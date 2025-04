ASUS PA278CFRV

ASUS ProArt Display PA278CFRV er en 27-tommers skærm designet til kreative fagfolk, der kræver præcis farvegengivelse og høj ydeevne. Med en IPS-panelteknologi og en opløsning på 2560 x 1440 pixels leverer denne skærm skarpe og detaljerede billeder. Den dækker 95% af DCI-P3 og 100% af sRGB farverum, hvilket sikrer levende og nøjagtige farver. Skærmen er Calman Verified og fabriks-kalibreret til en Delta E < 2 farvenøjagtighed, hvilket gør den ideel til farvekritisk arbejde. Med en opdateringshastighed på 100Hz og understøttelse af Adaptive-Sync tilbyder PA278CFRV en jævn visuel oplevelse. Den ergonomiske stand muliggør justering af højde, drejning, pivot og tilt for optimal komfort. Desuden inkluderer skærmen omfattende tilslutningsmuligheder såsom USB-C med 96W strømlevering, DisplayPort og HDMI, hvilket gør den alsidig til forskellige arbejdsstationer.

4 apr. 2025 kl. 08:02 Af Berger DEL:

Inden vi går videre, har jeg været forbi deres hjemmeside for at finde nogle specifikationer frem.

Specifikationer og features PA278CFRV

Størrelse: 27”

27” Panel: IPS

IPS Native Resolution: 2560 x 1440

2560 x 1440 Refresh Rate: 100Hz

100Hz Response Time: 5ms MPRT

5ms MPRT Color Gamut: 95% (DCI-P3), 100% (sRGB)

95% (DCI-P3), 100% (sRGB) Peak brightness: 350 nit

350 nit Peak brightness HDR: 400 nit

400 nit Contrast ratio: 3000:1

3000:1 Contrast ratio HDR: -

- Display colors: 10-bit RGB

10-bit RGB Inputs: 1x HDMI 2.0, 2x Displayport 1.4, 1x lydindgang, 3x USB-A 3.2, USB-C

1x HDMI 2.0, 2x Displayport 1.4, 1x lydindgang, 3x USB-A 3.2, USB-C Adaptive Sync: -

Rundt om ASUS ProArt PA278CFRV

ASUS ProArt Display PA278CFRV er en 27" QHD (2560 x 1440) IPS-skærm, der er skræddersyet til kreative fagfolk. Den leverer 100% sRGB og 95% DCI-P3 farvedækning samt en fabrikskalibreret farvenøjagtighed (Delta E < 2). Skærmen har en opdateringshastighed på 100Hz og understøtter Adaptive-Sync for en flydende visuel oplevelse. Den er Calman Verified og tilbyder fleksible tilslutningsmuligheder, herunder USB-C med 96W Power Delivery, DisplayPort og HDMI. Ergonomisk design med justerbar højde, tilt, pivot og drejning sikrer optimal komfort under brug.

ASUS ProArt Display PA278CFRV leveres med et omfattende sæt tilbehør for nem opsætning og brug. I kassen medfølger en strømkabel, DisplayPort-kabel, HDMI-kabel, samt et USB-C-kabel for alsidig tilslutning. Derudover medfølger en kalibreringsrapport, der bekræfter skærmens farvenøjagtighed, samt en hurtigstartguide til opsætning.

ASUS ProArt Display PA278CFRV er udstyret med en robust fod designet til fleksibilitet og stabilitet. Foden har en bred base, der sikrer en solid placering på skrivebordet, samtidig med at den giver mulighed for justering af højde, tilt, drejning og pivot. Dette gør det nemt at tilpasse skærmen til forskellige arbejdsstillinger og behov.

Tårnet, som forbinder skærmen til foden, har en slank og moderne profil, der passer til professionelle miljøer. Det understøtter højdejustering, så skærmen kan hæves eller sænkes for optimal øjenkomfort. Desuden er der en kabelstyringsfunktion på bagsiden af tårnet, som hjælper med at holde skrivebordet ryddeligt.

