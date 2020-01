AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-04 09:53:28

Apple lancerer sin 32 tommers 6K Pro Display XDR

Det ser ud til, at Apple kunne være tilbage i displaybranchen. På WWDC 2019 tog selskabet gavepapiret af et nyt Pro Display XDR. Dette kommer ikke rigtig som en stor overraskelse, da analytiker Ming-Chi Kuo forud for dette havde forudsagt, at Apple havde et nyt display i produktion, og det tyder på Ming-Chi Kuo fik ret i hans gætteri.



Pro Display XDR er en 32 tommer skærm og kommer med en kæmpe 6K opløsning. Vi forestiller os ikke, at ikke mange mennesker vil have brug for en skærm med denne voldsomme opløsning, men som navnet antyder, er dette udpeget til det ”professionelle” segment, hvor opløsning betyder en verden til forskel.



“Pro Display XDR uses a direct backlighting system with a large array of LEDs that produce 1,000 nits of full-screen brightness and 1,600 nits of peak brightness, far surpassing that of a typical display. With an advanced thermal system that uses its aluminum lattice pattern as a heat sink, Pro Display XDR can sustain 1,000 nits of full-screen brightness indefinitely, something that has never been possible before on a display at this price point.” fortæller Apple i deres release statement.



Desværre kommer et "pro" display med en "pro" -pris, da Pro Display XDR er prissat til svimlende $ 4.999. Der vil være en separat Pro Stand solgt som en add-on til $ 999, som giver brugerne flere tilpasningsmuligheder, når det kommer til højde- og vippejustering.



Pro Display XDR er i øjeblikket sat til release i efteråret 2019.



Kilde & Billeder

Apple