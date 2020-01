AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-12-04 07:00

Gaming skærme: Tweak og MSI guider

I samarbejde med MSI, kigger vi i denne guide på tre gaming skærme. computerskærmen er ikke til at komme uden om, hvis man vil have en god oplevelse med sine spil på PC. Vi kigger på flekken mellem de tre fremsendte gamer skærme fra producenten.





*DENNE ARTIKEL ER SPONSORERET AF MSI*

I samarbejde med MSI tager vi i dag et kig på tre gaming-skærme, fra deres lineup, som hver har sine fordele, alt efter hvilket setup du spiller på. Der findes ikke en perfekt PC skærm der passer til alle behov, men heldigvis er der efterhånden et rigtigt godt udvalg af gaming skærme, som passer til forskellige behov og ikke mindst budgetter.

Se nærmere under de enkelte skærme for særlige Black Friday tilbud på visse af skærmene.

Vi tager et kig på:



Optix MAG241CR

Optix MAG321CURV

Optix MPG341CQR









Optix MAG241CR

Pris: 1.800 kroner.

Første gamer skærm i vores lineup er en 24”-skærm, som kommer med en 1920x1080-opløsning på et 144 Hz VA-panel med en responstid på 1 ms.

Den har altså rigtig solide specifikationer, hvis du spiller esportstitler eller spiller på et mid-range-system, men gerne vil kunne spille med en høj refresh rate på gaming-skærmen.

Det er parret sammen med FreeSync, som tilpasser skærmens refreshrate med dit grafikkort, så du slipper for screent earing. Med Nvidias seneste tiltag på den front, så understøttes det nu både på AMD- og Nvidia-grafikkort, så her er man altså dækket godt ind med Optix MAG241CR

Oven i det er det en kurvet skærm, som giver en rigtig god oplevelse i dine spil.

Designet på Optix MAG241CR skærmen er afdæmpet og minimalisktisk med super tynde rammer omkring skærmen. På bagsiden af Optix MAG241CR er der lidt mere spil i designet med mulighed for RGB LED-lys. På siden er der en indbygget krog, der kan foldes ud, så du har et let og praktisk sted at opbevare dit headset.

Med i pakken med Optix MAG241CR får en solid fod med praktisk kabelgennemføring, som kan justeres i højden og tiltes, så det passer optimalt til dit setup.

Panelet på Optix MAG241CR dækker 90% af DCI-P3 og 115% af sRGB-farvespektrum, så her er man altså godt udstyret til en god oplevelse.

Tilslutningerne på Optix MAG241CR er en DisplayPort, to HDMI-porte, og så er der desuden en USB-hub indbygget, så man let kan slutte ting som webcam eller lignende til, på bagsiden af Optix MAG241CR gaming-skærmen.

Alle indstillingerne kan let justeres direkte på Optix MAG241CR fra MSI via det praktiske joystik på bagsiden. Hvis det skal være endnu lettere kan du bruge MSIs OSD-app, som kan bruges både fra din PC, eller via en Android-smartphone, så man hurtigt kan tilpasse indstillingerne.

Det er en lækker feature som gør det lettere at tilpasse og opsætte skærmen hvis man er typen, der bruger forskellige profiler og funktioner.

Hvis Optix MAG241CR er en skærm der frister, så kører MSI en Black Friday Promotion, som I kan finde lige her hos Proshop.dk





Optix MAG321CURV

Pris: 3.700 kroner.

Næste trin på stigen er til den mere krævende gamer, som har den nødvendige kraftige hardware til 4K-gaming. Her får man en 32”-skærm med en opløsning på 3840x2160 på et 60 Hz VA-panel med en responstid på 4 ms.

Man går altså lidt på kompromis med refresh rate og responstid, men får til gengæld en 32”-skærm med knivskarp 4K-opløsning.

Så det er en computerskærm, der er rettet mod dem, der gerne vil opleve deres spil i den bedste opløsning. Optix MAG321CURV er godt egnet til både PC- og konsol-gaming, og parret sammen med den nyeste generation af gaming-konsoller, vil man få en bedre oplevelse end på et traditionelt TV-setup. Med 4K-opløsningen er man er godt sikret selv til fremtidige konsoller som har det som et større fokus.

Panelet i Optix MAG321CURV dækker 78% af DCI-P3 og 103% af sRGB-farvespektrum

Som vi så med den første skærm er Optix MAG321CURV også buet og dét, sammen med den store størrelse, er med til at give en god gaming-oplevelse.

Vi får igen et afdæmpet design på fronten med smalle kanter. På bagsiden er der igen lidt mere leg i designet, med en kombination af blankt plast og et børstet look. Det er også her vi finder den Mystic Light RGB LED-stribe, som er med på skærmen.