ASUS ProArt Display PA278CFRV har et intuitivt knaplayout placeret på skærmens nederste højre kant. Skærmen er udstyret med en 5-vejs joystick, der gør det nemt at navigere i OSD-menuen og justere indstillinger som lysstyrke, kontrast og farvetilpasning. Derudover er der flere genvejsknapper, der giver hurtig adgang til funktioner som ProArt Preset, der tilbyder forudindstillede farveprofiler, og ProArt Palette, som giver avancerede farvejusteringer. En separat tænd/sluk-knap er også placeret for let adgang. Knapperne er taktile og lette at betjene, hvilket gør skærmjusteringer hurtige og problemfri.

ASUS ProArt Display PA278CFRV er udstyret med en række tilslutningsmuligheder, der gør den fleksibel til forskellige enheder og arbejdsstationer. Skærmen har én USB-C port, som understøtter 96W Power Delivery, DisplayPort Alt Mode og dataoverførsel. Den har to DisplayPort 1.4 porte med Daisy Chain support, hvilket gør det muligt at seriekoble flere skærme, samt en HDMI 2.0 port til forbindelse med diverse enheder. Derudover inkluderer skærmen en USB-hub med tre USB 3.2 Gen 1 Type-A porte og én USB 3.2 Gen 1 Type-C port til eksterne enheder. En 3,5 mm hovedtelefonudgang er også tilgængelig for lydtilslutning.

Testen

Vi er nu færdig med at gå rundt om skærmen, og det er blevet tid til selve testen. Derfor er den selvfølgelig kommet op på skrivebordet og bliver brugt som min daglige skærm ved computeren.

Under testen har jeg gjort brug af PC, hvor den både har været brugt til gaming, almindelig surfing på nettet, og selvfølgelig mediestreaming.

PA278CFRV er selvfølgelig en skærm som henvender sig til det professionelle marked, og specielt hvis du ønsker en skærm med korrekt farvegengivelse. Da jeg havde sat den til, krævede et lidt justering i forhold til lysstyrke, men også hvor meget den sorte skulle justeres til. Den kunne formå at gøre sort til sort, og ikke grå. Men det betød også at i spil, så var det svære at se ind i mørket, ved skyggerne.

Jeg er dog ikke i tvivl om, sidder man også redigere billeder, eller lavet andet grafisk, så er det en funktion som er yderst nyttig.

Med et bredt udvalg af tilslutningsmuligheder er PA278CFRV velegnet til en moderne arbejdsstation. Den har USB-C med 96W Power Delivery, hvilket muliggør både videooverførsel, dataforbindelse og opladning via ét kabel.

Skærmen er designet med en ergonomisk fod, der understøtter højdejustering, tilt, pivot og drejning for optimal arbejdsstilling. Derudover har den flicker-free teknologi og low blue light-funktion, der reducerer øjenbelastning ved længere tids brug.

Uden HDR aktiveret

Med HDR aktiveret

Uden HDR aktiveret

Med HDR aktiveret

PA278CFRV har en responstid på 5 ms (GTG), hvilket sikrer en hurtig billedopdatering og reducerer motion blur ved bevægelse i video- og animationsarbejde. Kombineret med en 100Hz opdateringshastighed leverer skærmen en mere flydende visuel oplevelse, hvilket især er en fordel for videoarbejde og lettere gaming.

ASUS ProArt Display PA278CFRV er udstyret med et 10-bit IPS-panel, der kan vise 1,07 milliarder farver. Denne høje farvedybde sikrer mere jævne overgange mellem farver og reducerer risikoen for farvebåndseffekter, hvilket er essentielt for præcist grafisk arbejde.

Skærmen understøtter både SDR (Standard Dynamic Range) og HDR (High Dynamic Range) indhold. I SDR-tilstand har skærmen en typisk lysstyrke på 350 cd/㎡, mens den i HDR-tilstand kan nå en maksimal lysstyrke på 400 cd/㎡. Denne forskel i lysstyrke forbedrer kontrasten og detaljerne i lyse og mørke områder, hvilket giver en mere dynamisk og realistisk billedoplevelse ved HDR-indhold.

