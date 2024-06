Zotac klar med Steam Deck konkurrent

Markedet for håndholdt gaming er i vækst og det betyder, at flere producenter melder sig på banen for at få en bid af kagen. En af de seneste bud er Zotac, som er klar med deres Zone, der på mange måder minder om Steam Deck.

5 jun. 2024 kl. 09:11 Af Kenneth Johansen DEL:

ZOTAC, bedre kendt for sine high-end grafikkort og Mini-PC'er, træder nu ind på markedet for håndholdte gaming-enheder. Det vil tage et par måneder, før gamere får fingrene i ZONE, virksomhedens første håndholdte enhed.

Den nye håndholdte enhed er officielt annonceret med en Ryzen 7 8840U APU (Hawk Point), som er en 8-kernet Zen4-processor med 12 RDNA3 Compute Units. ZOTAC har ikke bekræftet, hvilken TDP enheden vil køre med, men kilder i markedet har afsløret, at standard-TDP er 15W og maksimum er 28W.

Den nye håndholdte enhed har en AMOLED-skærm på 7 tommer og en opdateringshastighed på 120Hz. Det er nu bekræftet, at det er en native portræt-skærm, hvilket nogle gamere ikke bryder sig om på grund af den manglende understøttelse i Windows og spil til denne type panel. Nogle siger, at det kun påvirker et lille antal skærme og gamere, men men under tests af håndholdte enheder er anmeldere og brugere ofte stødt på problemer med spil, der vises i den forkerte retning. Det er bestemt noget at være opmærksom på. Det er også afsløret, at den håndholdte enhed ikke har VRR (Variable Refresh Rate) understøttelse, da den bruger en MIPI-skærm.

Den håndholdte enhed er også ret stor og måler officielt 31,0 × 13,5 × 4,0 cm, hvilket er større end Steam Deck. Skærmen er kun 7 tommer, men den har en relativt stor kant. Den håndholdte enhed er endda større end den nye ROG Ally X, som har et 64% større batteri.

Ifølge rapporter planlægger ZOTAC at lancere sin gaming-håndholdte enhed i september, med en pris, der stort set er bekræftet til at være omkring $800 USD/EUR (rapporterer Geeknetic). Dette er en høj pris for en enhed, der ikke engang vil have den nyeste APU på det tidspunkt (Ryzen AI 300 vil blive frigivet på det tidspunkt). Det ser ud til, at ZOTAC begår den samme fejl som MSI med Claw-håndholdte enhed, som prissatte deres enhed til en præmie, når der er bedre alternativer.