AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-14 08:18:39

Alienware AW2518H og Alienware AW2518HF sendes i handlen fra i dag

Knap er Alienware Area-51 kommet på markedet før Dell toppen strømmen af nye produkter af med lancering af to nye gaming skærme. Denne gang navngivet Alienware AW2518H og Alienware AW2518HF

I kølvandet på Alienware Area-51, som kan købes med både Intel Core-X og AMD Threadripper, søsætter Dell også 2 nye 25” Alienware gaming monitors med 240Hz refresh rate, og understøttelse af Nvidia G-Sync og AMD FreeSync alt efter modellen.



Skærmene har samme specifikationer, og et 24.5” TN-panel, og en opløsning på 1920x1080, 400 nits, 1000:1 contrast ratio samt en 1ms response time for at toppe herligheden af.

Af tilslutninger finder man 4x USB 3.0 i en port hub, headphone jack sammen med en DisplayPort 1.2 og HDMI 1.4. Et kig på deres web afslører også Alienwares customizable RGB system på bagsiden og deres lille finurlige logo.



Alt tyder altså på eneste åbenlyse forskel på Alienware AW2518H og Alienware AW2518HF, skal findes på understøttelsen af enten Nvidia G-Sync eller AMD FreeSync og prisen.



Her skinner det gennem FreeSync prissættes billigere mht. fremstilling end Nvidia G-Sync, og denne gang bunder det ud i en prisforskel på US $200 mellem de to nye computerskærme.



AW2518H, med Nvidia G-Sync support, sælges for US $699.99, mens AW2518HF med AMD FreeSync support, koster US $499.99.



Begge er i handlen “over there” fra i dag.

Kilde: Dell