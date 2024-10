ASUS ROG Swift PG32UCDP

Vi tager et kig på en gaming monitor fra ASUS og deres Republic of Gamers brand. Det er en 31,5” 4K monitor med en refresh rate på op til 240 Hz. Den er udstyret med hvad ASUS kalder Dual Mode, hvor man med et par klik kan skifte til almindelig Full HD og her nyde en Refresh rate op til 480 Hz.

30 oct. 2024 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Features:

Panel Size: 31.5"

31.5" Panel Type: OLED

OLED Resolution: 3840x2160

3840x2160 Display Surface: Anti-Glare

Anti-Glare HDR Support: HDR10

HDR10 Refresh Rate (max): 240Hz

240Hz Dual Mode: Yes, Frame Rate Boost

Yes, Frame Rate Boost AMD FreeSync Premium Pro

G-SYNC Compatible





En tur rundt om ASUS ROG Swift PG32UCDP

ASUS kører designet på deres Gaming skærme lidt i generationer og det betyder, at ASUS ROG Swift PG32UCDP ikke adskiller sig meget fra andre skærme i Swift serien.

Der er tale om en skærm i et “normalt” 16:9 format uden buer eller andre tricks, som vi ellers ser fra tid til anden.

Fronten er naturligvis prydet af et 31,5” store OLED panel med en native refresh rate på op til 240 Hz. ASUS angiver en responstid på 0.3 mm (GTG) med en Peak Brightness på omkring 1300 nits.

Skærmen har en mat Anti-Glare overflade og altså ikke den blanke overflade, som vi så på ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG skærmen, vi så på for noget tid siden.

Rammerne omkring skærmen er rimeligt tynde med omkring en centimeter i toppen og siderne, mens der er lidt mere i bunden. I bunden finder vi også en lille ø med et lysende ROG logo. Det er på bagsiden af denne, at vi finder to knapper og et lille joystick til betjening af on screen menuen.

Foden på ROG Swift PG32UCDP er den brede trebenede type, som vi har set et godt stykke tid nu på Swift serien af skærme fra ASUS.

Det lysende ROG logo i bunden af foden, der lyser ned mod dit bord, er også med her. Mønstret skabes med hjælp af en indsats af plastik, som kan skiftes ud. Der er to at vælge mellem i kassen samt tre blanke, så man kan være kreativ og lave sin egen.

Selve skærmen er ret tynd, men med en boks på bagsiden der indeholder hardwaren. Den er udsmykket med et ROG logo med RGB lys.

Der er ikke understøttelse på skærmen i sig selv for et VESA beslag, da monteringen på foden sker med et praktisk klik system. Med i kassen er der dog en VESA adapter, så det er muligt at montere skærmen på væggen eller en tredjeparts monitorarm. Bonus for ASUS for at inkludere det.

I toppen af foden er der en 1/4" skruemontering, som kan bruges til tilbehør.

Ser vi på tilslutningerne i bunden af skærmen, er der naturligvis et stik til strømmen fra den inkluderede adapter. Ud over det er der en USB hub med tre USB 3.2 Gen 1 Type A stik. Et USB C stik med strømlevering op til 90W og DisplayPort. Vi får også to HDMI 2.1 og et enkelt DisplayPort 1.4. Det hele rundes af med både SPDIF og 3,5mm lydudgange.

Betjening af skærmens indstillinger kan ske fysisk på skærmen via et lille joystick der sidder på bagsiden af skærmen i midten af bunden. Det giver let adgang til de forskellige indstillinger og mulighed for at tilpasse som man vil.

Der er dog også mulighed for at tilpasse indstillingerne direkte fra Windows via ASUS’ Display Widget. Så får man et lettere interface som du kan navigere i med din mus.

Der er et bredt udvalg af muligheder via on screen menuen. Det var ikke specielt tydeligt, men det er også her man aktiverer den dual mode, der giver mulighed for at skifte til Full HD ved 480 Hz. Den er gemt i menuerne, som en funktion der hedder Frame Rate Boost.

Aktiverer man den, skifter skærmen automatisk til en 1980x1080 opløsning og en refresh rate på 480 Hz. Med den feature henvender ASUS sig helt sikkert til konkurrence gamere inden for fx FPS spil for framerate mere end opløsning er kongen af features.





Software

Tilpasning af indstillinger er lidt todelt. Hvis det bare er lyset på bagsiden af skærmen man vil tilpasse, så skal man forbi ASUS’ Armory Crate software. Her kan lyset i skærmen tilpasses for sig selv, eller det kan synkroniseres med andre ASUS enheder.