Derudover understøtter PA278CFRV HDR10, en standard inden for HDR-teknologi, hvilket sikrer kompatibilitet med en bred vifte af HDR-indhold og giver en forbedret visuel oplevelse med dybere kontraster og mere levende farver.

Lige meget om du vælger HDR eller SDR indstillingerne, er det nemt at få utrolig flotte farver frem på skærmen. Det hele handler om man ønsker kraftige farver eller mere naturtro.

Pris

Jeg har kunne finde ASUS PA278CFRV med en pris på 3.199,- DKK.

Ønsker du at se flere detaljer omkring ASUS, kan du finde mere på deres hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

ASUS ProArt Display PA278CFRV viser sig at være en gennemført skærm til kreative professionelle, hvor farvegengivelse og fleksibilitet er i fokus. Gennem testen har den leveret præcise farver, gode kontraster og alsidige tilslutningsmuligheder, hvilket gør den til en attraktiv løsning for grafiske designere, fotografer og videoredigeringsfolk.

Under daglig brug viste skærmen sin styrke med en 10-bit farvedybde og 100% sRGB/95% DCI-P3-dækning, der sikrer præcise og naturlige farver. HDR10-support giver et mærkbart løft i kontrast, dog begrænset af den maksimale lysstyrke på 400 cd/㎡, hvilket placerer den i HDR400-klassen – en forbedring over SDR, men ikke på niveau med højere HDR-standarder som HDR600 eller HDR1000.

I praktisk brug har skærmen dog også sine begrænsninger. Under gaming og almindelig browsing opleves skygger og mørke områder dybere end på mange andre IPS-skærme, hvilket kan give en mere realistisk, men også mindre synlig oplevelse i spil. Dette kan være en fordel for grafisk arbejde, men en ulempe i gaming, hvor synlighed ofte er vigtigere end ægte farvegengivelse. Responstiden på 5 ms er acceptabel, men ikke blandt de hurtigste, hvilket kan være en faktor for dem, der ønsker en skærm, der også skal bruges til hurtig gaming.

En af skærmens stærkeste funktioner er USB-C med 96W Power Delivery, som gør det muligt at forbinde og oplade en bærbar computer via ét enkelt kabel. DisplayPort med Daisy Chain support giver mulighed for at seriekoble flere skærme, hvilket gør opsætningen ekstra fleksibel. HDMI 2.0 og flere USB 3.2-porte sikrer, at tilslutning af eksterne enheder er let og ligetil.

Prisen på 3.199 DKK gør PA278CFRV til en konkurrencedygtig model i sin klasse. Sammenlignet med andre professionelle skærme tilbyder den mange funktioner til en fornuftig pris, hvilket gør den til et attraktivt valg for både freelancere og professionelle, der ikke vil investere i dyrere high-end modeller.

ASUS ProArt Display PA278CFRV leverer imponerende farvegengivelse, stærk tilslutning og en god balance mellem funktioner og pris. Den 100Hz opdateringshastighed gør den mere flydende end traditionelle 60Hz-skærme, og USB-C-løsningen gør den særlig attraktiv for dem, der ønsker en strømlinet arbejdsstation. HDR400 er dog begrænset, og skærmens responstid på 5 ms betyder, at den ikke er det oplagte valg for hardcore gamere.

Givet den høje værdi for pengene, alsidige funktioner og farvenøjagtighed, ender ASUS PA278CFRV med en score på 9 ud af 10, sammen med "Great Product" Award – et solidt valg til kreative brugere, der ønsker en pålidelig og farvenøjagtig skærm uden at sprænge budgettet.

Fordele

Præcis farvegengivelse

100Hz refresh rate

HDR10

Stilrent design

USB-C med power delivery

DisplayPort med daisy chain

Pris

Ulemper

”Kun” HDR400

Score: 9 + Great product