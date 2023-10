ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Føler du ikke IPS kan give dig nok i farverne, så er det måske et OLED panel du skal kigge efter. ASUS er kommet med en ny skærm, som bringer OLED, som vi kender det fra fjernsynet, ned i en størrelse til gameren. Ikke nok med det, så er den blevet udstyret med 240 Hz og QHD opløsning, så du ikke går på kompromis med noget.

Inden vi går videre med ROG Swift OLED PG27AQDM fra ASUS, har jeg været forbi deres hjemmeside for at finde nogle specifikationer frem.

Specifikationer og features ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Størrelse: 26,5”

26,5” Panel: OLED

OLED Native Resolution: 2560 x 1440

2560 x 1440 Refresh Rate: 240Hz

240Hz Response Time: 0.03ms MPRT

0.03ms MPRT Color Gamut: 99% (DCI-P3), 135% (sRGB)

99% (DCI-P3), 135% (sRGB) Peak brightness: 450 nits

450 nits Peak brightness HDR: 1000 nits

1000 nits Contrast ratio: 1.500.000:1

1.500.000:1 Contrast ratio HDR: -

- Display colors: 10-bit RGB

10-bit RGB Inputs: 2x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4, 1x lydindgang, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A,

2x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4, 1x lydindgang, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Adaptive Sync: AMD Freesync Premium, G-sync compatible

Rundt om ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Da vi ikke er de første, som får lov til at kigge på skærmen, er det ikke pakket som det normalt vil være. Men som altid kommer ASUS med en masse ekstra tilbehør, lige fra forskellige kabler til at kunne tilslutte skærmen, ved siden af det har vi også strømkabel, manualer og kalibreringspapir.

Skærmen er delt op i tre dele, foden er delt op i to dele, i form af foden og tårnet. Den har samme design, som vi tidligere har set i ROG serien, med et slankt design i aluminium. Den har en god vægt, og kunne nok også holde en større skærm end 27”. Tårnet byder på mulighed for at fører kabler igennem, for at skabe lidt kabel management. Udover det, har vi beslag til at kunne montere skærmen på foden.

Bagpå skærmen, har vi tre knapper. Midterste knap bruges til at tilgå menuen, samt styring i selve menuen. Så har vi en knap til at tænde og slukke skærmen og en knap til at skifte input.

I bunden finder vi udgangene, DC in til strømkablet, to HDMI, én Displayport, Lyd indgang, USB udgang og to USB-A.

Testen

Vi er nu færdig med at gå rundt om skærmen, og det er blevet tid til selve testen. Derfor er den selvfølgelig kommet op på skrivebordet og bliver brugt som min daglige skærm ved computeren.

Under testen har jeg gjort brug af PC, hvor den både har været brugt til gaming, almindelig surfing på nettet, og selvfølgelig mediestreaming. Da skærmen ikke har nogen højtalere, kan vi gå direkte videre til selve billedet.

Der er ingen tvivl om at OLED, kan bringe nogle farver til markedet, hvor IPS ikke kan være med. Det er også tydeligt at se her, både med SDR og HDR, så opnår den utrolig flotte farver. Under testen endte jeg med at bruge DCI-P3 og med en farve temperatur på 6500K. Det var muligt at vælge farve temperatur på 10000K, som gav en mere klar farve og formåede at gøre farverne endnu stærkere på DCI-P3. Med sRGB, var farverne lidt mere afdæmpende.

Uden HDR aktiveret Med HDR aktiveret Uden HDR aktiveret

Med HDR aktiveret

ASUS oplyser at skærmen har 0,03ms, hvor jeg selvfølgelig har været inde og køre en browser test, som kommer med et resultat på 3,8 ms, selvom vores test, aldrig vil kunne opnå det som ASUS oplyser, giver den en god indikation, og viser også skærmen har en utrolig god response.

PG27AQDM gør brug af 10-bit, i HDR, hvor den kun har 8-bit ved SDR indstillinger. Farverne er rigtig flotte og skærmen formår at skabe et flot billede, specielt med HDR aktiveret. Hvis du dog ønsker at farverne skal være mere stærke og vivid, vil jeg anbefale du bruger SDR. Her oplevede jeg farverne virkelig kunne stråle ud. Hvor HDR giver et mere livligt billede at se på. ASUS oplyser en peak brightness på 1000 nits i HDR, her oplevede jeg dog ikke at den kunne komme op i så skarpt et lys. Selvom jeg fik justeret på alt. Den havde dog stadig et flot billede, og personligt havde jeg ikke behovet for at lysstyrken skulle være højere.

Pris

Jeg har kunne finde en pris på PG27AQDM fra ASUS som lyder på 8966,- DKK.

Konklusion

Det er blevet tid til at slutte testen af. Det er altid en smule svært at kunne skabe en konklusion ud fra et objektivt synspunkt da jeg med en skærm ikke har nogle tal at holde op imod.

Dog er der ingen tvivl om PG27AQDM kan noget med farverne, med dens OLED panel. Det er dog specielt ved SDR, jeg syntes det er tydeligt at se, hvordan farverne får lov til at springe mere i øjne, og være virkelig stærke. Hvor ved HDR, kommer den hurtigt til at ramme samme farvekvalitet, som nogle af de andre skærme, der har været forbi.

Skærmen kommer med QHD opløsning, hvilket stadig virker til at være et godt kompromis i forhold til krav til grafikkort, og stadig opnå høj FPS i spil. Det fungerer rigtig godt, og kombinationen mellem farverne fra OLED og QHD opløsningen giver stadig en utrolig god oplevelse, og med flot grafik. Ved siden af det har den en lav respons tid og 240 Hz.

Selve designet på skærmen er tyndt og lækkert. Jeg er heller ikke i tvivl om hvis man smider den på en væg, vil man få følelsen af en skærm som næsten er klisteret til væggen. Det tynde design, gør dog at skærmen ikke har nogen højtaler, og selvom det nok ikke er et issue for de fleste, så er det stadig noget man skal overveje, når man vælger denne skærm.

Så kommer vi til prisen. For der er nok mange som fik kaffen galt i halsen, da de kom til det punkt. En pris på 8966,- DKK, må det siges at alt er betalt, og det sørger nok også for at det kun er dem som virkelig ønsker OLED, som vil ende med at hoppe på vognen, med den pris.

Selvom det er en gamerskærm, så virker det dog lidt underligt med den pris, at de ikke har monteret muligheden for USB-C, det er ved at være så udbredt, at den lille detalje, kunne have været med til at understøtte den høje pris lidt ekstra. Ved en person kunne nøjes med én skærm, både til arbejde og fornøjelser.

Jeg ender med at give en score på 8 ud af 10 med ”Enthusiast Only” Award til PG27AQDM fra ASUS. Kigger vi rent ud med oplevelsen, så er der ingen tvivl om det er en klar 10. Men med nogle af de andre aspekter, som kommer med ind i vurderingen, som blandt andet pris. Så er det svært at sige, hvorfor man skal vælge PG27AQDM fremfor en anden QHD eller 4K skærm, og betale markant mindre. Det er kun, hvis man har et brændende ønske om at spille med OLED og have 240 Hz. Selvom det er en skærm som kan bruges både med PC, Xbox X og PS5, virker det bare som en høj pris, for at få 240 Hz OLED skærm.

Pros

Utrolig flotte farver

QHD opløsning

Tyndt og flot design

Lav response tid

240 Hz

Kan fungere med PC, XBOX series X og Playstation 5.

Cons

Pris

Ingen højtaler

Ingen USB-C

Score: 8 + ”Enthusiast Only”