AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-08 09:10:21

CES 2019: Sydkoreanske LG fremviser verdens første rulle-tv frem. Kommer i handlen i år

Ønsker du et stort tv, men vil ikke have det til at ødelægge dit rums æstetik? LG’s rulle-TV er løsningen, og det kommer i handlen allerede i 2019.

Ønsker du et stort tv, men vil ikke have det til at ødelægge dit rums æstetik? LG’s rulle-TV er løsningen, og det kommer i handlen allerede i 2019.



Et TV der dukker op af dets base-modul, når det tændes, og stille og roligt ruller tilbage i base-modulet, når du slukker, det lyder dælme fancy!



Som et rullegardin, der trækkes op fra sit gemmested, ruller det ultra tynde, 4K OLED-TV R (R for rulle) sig op og strækker vinder i et smukt 65 tommers LG Signature OLED TV R format.

A rollable OLED TV is a true game-changer, liberating users from the limitations of the wall and freeing them to curate their own personal space which no longer needs to be reserved full time for TV viewing. The fact that LG SIGNATURE OLED TV R can transform itself to offer three different viewing options – Full View, Line View and Zero View – allows customers to use the TV in ways that were impossible before the development of OLED technology.



Det bliver dyrt at være med på beatet!



Prisen er stadig ikke officiel, men LG omtaler selv beløbet som ”5-figures”, så du kan godt begynde at samle flasker på Roskilde festivalen.

Kilde:Geekspin

Selve basen TV benytter som fundament, er testet til at kunne håndtere op mod 50,000 op/nedrulninger, og tager sølle 10 sekunder. Siden konceptet er så nyt på markedet, må vi forlade os på producents tal, som ifølge LG vil kunne dække et Tv’s levetid.



Rulle-konceptet kunne man frygte går ud over billedkvaliteten, men LG forsikrer billedkvaliteten er på samme niveau som deres normale OLED TV produkter. Det er naturligvis en påstand alverdens kloge TV nørder vil teste af ved først given lejlighed.

Tweaks dækning af CES 2019 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Besøg Plantronics og se deres brede udvalg af headsets til både professionelt brug og gaming.



Basen gemmer også på tilslutningsportene, og her har LG udstyret verdens første rulle-tv med HDMI 2.1 og inkluderet understøttelse af Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 samt Google Assistant. Basen for verdens første rulle-tv gemmer også på 100W højtalere, men handler man TV i denne kaliber, må man formode kunden også afsætter budget til eksterne højtalere.



Billeder & Kilde

Todd Haselton, CNBC, LG, The Verge