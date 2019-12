AUTHOR :

Samsung annoncerer deres nye 43 tommer C43J89 32:10 monitor

Skærmplads er cool, meget skærmplads er mega cool. Budskabet som nemt kunne være påtrykt Samsungs nye 43 tommer C43J89 32:10 monitor.

Samsung har annonceret ankomst af en ny C43J89 43 tommer ultrawide monitor, som byder på imponerende 32:10 aspect ratio VA-panel med 3840x1200 opløsning. Groft kogt ned, betyder det praktisktalt du får to 1920x1200 monitors uden mellemrammen.



Som nævnt, benytter Samsung C43J89 computerskærmen et VA-panel og refresh rate på 120Hz. Hertil kommer understøttelse af for 8-bit farve, 250cd/m2, 3000:1 kontrastforhold, 178-graders betragtningsvinkel og 5ms responstid, og så er hele herligheden monteret i et kurvet ramme med en 1800R krumningskurve. Vi har ikke kunne tracke om Samsungs nye 43 tommer C43J89 32:10 monitor bygges med Nvidia G-Sync eller AMD FreeSync.

Dog omtaler Samsung selv, at C43J89 kommer med deres Picture-by-Picture mode sammen med integration af built-in KVM switch.



Af tilslutninger på C43J89, finder vi HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, to USB Type-C porte, tre USB 3.0 porte og et headphone input.



Der er monteret to indbygget 5W højtalere, Samsungs Eye Saver and Flicker Free teknologier, og så er herligheden monteret med en justerbar fod og understøtter et VESA 100x100 vægbeslag, hvis dyret skal op på væggen som et andet trofæ.



Prisen gør C43J89 ikke er for enhver. Prisskiltet lyder på $900, og C43J89 skulle ramme handlen i Q4.