Hvis man vil tilpasse lidt mere, så kan man enten gøre det via on screen menuen eller via ASUS' Display Widget software.

Den software giver mulighed for at tilpasse alle de samme ting, som man normalt ville gøre via on screen menuen, men nu via et let interface i Windows.

Det kræver at man har forbundet skærmen via USB, for at kunne bruge Display Widget.

I softwaren er det muligt hurtigt at vælge display indstillinger for farve, lysstyrke osv. Man kan også let tilgå OLED Care funktionerne og slå ASUS’ GamePlus funktioner til.

Det er ting som on-screen crosshair, FPS tæller osv.

Display Widget er et stykke praktisk software, som gør det at tilpasse indstillinger på skærmen meget lettere.





Test

Jeg har haft besøg af ASUS ROG Swift PG32UCDP i et par uger nu, hvor den er blevet brugt i en kombination af arbejde, normalt desktop brug, og så naturligvis så meget gaming, som jeg har haft mulighed for at klemme ind i tidsprogrammet.

Hvis man er vant til LCD eller endda IPS paneler, så er springet til OLED, specielt til gaming, stort og man vil med det samme mærke en forbedring af især niveauet af sort. Med OLED får man ægte sorte farver og det skaber et dejligt kontrastfyldt billede.

Samtidigt er farve repræsentationen også super god, og selv om vi ikke her får den blanke overflade, som på ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG jeg testede for noget tid siden, er oplevelsen stadig i top i min bog.

ASUS angiver selv en responstid på 0,03 ms, som på deres andre OLED skærme, hvilket i min test ramte meget godt. Endnu en af fordelene ved OLED er netop responstiderne og det faktum at de er ens på tværs af refresh rate spektret.

Jeg oplevede ikke under min test nogen utilsigtet motion blur eller ghosting.

4K opløsningen betyder naturligvis, at man skal have ret solid hardware i sin PC, hvis man vil udnytte det optimalt. Jeg har testet både på et RTX 4070Ti kort fra Nvidia og et RX 7900 XTX kort fra AMD, og i begge tilfælde var jeg ikke i nærheden af at kunne udnytte de fulde 240 Hz i 4K i moderne spil som Space Marine 2.

Her er der dog med ASUS ROG Swift PG32UCDP den ret specielle mulighed for at bruge Frame Rate Boost funktionen. Det sker naturligvis med et ret betragteligt fald i opløsningen helt ned til 1920x1080.

Hvis man spiller spil, hvor refresh rate er kongen, men stadig foretrækker en 4K skærm til det daglige brug, så er det dog en super kombination.

Personligt kan jeg dog godt leve med lidt lavere framerates og vil hellere nyde godt af den høje opløsning. Det betød, at jeg ikke benyttede mig af det ud over et par tests undervejs.

Selv om 4K opløsningen kan være tung at trække i moderne gaming, så har min oplevelse med ASUS ROG Swift PG32UCDP dog være utrolig lækker.

32” 4K OLED med en 240 Hz refresh rate er en fantastisk lækker kombination. Selvom man måske ikke i alle spil når i nærheden af at udnytte de 240 Hz, så er det svært at brokke sig, når det hele ser så forbandet godt ud.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde ASUS ROG Swift PG32UCDP med en online pris på lige under 12800 kroner. Så vi er altså et godt stykke inde i High End segmentet.





Konklusion

Som jeg netop var inde på er 32” 4K OLED med en 240 Hz refresh rate tæt på at være cremen af cremen, når det kommer til gaming skærme.

Når man så også giver muligheden for hurtigt at skifte til 1080p og 480 Hz, hvis man har brug for super high refresh gaming, er det svært at pege på mangler. Det er “The Best of Both Worlds”

Gaming oplevelsen er ikke overraskende super lækker med et lækker panel, der giver både gode farver og en eminent OLED kontrast.

Det hele kommer naturligvis med en heftig pris. Ikke kun for skærmen alene, som er tæt på 12.800 kroner. Det er dog også for den super solide hardware det kræver i din PC, hvis du vil udnytte skærmen optimalt.

Det er altså en skærm for de super kræsne high-end gaming fans med opsparingen i orden.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Entusiast Only Award, for en gaming skærm, som kommer med et billede og en featureliste der er svær at slå. Alt sammen dog med en pris, der er lidt af en mavepuster.





Fordele

Smukt OLED panel

Dyb sort niveau

Kontrastfyldte farver

240 Hz Refresh

Frame Rate Boost med op til 480 Hz ved 1920x1080





Ulemper