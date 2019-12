AUTHOR :

CES 2019: Philips 49 tommer SuperWide Dual Quad HD curved skærm fremvist på CES

Las Vegas messer pumper spændende nye produkter af sig, og Philips melder sig også ind i nyhedsstrømmen med Philips Brilliance 49” SuperWide Curved LCD skærm, som vil trække gaming i stor format til et helt nyt niveau.

Det nye 1800r curved display kombineret med Adaptive-Sync teknologi, bliver den nye curved gaming monitor to beat, som producenten omtaler med “smooth quick refresh and ultra-fast response time”



Philips Brilliance 49” SuperWide Curved LCD skærm er designet med et webcam og avanceret sensorer til Windows Hello ansigtsgenkendelse, som opper sikkerheden gennem ansigtsgenkendelse og biometrisk sikkerhed.

Philips fortæller:



“The Philips Brilliance 49” SuperWide Curved LCD Display offers the ultimate in picture quality, screen format and user functionality. The display earned an iF Design Award and a 2018 Red Dot award in 2018 – two of the most important design awards. The new 49” display acts like two full-size high-performance monitors in one for a massive wide view without the complicated setup, ideal for content creators and financial analysts. “



Philips Brilliance 49” SuperWide Curved LCD forventes i handlen fra marts med en pris på $1299

Et Brilliance 32″ 4K display lanceres i februar med en pris på $799.

