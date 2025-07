ASUS ZenScreen MB27ACF

ASUS er produktiv når det kommer til transportable skærme. I dag skal vi se på en transportabel skærm i den lidt større ende, end vi er vant til med deres ASUS ZenScreen MB27ACF.

Centrale features:

27-inch QHD IPS display with sleek, ultraslim profile and light weight

Multiple stand options and accessories

Rich connectivity options

Powerful 2.1-channel audio with subwoofer

Som vi kan se, er det med sine 27” en noget større skærm, end de tidligere transportable skærme vi har set på fra ASUS.





En tur rundt om ASUS ZenScreen MB27ACF

Med ZenScreen MB27ACF får vi en kompakt 27” skærm uden alt for meget lir. Skærmen har en slank profil med en tykkelse på kun 5,4 mm.

Fronten er uden alt for meget fyld med et IPS panel med en 2560x1440 opløsning og en refresh rate på 100 Hz.

Der er tynde rammer i top og siderne, mens der er lidt mere fyld i bunden. Det er dog også her vi finder de indbyggede højttalere, så på den måde giver det fin mening.

Ser vi på bagsiden, kan vi se den integrerede flip stand, som kan bruges til at placere skærmen på et bord. Det er muligt at justere standen trinløst i et ret stort spænd, så det er muligt at vinkle skærmen som man vil.

På bagsiden kan vi også se et andet monteringspunkt, som kan bruges til en monitorarm. Det er ikke et VESA mount, men fjerner man monteringsbeslaget er der et 75x75mm VESA mount, der også kan bruges, hvis man har behov for det.

Monitorarmen til skærmen er med i kassen til ZenScreen MB27ACF, hvilket er super lækkert at se. Det er en lille kompakt sag der matcher skærmen rigtigt fint. Der er mulighed for justering af højden og tredelte monitorarm betyder, at man har fleksible muligheder for justering.

Alle tilslutninger finder vi på venstre side af skærmen. Her får vi et strømstik til den inkluderede 120W strømforsyning, et USB-C stik med mulighed for DP Alt mode og 70W strømforsyning, et HDMI 2.0 stik, et 3,5 mm stik til lyd og endeligt en Kensington Lås.

Det er muligt at tilslutte ZenScreen MB27ACF udelukkende via USB-C stikket. Skærmen vil dog være begrænset til kun 85 nits lysstærke, da stikket kun leverer 70W. Med strømforsyningen tilsluttet topper lysstyrken på 300 nits.

På den modsatte side af skærmen finder vi knapperne til at tænde og slukke skærmen samt navigere i On Screen menuen.





Test

Jeg har brugt ASUS ZenScreen MB27ACF i et par uger nu. Det har været en kombination af brug sammen med en laptop og en stationær PC.

I stort set alle tilfælde har jeg været tilsluttet via HDMI og med strømforsyningen tilsluttet. Tilslutning via USB-C stikket fungerer problemfrit med en PC der understøtter det. Det er dog som sagt en begrænset oplevelse, da man er begrænset til 70W/85 nits via USB-C tilslutningen. Det er en super fin måde hurtigt at kunne slutte skærmen til, men til længere tids brug foretrak jeg helt klart den fulde oplevelse, som man får med strømmen sluttet til.

Fleksibiliteten af skærmen er super fin og den integrerede flip stand fungerer super godt til hurtigt at placere skærmen på bordet. Det betyder, at den er let at bruge stort set hvor som helst og er let at flytte rundt, som man har behov for det.

Sammen med min stationære PC har jeg brugt den inkluderede monitorarm, som er let at spænde fast på en bordplade.

Det er let og hurtigt at montere skærmen via monteringsbeslaget på skærmen, som bare skal klikkes på plads. Endnu en ting der er med til at underbygge fleksibiliteten i skærmen.

IPS panelet i skærmen leverer et smukt billede med gode farver og en høj kontrast. Kombinationen af 2560x1440 opløsning og en refresh rate på 100 Hz med muligheden for variabel refresh er et rigtigt godt sweet spot, som også betyder, at man sagtens kan bruge ASUS ZenScreen MB27ACF til gaming, hvis man vil.

Farverne og kontrasten på skærmen er super fine og selv ved siden af en OLED skærm klarede den opgaven uden at stikke alt for meget ud.

De indbyggede højttalere i skærmen er rigtigt fornuftige og leverer en klar, men lidt tyndbenet lyd. Det er en klar fordel, at de er frontmonterede, men de har i sagens natur svært ved at konkurrere mod dedikerede højttalere. De er dog rigeligt til lidt let medieindtag eller online møder. Hvis man vil, er der også muligheden for at tilslutte et headset via 3,5 mm stikket.

Helt som jeg har været inde på tidligere med de transportable skærme fra ASUS, så kan det være lidt akavet at tilslutningerne alle sammen sidder på siden af skærmen.

Det betyder, at man har meget tydelige kabler stikkende ud til den ene side, og man kan være begrænset lidt i hvor og hvordan man kan placerer skærmen. Her havde jeg klart foretrukket en placering på bagsiden af skærmen, selv hvis det have betydet, at den blev en anelse tykkere.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde ASUS ZenScreen MB27ACFmed en onlinepris på 3600 kroner. Det er en del mere end hvad man betaler for en “normal” skærm med de samme specifikationer. Så man betaler klart for den slanke profil og transportable stil sammen med det inkluderede tilbehør.





Konklusion

ASUS har med ZenScreen MB27ACF lavet en rigtigt fleksibel skærm, som er let at flytte rundt og bruge i et væld af situationer. Den er måske lidt stor at have med som supplement til din laptop, men hvis man ønsker et større alternativ end de gennemsnitlige transportable skærme, rammer den rigtigt godt.

Helt som ASUS’ markedsføring bærer præg af, så forestiller jeg mig primært at ZenScreen MB27ACF er en skærm som finder sin plads som en fleksibelt supplement på kontoret eller i hjemmet, hvor man ind imellem har brug for en skærm forskellige steder, hvor man ikke ønsker en permanent placeret løsning.

Den kompakte formfaktor og de indbyggede højttalere betyder dog også, at den sagtens kan bruges som skærm, der kan tages med på rejser og hurtigt sættes op og sluttes til en streaming- eller gaming-enhed, som Nintendo Switch eller lign.

Prisen er til den høje siden, når man sammenligner med en “normal” skærm med nogenlunde samme specifikationer. Det er helt klart den reducerede størrelse og bekvemlighedsfaktoren med indbygget stand og varierede tilslutningsmuligheder man betaler for.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for en fleksibel skærm til dem som har et behov for en større transportabel skærm. Man får gode features, et smukt billede og brugbar lyd.





Fordele

Smukt billede på et 100 Hz panel

Fleksibelt design med foldestand

Godt tilbehør





Ulemper