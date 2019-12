AUTHOR :

Computex 2018: ASUS fremviser ny 49 tommer gaming skærm

Vi drukner praktisktalt i informations overload fra producenterne under Computex 2018, og heriblandt ASUS. Producenten har annonceret en ny VG49V gamer monitor på ikke mindre end 49 tommer.

Her får vi tilbudt 144Hz og FreeSync for at minimere stuttering. VG49V kommer med et VA panel, som kan håndtere et super-ultra-wide 32:9 aspect ratio over en 1800R krumning og en opløsning på 3840 x 1080 pixels.

Her prædikere ASUS deres VG49V med Double Full HD eller DFHD – altså dobbelt op på den horisontale plads sammenlignet med en Full HD-skærm.

Med et prisskilt der sikkert vil dræne dit hardware budget, og tvinge dig til at leve af kildevand et stykke tid, er der intet officielt meldt ud omkring prisen fra ASUS.

