet. Samsung har bekræftet, at over 100 produktivitetsapps vil kunne drage fordel af den indbyggede NPU for hurtigere AI performance.

Ud over dette, er andre vigtige specifikationer for Galaxy Book5 Pro 360:

Intel Core Ultra 5/7 processorer med op til 8-cores/8-threads

16 tommer 2.880 x 1.800 AMOLED skærm med HDR og 120Hz opdateringshastighed

LPDDR5X RAM

Indbygget NPU for AI arbejdsbelastninger

Samsung AI funktioner og Knox beskyttelse

Tilgængelig i udvalgte lande, herunder Canada, Frankrig, Tyskland, Storbritannien og USA.

Samsung har endnu ikke annonceret en præcis udgivelsesdato - Samsung Newsroom nævnte kun, at laptoppen vil være tilgængelig fra september; den præcise dato er dog ukendt. Der er heller ingen officiel bekræftelse på prisen for laptoppen.