Stigende Mac-sikkerhedstrusle

Vær opmærksom på MacStealer og AMOS, advarer Malwarebytes. Mac-enheder er ikke længere sikre mod cybertrusler i 2024, ifølge ny forskning.

10 feb. 2024 kl. 09:00 Af Maria DEL:

At købe en Mac-enhed for at forblive sikker mod cybersikkerhedstrusler er ikke en taktik, der vil fungere godt i 2024, hævder ny forskning. En ny rapport fra Malwarebytes har påstået, at trusler mod Apples Mac-enheder er på stigning, hvilket antyder, at brugerne skal være opmærksomme, mens de surfer på internettets farlige farvande, uanset hvilken enhed de bruger. "Dagene med "min Mac er sikker" og "Macs får ikke malware" er definitivt ovre.

Der er mange tegn på, at kriminelle bemærker platformens stigende popularitet ved at muliggøre angreb, der retter sig mod både Windows- og Mac-brugere på samme tid," skrev Malwarebytes. Ifølge virksomhedens 2024 State of Malware-rapport er MacStealer en relativt ny infostealer, der retter sig mod Mac-brugere og hurtigt vinder popularitet.

MacStealer er en informationstyvende malware, der er i stand til at snuppe cookies, adgangskoder og kreditkortdata fra Firefox, Google Chrome og Brave browsere. Den kan eksfiltrere forskellige filtyper, herunder .txt, .doc, .jpg og .zip. Desuden kan MacStealer trække KeyChain-databasen ud. Nogle forskere foreslår, at malwarens udviklere også arbejder på at få værktøjet til at hente oplysninger gemt i Safari-browseren og Notes-appen.

I rapporten advarede Malwarebytes også om en kampagne, den opdagede i september 2023, der spredte Atomic Stealer (også kendt som AMOS) til Mac-brugere via ondsindet annoncering. Ligesom MacStealer kan AMOS stjæle adgangskoder fra browsere og Apples KeyChain. AMOS kan også snuppe forskellige filer og endda stjæle folks kryptokurrency. Endvidere udgjorde malware 11% af alle trusseldetektioner på Macs sidste år. Udover det var Potentielt Uønskede Programmer og annoncer langt den største kategori, der udgjorde 30% af alle trusseldetektioner. Andre bemærkelsesværdige nævnelser inkluderer Adware.OperatorMac (13%), OSX.Genieo (11%) og OSX.Vsearch (11%).