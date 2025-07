ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD

Hvis du har brug for ekstra skærmplads som supplement til din laptop, men en almindelig enkelt skærm i bærbar format ikke er nok, så læs med i dagens test, hvor vi ser på en foldbar variant fra ASUS. Den giver dig en fleksibel mulighed for to ekstra skærme til din laptop.

23 jun. 2025 kl. 07:20 Af Kenneth Johansen

Centrale Features

Dual 14-inch OLED panels with 1920×1200 resolution

Exceptional visual quality with 100% DCI-P3 color gamut, Delta-E <2 color accuracy, and DisplayHDR™ 400 True Black certification

Ultra-portable design and a lightweight 1.07 kg

Versatile usage options, featuring a durable 360° hinge,

DisplayWidget Center enables automatic screen rotation

Flexible connectivity with mini-HDMI®, dual USB Type-C® ports

På papiret er ASUS ZenScreen Duo OLED et spændende bud på en foldbar skærm til din laptop. Så det bliver spændende at se, om det kan omsættes til en praktisk løsning i virkeligheden.





En tur rundt om ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD

Hvis man møder ASUS ZenScreen Duo OLED foldet på et bord, kunne man let tage fejl af den og en laptop. Designet er stilfuldt og afdæmpet med et gråt aluminiums kabinet. Det hele er let og kompakt med en samlet vægt på kun lige over et kilo.

Når man folder den ud bliver man dog hurtigt klar over, at der ikke er tale om en laptop, når man bliver mødt af de to 14” OLED skærme. De har begge to en opløsning på 1920x1200 og en refresh rate på 60 Hz.

Hængslet på ASUS ZenScreen Duo OLED er et 360 graders hængsel, så der er ret brede muligheder for placering af skærmen. På bagsiden er der også en fod der kan foldes ud, som kan bruges til at stille skærmen op. Alternativt er der også en standard skruemontering til opsætning til tilbehør som en stand.

ASUS ZenScreen Duo OLED har fleksible muligheder for tilslutning med et Mini HDMI stik sammen med to USB-C stik med DP Alt mode muligheder. Oven i det finder vi endnu et USB-C stik, som kan bruges til ekstern strøm via den medfølgende strømadapter og tre knapper til betjening af On Screen menuen.

Ud over strømadapteren og det medfølgende kabel er der yderligere et USB-C kabel med til ASUS ZenScreen Duo OLED. Begge USB-C kabler har et stik i den ene ende som er vinklet 90 grader.





Testen

Jeg har brugt ASUS ZenScreen Duo OLED i et par dage sammen med en HP Laptop primært til arbejde, men også en smule medieforbrug, som YouTube og lign.

Tilslutningen kan klares på flere måder, alt efter hvilke muligheder man har tilgængelige på sin laptop eller anden enhed.

Hvis du tilslutter via USB-C er det muligt at klare via et enkelt kabel, som både leverer billede og strøm til ASUS ZenScreen Duo OLED. Det vil dog være i en lidt reduceret tilstand, da skærmen vil køre med lavere lysstyrke, da den ikke kan trække den samme strøm via USB-C fra laptoppen, som hvis den dedikerede strømadapter var sat til.

Jeg kørte det meste af testen en kombination af USB-C og HDMI sammen med tilsluttet strøm, for at få det optimale ud af OLED skærmens lysstyrke og kontrast.

Hvordan du sender signalet videre til ASUS ZenScreen Duo OLED, og hvordan det fordeles på de to 14” skærme, kan variere alt efter hvad du har brug for.

Du kan køre de to skærme som en dublet af skærmen på din laptop. Det kunne fx være i forbindelse med en præsentation, hvor du så kunne folde skærmen som en telt, så den kan ses fra begge sider af et bord.

Du kan også slå de to skærme sammen til en skærm og så den måde få dobbelt så meget plads. Man skal dog være opmærksom på, at der er ret stor afstand imellem de to skærme omkring hængslet, så der er et “hul” i billedet der på trods af at ASUS kalder det “seamless”

Endeligt kan man også køre de to skærme, som hver deres separate skærm og på den måde, sammen med laptoppens skærm, ende med at have tre skærme i alt.

Alle muligheder herover kan også køres i både landskabs- og portræt-orientering. Der er endda en indbygget sensor, som selv vender billedet baseret på hvordan skærmen er orienteret.

De mange kombinationsmuligheder for opdelingen af skærmene og orientering betyder, at ASUS ZenScreen Duo OLED er super fleksibel og kan bruges med fokus på både præsentationer, øget produktivitet eller bare underholdning.

Kvaliteten på de to paneler i ASUS ZenScreen Duo OLED er rigtigt gode. OLED teknologien betyder, at man får gode klare farver sammen med en høj kontrast og specielt dejligt mørke sorte elementer, med en True Black 400 og 100% DCI-P3 certificering.

Svagheden er måske lysstyrken, som topper ved 400 nits. Det er rigeligt fint til indendørs brug, men hvis man skal være på farten og har brug for at bruge ASUS ZenScreen Duo OLED udendørs eller andre lignende situationer, kan man måske opleve lidt problemer.

Samlet set er det ret ligetil at bruge ASUS ZenScreen Duo OLED. Det mest irriterende ved setuppet var det kabelrod, som man hurtigt kommer ud i, hvis man bruger to tilslutninger og strømtilslutning. Tre stik sluttet til skærmen er ikke det pæneste at se på, og der er en del kabler at holde styr på.

Det kan naturligvis undgås, hvis man kan klare sig med tilslutning via et enkelt USB-C stik med de begrænsninger som det medfører.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD med en online pris på lige over 5000 kroner. Vi er altså helt klart i den dyre ende for en transportabel skærm.

Det skal specielt ses i lyset af, at en almindelig enkelt skærm i transportabelt format kan fås for omkring 1500 kroner. Samtidigt kan jeg også finde andre dual monitor alternativer billigere med uden OLED mulighederne.





Konklusion

Et produkt som ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD er helt klart niche. Jeg har dog ikke noget problem med at forestille mig situationer, hvor det kan være en stor fordel at have mere skærmplads at brede sig på, når man arbejder på sin laptop.

Personligt har jeg af flere omgange haft behov for at redigere video og billeder, mens jeg har været på messer og rejser.

Med en pris som ligger i samme leje som en fornuftig gaming skærm, så er sandsynligvis et produkt der henvender sig til det professionelle segment.

Som privatperson har jeg svært ved at se brugsscenarierne når vi er i det prisleje. Selv om ASUS selv har marketingsbilleder, der viser skærmen brugt til gaming sammen med en Nintendo Switch, så tvivler jeg på ret mange vil bruge skærmen til den slags.

Er man i det professionelle segment, hvor mere skærmareal er en prioritet sammen med OLED paneler, fleksible tilslutningsmuligheder og 360 graders hængsel så har ASUS her dog et rigtigt godt bud.

ASUS ligger i den høje ende prismæssigt, men man får også bedre skærmpaneler og mere fleksible tilslutningsmuligheder end de fleste andre billigere alternativer jeg kunne finde.

Som sagt er der tale om et nicheprodukt, som nok ikke er aktuelt for den brede skare af forbrugere. Befinder man sig i de snævre og krævende segment, så er ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD dog et rigtigt godt bud på en dual monitor, som supplement til laptoppen.

Vi lander med en endelig karakter på 8, for et veludført produkt med gode specifikationer og gennemført byggekvalitet, hvilket dog også medfører en højere pris.





Fordele

Fleksible tilsutningsmuligheder

360 graders hængsel giver mange placeringsmuligheder

Lækre OLED paneler





Ulemper