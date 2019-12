AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2017-06-28 09:11:00

AOC Q3277PQU

Selv om vi hovedsageligt fokuserer på gamerskærme her på Tweak.dk, skal der også være plads til andet end 144hz, RGB fyldte monstre. I dag leger vi mønsterbryder, og tager et kig på en af AOCs skærme rettet mere mod grafiker segmentet. Skærmen med det herlige navn, Q3277PQU, en 32” computer skærm med AMVA panel og 10bit farvedybde. Er det tid til at investere i flere farver? Så læs med i dagens test!

Sponsoreret indhold

I dag tager vi et kig på den lave og lidt billigere ende i grafiker segmentet. En computer monitor fra AOC med det som altid lettere kryptise navn, Q3277PQU på 32” med AMVA panel og 10bit farvedybde. Er det tiden til at investere i en skærm med flere farver eller skifte den gamle IPS skærm ud, og får man rent faktisk tilfredsstillende kvalitet under 3000kr. når der er tale om en 32" monitor.

Læs flere fede test af computer skærme HER

De tekniske specifikationer på AOC Q3277PQU:

Vi har plukket nogle af de vigtigste tekniske specifikationer ud fra AOC’s egen side om skærmen, som du kan læse herunder.

Monitor Size: 32”

Visible Screen Size: 708 x 399cm

Maximum Resolution: QHD 2560x1440@60hz

Response Rate: 4ms GtG

Contrast Ratio: 3000:1

Panel Type: AMVA

Viewing Angle: 178°/178° horizontal/vertical

Inputs: VGA, DVI, DP, HDMI

USB Hub: 4-port USB 3.0 hub

Audio: 2x3W Speakers

Power Consumption: Up to 50 W

Swivel: -65/165º

Tilt: -5 to 24º

Height Adjustment: 180 mm

Salgstalen fra AOC lyder som følgende:

AOC Q3277PQU Stunning QHD resolution of 2560 x 1440 pixels delivers sharp, clear images down to the finest detail. The height-adjustable stand tilts, swivels and even pivots 90 degrees for optimal viewing and comfort.

Udpakning og præsentation af AOC Q3277PQU

Q3277PQU samles af i alt tre dele. Selve skærmpanelet, holderen og basen. 4 hurtige skruer til at holde panel og holder sammen, og en enkelt under basen og PC skærmen står klar til brug. Det kan ikke blive meget nemmere.

Ud over selve computer-skærmen følger der en stak kabler med til alle de mange ind- og udgange skærmen har – VGA, DVI, HDMI, DP, USB 3.0, 3,5mm Jack og selvfølgelig et strømkabel. Strømforsyningen er intern, så man slipper for en power brick hvilket altid er rart.

Man kunne dog måske undres over hvorfor f.eks. VGA overhovedet er understøttet, da man slet ikke kan få det billede ud af skærmen, som det er bygget til. Men man skal vel heller ikke klage over bagud kompatibilitet. USB Hub funktionen er rar at have, men personligt finder jeg den for besværlig at tilgå ift. til bare at bruge front portene på mit kabinet, eller sågar bagportene pga. vinklen og placeringen af portene.

Holderen har en lille plastik klips til at holde styr på kabler, som man også ser det på mange andre skærme. Den føles dog en kende skrøbelig, specielt med flere kabler skubbet ind. Der kunne man måske godt have gjort lidt mere ud af materiale og låsefunktion. Ud over vinkeljustering og højdejustering kan Q3277PQU også drejes rundt, så man sidder med en vertikal skærm ­– en funktion der ofte efterspørges i kontor og grafiske miljøer, og kan bruges til at sætte kabler i skærmen uden at skulle om bagved.

Skærmkanten på AOC 32" LED Q3277PQU måler omkring 17mm i top og sider, og 22mm i bunden, hvilket ikke er dårligt men absolut heller ikke imponerende. Den børstede finish i bunden er ganske pæn at se på uden at have for meget genskin – det samme kan dog ikke siges om den pianoblanke finish som resten af kanten har, hvilket jeg slet ikke kan forstå man har valgt til en skærm rettet mod det grafiske miljø. Skærmens fod har lidt det samme problem. På trods af den børstede finish giver den en farlig mængde genskin, så at man helst ikke skal have noget lys ovenfra eller bagfra, da man ellers får det lige i øjnene.

