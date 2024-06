Snapdragon X Plus har alvorlige batteriproblemer

I visse brugsscenarier har Qualcomms Snapdragon X Plus systemer betydelige problemer i forhold til batterieffektivitet sammenlignet med andre på markedet.

27 jun. 2024 kl. 10:16 Af Kenneth Johansen

Qualcomm introducerede en mindre kraftfuld version af Snapdragon X Elite kaldet Snapdragon X Plus, som driver basisversionen af Surface Laptop 7. Selvom Microsoft har positioneret sin nyeste ARM-drevne notebook til at tage kampen op mod Apples M3 MacBook Air, blev der opdaget et iøjnefaldende problem, da YouTuber Luke Miani kørte Cinebench, nemlig alvorlig batteridræning ved brug af Windows-notebooken. Denne opdagelse viser tydeligt, hvordan et tæt sammenhængende software- og hardwaresystem kan forbedre brugeroplevelsen.

Ved at køre Cinebench to gange i 10 minutter, altså i alt 20 minutter, gik Surface Laptop 7’s batterilevetid, drevet af Snapdragon X Plus, fra 100 procent til 65 procent. Selvom Microsoft har ramt plet med prissætningen af Surface Laptop 7, er batteridræningsproblemet stadig noget, der skal diskuteres. Men før vi dykker ned i denne diskussion, lad os først gennemgå ydeevnen af Qualcomms nyeste og bedste chipset til notebooks, og resultaterne er direkte imponerende. YouTuberen Luke Miani kørte begge maskiner igennem testen og fandt, at Snapdragon X Plus nemt slår M2 og M3 i MacBook Air, når Cinebench blev startet, hvilket betyder, at det vil være en let sejr for Snapdragon X Elite.

Husk på, at Cinebench maksimerer CPU'en og giver os en bedre idé om, hvor meget batteri der trækkes. I dette tilfælde falder M2 MacBook Air til kun 90 procent efter at have kørt benchmarken i 20 minutter, mens Surface Laptop 7 med Snapdragon X Plus drænes til 65 procent. Den imponerende udholdenhed af den tidligere generation af MacBook Air vejer tungere, når vi lærer, at den bærbare Mac er udstyret med et lidt mindre 52WHr batteri, mens Surface Laptop 7 er udstyret med en 54WHr celle.





Vil du høre noget endnu mere absurd? Luke har ejet M2 MacBook Air i to år nu, så det er sandsynligt, at dens samlede kapacitet ville være mindre end, da den blev taget ud af emballagen for første gang. På trods af disse ulemper kommer Apples sidste generation af MacBook Air ud på toppen. Vores gæt på denne utrolige driftstid kan tilskrives teknologigigantens hardware- og softwareudvikling. Med virksomheden, der har exceptionel kontrol over begge områder, ville der sandsynligvis være fordele ved at eje denne model.

Med Surface Laptop 7 kører Microsoft muligvis sit eget Windows-operativsystem, men det bruger et "standard" chipset fra Qualcomm. Selv hvis begge virksomheder arbejder tæt sammen om at justere hardwaren, kan samarbejdet aldrig levere samme resultat som Apple. Du kan se hele videoen øverst og lade os vide, hvad du synes i kommentarerne.