Snarlig lancering: Samsung Galaxy Book 5 Pro 360

5 modeller af Galaxy Book5 Pro 360 er opdaget på Bluetooth SIG websitet. Samsung synes at arbejde på næste generations Galaxy laptops.

26 aug. 2024 kl. 10:50 Af Maria DEL:

Samsung ser ud til at være i gang med deres næste generation af Galaxy laptops, nemlig Galaxy Book 5 serien. 91mobiles er stødt på forskellige modeller af Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 på Bluetooth SIG's hjemmeside.

Der er fem varianter af Galaxy Book 5 Pro 360 på Bluetooth SIG's side.

NT960QHA

NT960QHZ

NT9610HA

NP960QHA

NP964QHA

Disse kan være til forskellige markeder eller specifikationskonfigurationer. Bluetooth SIG-certificeringen betyder, at computeren vil fungere med Bluetooth-specifikationer og andre Bluetooth-aktiverede enheder.

Men udover det, får vi ikke nogen andre detaljer fra oversigten. Lad os derfor henvise til et Galaxy Book 5 Pro tip fra for nogle måneder siden. Ifølge en X-bruger @momomo_us, kan Galaxy Book 5 Pro (med modelnummer NT940XGK-DSD) komme med en octa-core Intel Lunar Lake CPU.

Denne detalje blev opdaget fra SiSoftware-databasen. SiSoftware er et systemdiagnostik- og benchmarkværktøj. Ifølge indlægget kan Intel-chippet i denne specifikke Galaxy Book-model have en basisk clockhastighed på 1,60 GHz og en top clockhastighed på 2,8 GHz. Da chippen allerede er ude, ved vi, at dens performance-kerner kaldes Lion, og effektivitetskernerne kaldes Skymont.

Intel hævder, at Skymont-kernerne viser en "betydelig forbedring inden for flere områder i forhold til den tidligere Crestmont E-Core, herunder dekodning, eksekvering, hukommelsessubsystemer og strømeffektivitet". Ydeevnen kan blive hjulpet af 5 x 2,5 MB L2 cache og 2 x 12 MB L3 cache.

Hvad angår grafikken, antyder indlægget en Intel Arc iGPU med 7 GB VRAM, 512 shaders, 64 vektormotorer, en clockhastighed på 1,85 GHz, 8 MB L2 cache og OpenCL API understøttelse. Da Samsung Galaxy Book 4 serien debuterede i december sidste år, antager vi, at de nye laptops også kunne ankomme omkring samme tidspunkt.