AOC Q32 bruger et meget klassisk menu system med fysiske knapper på undersiden af skærmen, i stedet for et joystick eller touch overflader. Det er efter min mening helt fint, da de joystick og touch løsninger jeg har prøvet tidligere stadigvæk har nogle børnesygdomme, som burde være overstået ved produktion. Selve interface har de sædvanlige indstillinger til farver, lys og inputstyring, samt PIP funktionalitet hvis man skulle få brug for det.

Skærmen i brug

Vi har som vanen tro kalibreret AOC Q3277PQU skærmen med vores Spyder Elite 5, men her løber vi lidt ind i problemer. Det er ikke lykkedes os at skaffe et enterprise kort til testen, og da nVidia/AMD og Windows pt. ikke tillader 10bit farvemode på desktop programmer (såsom Datacolor og sågar Photoshop) med consumer GPU’er, kan vi simpelthen ikke teste det fyldestgørende. Dvs. at testen er udført med det sædvanlige 8bit, og dermed ikke helt er fyldestgørende ift. til farvespektret den reelt kan dække.

Men på trods af dette følger Q32 fra AOC faktisk rigtig godt med langt hen af vejen med mindre variationer i lysstyrke som man kender det fra langt de fleste skærme - Ikke helt optimalt når nu farver og lys er i højsædet, men man skal ofte op i en markant dyrere skærm for at få et mere stabilt billede her.

Spil og HDR

Kigger vi på fullscreen programmer, som understøtter 10bit/HDR er det en ret fed oplevelse – f.eks. Mass Effect: Andromeda bliver utrolig malerisk at se på, når man slår over i HDR mode i spillet. Der er en stærkere kontrast mellem farver, og man får typisk et mere dramatisk billede. Derimod blev jeg hurtigt træt i øjnene af kontrasten ift. til den normale fremvisning.

Nu er Q32 selvfølgelig ikke gearet mod spil generelt med dens 4ms GtG panel og kun 60hz, men hvis man ikke er så krævende af sin skærm, eller bare spiller lidt på kontor PC’en, er den alt rigeligt til at man sagtens kan bruge den til formålet.

Her til sidst nogle hurtige screenshots fra Cyan's nyeste adventure/puzzle spil, Obduction, hvor man virkelig kan se forskellen på HDR/SDR modes. Det er virkeligt en hel anden oplevelse, selv om effekten ikke helt kommer til rette i et screenshot vist på en SDR skærm.

Konklusion

Siden Q3277PQU frigivelse på markedet i 2015 er prisen røget en kende ned, hvilket gør den markant mere attraktiv til en hobbygrafiker, der hellere vil bruge pengene på et nVidia Quadro eller AMD Firepro kort. Dens størrelse både fysisk men også ift. til QHD opløsningen gør det også til en (efter min mening) meget bedre oplevelse at arbejde med f.eks. billeder og video. Jeg har udskiftet min gamle 4K AOC skærm med denne på fuldtid som følge af testen, da den bare er sjovere at arbejde med.

AOC Q3277PQU løber hjem med en pæn score på 8,5, for en god begynder skærm med en god størrelse, features og en pris hvor de fleste kan være med, og stadigvæk have råd til resten af ”arbejdspakken”.

PRIS: 2.796,- i skrivende stund

Godt

Simpelt og stilrent design

Glimrende farvegengivelse (Mere end hvad vi kan teste)

Fysisk størrelse ift. til pris og features

Mindre Godt

Tvivlsomt valg af ældre forbindelsesmuligheder

Lettere skrøbelig kabelholder

Genskin fra blanke overflader

Læs flere fede tests af computer skærme HER

Conclusion

Since its release in 2015, Q3277PQU has dropped a fair bit in price, which only serves to make it more attractive to the newbie graphics artist, who would rather spend their money on an enterprise card like nVidia's Quadro cards or AMD Firepro. It's physical dimensions as well as QHD resolution makes it a much more comfortable (in my opinion) monitor to work with photos, graphics and video. I've replaced my old 4K AOC monitor with this as my daily driver as a result of this review, since it's more fun and comfortable to use all around.

AOC Q3277PQU takes home a score of 8,5 for a good beginner monitor, good size and features as well as a price most can afford and still have some left for the rest of the "package".

Good

Simple and stylish design

Excellent colour accuracy (More than we can test with our equipment)

Physical size, resolution and features for its price

Less Good

Dubious backwards compatibility

Somewhat fragile cable holder

Highly reflective surface finish