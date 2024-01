HP OMEN 27qs

Er du på udkig efter en stabil gamerskærm, med QHD opløsning og IPS panel, samt hurtig refresh rate. Så har HP en god kandidat, med deres Omen 27qs. Vi kigger nærmere på om skærmen kan markere sig på markedet og adskille sig fra mængden.

Inden vi går videre med OMEN 27qs fra HP, har jeg været forbi deres hjemmeside for at finde nogle specifikationer frem.

Specifikationer og features HP OMEN 27qs

Størrelse: 27”

27” Panel: IPS

IPS Native Resolution: 2560 x 1440

2560 x 1440 Refresh Rate: 240Hz

240Hz Response Time: 1ms MPRT

1ms MPRT Color Gamut: 95% (DCI-P3), 99% (sRGB)

95% (DCI-P3), 99% (sRGB) Peak brightness: 400 nits

400 nits Peak brightness HDR: -

- Contrast ratio: 1.000.000:1

1.000.000:1 Contrast ratio HDR: -

- Display colors: 8-bit RGB

8-bit RGB Inputs: 2x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4, 1x lydindgang, 2x USB Type-A,

2x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4, 1x lydindgang, 2x USB Type-A, Adaptive Sync: AMD Freesync Premium, G-sync compatible

Rundt om HP OMEN 27qs

Desværre har OMEN 27qs, været forbi andre før den lander hos os. Derfor er nogle af tingene pakket ud, og det er kun det mest nødvendige som følger med i form af strømstikket, Displayport kabel og USB kabel.

Skærmen er delt op i tre dele, hvor foden består af to dele som skal samles. Nederste del skrues fast til tårnet. Som efterfølgende kan klikkes fast til skærmen. Det er et meget neutralt og standard design, som tårnet har, hvor den ikke adskiller sig markant her. Der er ingen mulighed for at samle kablerne igennem tårnet.

Bagpå skærmen, har vi én tænd og sluk knap, samt en knap til at styre menuen på skærmen.

I bunden finder vi udgangene, DC in til strømkablet, to HDMI, én Displayport, Lyd indgang, USB-udgang og to USB-A.

Testen

Vi er nu færdig med at gå rundt om skærmen, og det er blevet tid til selve testen. Derfor er den selvfølgelig kommet op på skrivebordet og bliver brugt som min daglige skærm ved computeren.

Under testen har jeg gjort brug af PC, hvor den både har været brugt til gaming, almindelig surfing på nettet, og selvfølgelig mediestreaming. Skærmen er blevet forsynet med 2x3w højtaler, som gav en fornuftig lyd, ved brug af Youtube eller hvis man havde behov for lidt baggrunds lyd. Det var ikke fordi lyden var fyldig eller havde meget bas i sig.

27qs køre med IPS panel. Som giver nogle flotte farver, og med en refresh rate på 240hz er man godt dækket ind i spil. Skærmen har ikke HDR, og derfor har jeg under testen kun kunne tage billeder af SDR format. Selve farverne stod stadig skarpt, og det gav et flot resultat, både med videoen på Youtube, men også i spil.

Den har dog en lav kontrast ratio, hvilket resulterede i at sorte områder, blev meget grålige at se på, hvilket kan tage følelsen lidt af oplevelsen.

Jeg er dog også sikker på, at mange vil vælge skærmen for refresh rate og stabil farve kvalitet, og må overleve den sorte blive mere grålig.

Uden HDR aktiveret

Uden HDR aktiveret

HP oplyser at skærmen har 1ms i refresh rate, hvor jeg selvfølgelig har været inde og køre en browser test, som kommer med et resultat på 3,8 ms. Hvilket stadig er meget tæt på det oplyste.

OMEN 27qs gør brug af 8-bit, i SDR. Selvom den kun køre med SDR, er det stadig flotte farver den får bragt frem. Det er dog også tydeligt at mærke i forhold til skærme med større lysstyrke at OMEN 27qs, godt kan føles lidt afdæmpet i farverne. Men taget betragtning af 400 nit, var det en flot oplevelse.

Pris

Jeg har kunne finde en pris på OMEN 27qs fra HP som lyder på 3153,- DKK.

Konklusion

Vi er kommet til enden af testen på OMEN 27qs. En skærm, på designet holder sig meget neutral, og måske godt kunne forsvinde i mængden. Heldigvis skal en skærm ikke alene bedømmes på udseendet, og selve kvaliteten på billedet var flot.

Det er næsten ved at være en standard opløsning med QHD, og vi begynder også at bevæge os over i at 240hz bliver mere udbredt, og tager overfor 144/165hz. Dette hænger fint sammen med at kravene til de mere konkurrencepræget spil, sætter større krav, og hardwaren kan trække opløsningen og refresh rate.

Selve oplevelsen med skærmen var rigtig god, og det er måske ikke en skærm som skiller sig markant ud fra de andre, så er det stadig en skærm som kommer med et stabilt billede, og heller ikke gør sig negativt bemærket.

Selve designet er som tidligere nævnt meget neutralt, og dette kan selvfølgelig være positivt og negativt. Ønsker du en skærm, hvor den markant skiller sig ud, så er det ikke OMEN du skal kigge efter, men hvis du vil have en skærm hvor designet ikke er vigtigt, men du er mere interesseret i indmaden, kan du roligt læse lidt videre.

For kigger vi på prisen, så ligger vi i et prisleje, hvor den pænt falder i med mængden, så du får stadig en skærm til en fornuftig pris og med en fornuftig ydelse. Der hvor der kan være mangler, er blandt andet med den lave kontrast ratio, som ikke får den sorte helt igennem, sammen med skærmen ikke tilbyder nogen form for HDR. Det er selvfølgelig også med til at holde prisen nede, men der findes dog skærme, til omkring samme pris og med samme features, som minimum har HDR10 med. Om man så vil tælle det for noget eller ej.

OMEN 27qs fortjener en stabil score på 8 ud af 10. For en skærm som leverer et stabilt billede og generelt flotte farver. Som bliver støttet op af en pris, som matcher ligne skærme. Den kommer med QHD opløsning og 240hz refresh rate. Hvor det eneste som kan tale fra er kontrast ratio, som generelt er lavt når vi kigger i dette prisleje.

Pros

Flotte farver

QHD opløsning

Neutralt design

Lav response tid

240 Hz

Pris

Cons

Lav kontrast ratio

Ingen HDR

Score: 8