På tilslutningerne får man to HDMI, en enkelt DisplayPort, og som en rigtig lækker feature, hvis man er laptopbruger, også muligheden for USB Type-C (DisplayPort) for super let tilslutning. Benytter man den tilslutning, er der også mulighed for op til 15W-opladning af din laptop.

Der er desuden en USB-hub indbygget, så man let kan slutte ting som webcams eller lignende til. på bagsiden af skærmen.

Designtråden følger også godt med i den solide fod, der består af en kombination af metal og dekorativ plast, som sikrer at den relativt store skærm står godt fast på bordet, og kan justeres i højde og tilt.

Skal billedet justeres, så er det via det praktiske joystik på bagsiden som går igen. Igen er der også mulighed for at bruge MSI OSD-app, så man kan tilpasse indstillingerne direkte fra enten PC eller Android-telefoner.

Hvis Optix MAG321CURV er en skærm der frister, så kører MSI en Black Friday Promotion, som I kan finde lige her hos Computersalg.dk





Optix MPG341CQR

Pris: 7.400 kroner.

Sidste skærm i dagens lineup er også den dyreste, og henvender sig til gameren med solid hardware, som gerne vil nyde godt af ultra widescreen-gaming.

Det er en 34”-gaming skærm med en UWQHD-opløsning, på 3440x1440, på et 144 Hz VA-panel og en responstid på kun 1 ms.

Optix-MPG341CQR

Så altså ikke helt den samme høje opløsning som et 4K-panel, men her er det til gengæld i et ultra-wide-format, som jeg personligt elsker til gaming. Man skal bare huske på, at den opløsning sammen med et 144 Hz-panel, kræver at man har ret solid hardware i sin PC, hvis man gerne vil udnytte det ordentligt.

Vi får på Optix MPG341CQR 84% DCI-P3 og 105% SRGB-dækning på farverne sammen med Display HDR 400-understøttelse.

Designet følger igen den samme tråd, som vi har set på de to andre skærme i lineuppet, men der er lidt flere features gemt i Optix MPG341CQR. Blandt andet er RGB LED-lyset også flyttet med om på forsiden, i det MSI kalder Smart RGB med fem LED-felter i bunden af skærmen.

De kan bruges både som noget så simpelt som dekoration, men kan også tildeles funktioner så de fx i visse spil kan bruges som indikator for cooldowns, liv eller andet. Det sker igennem den integrerede SteelSeries GameSense-funktion.

Lige over MSIs Smart RGB sidder der et lille kamera, som er kan bruges både som almindeligt webcam, men det kan også sættes op så det kan bruges til ansigtsgenkendelse. På den måde tilpasses skærmens profiler alt efter hvilken bruger den registrerer.

Bagsiden af skærmen bærer samme design som på de øvrige skærme med kombinationen af børstede og blanke overflader og selvfølgelig MSI Mystic Light RGB LED-lys.

Vi får to HDMI-tilslutninger sammen med en enkelt DisplayPort og også her muligheden for USB-C-tilslutning (DisplayPort)

Der er også en USB-hub indbygget, men på Optix MPG341CQR er de to USB A-stik man får ud af det, flyttet ud på siden af skærmen, så man har super let adgang til dem.

Foden er lavet over et kraftigt metalstel med brede fødder, der sikrer at den brede skærm står godt fast. Der er den samme praktiske kabelgennemføring og dekorative kobberfarvede elementer.

Optix MPG341CQR kan justeres i højde, tilt og drejes, så man kan let finde den perfekte indstilling.

Justering af billedet og indstillinger gøres igen via det gode joystik bag på skærmen og igen har MSI gjort det muligt at få adgang til indstillingerne via deres OSD-app, så man kan gøre det hele lettere fra sit Windows Desktop eller sin Android-smartphone.

Hvis Optix MPG341CQR er en skærm der frister så har vi fra pålidelig kilde hos MSI at MAG341CQR er på lager fra midten af december lige her hos Komplett.dk





MSI har, med deres lineup af skærme, givet os tre muligheder med fokus på gaming i et ret bredt spektrum. Både Full HD, 4K og Ultrawide er med som muligheder, og der er gode muligheder for high-refresh-gaming også, hvis det er noget man er på jagt efter.

Optix MAG241CR er et rigtig godt startpunkt, hvis man har et mindre budget eller ikke sigter efter high-end-gaming, men stadig ikke har lyst til at gå på kompromis med oplevelsen.

Både Optix MAG321CURV og Optix MPG341CQR giver os muligheden for mere high-end-gaming, i hver deres smagsvariant, hvis man har hardwaren til at være med.

I kan læse meget mere om de enkelte skærme ved at springe forbi MSIs hjemmeside lige herunder.

Optix MAG241CR

Optix MAG321CURV

Optix MPG341CQR



Hvilken gaming-skærm bruger du selv?