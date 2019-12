AUTHOR :

Alle Black Friday 2018 samlet på samme menukort

Lad og slå fast med syv tømmer søm. Dette er ikke sponsoreret eller på anden måde associeret med Tweak.dk. Hertil forholder vi os 100 % neutrale for tilbud indeholdt i artiklen fra Pricerunner.

Vi ser derimod fordel i et firma som Pricerunner samler alt under samme menu, som overskueliggør en ofte forvirrende jungle på Black Friday.



Citat fra Pricerunner:



”Black Friday 2018

Den 23. november er det Black Friday, og som altid finder du butikkernes kampagner og de bedste tilbud hos os - Black Friday 2018 bliver noget udover det sædvanlige! Nye tilbud hver time”

Hvad kan PriceRunner hjælpe med?



Her på siden bestræber vi os på at give dig det fulde overblik over døgnets Black Friday tilbud! Det gør vi bl.a. ved at give dig en stor oversigt over de butikker, der har Black Friday tilbud i Danmark, så du nemt kan klikke ud til butikkerne og få fat i de produkter, du godt kunne tænke dig, før de er udsolgt.

Sidste år samlede vi links ud til 574 butikker, og du kan naturligvis regne med, at vi er klar til at give dig det samme store overblik i år. Det sparer dig tid midt i al det kaos, du nok vil opleve i forbindelse med fredagens mange tilbud

