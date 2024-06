Samsung klar med mindre Odyssey skærme

Samsung plejer at skabe overskrifter med sine Odyssey gaming-skærme ved at være vanvittigt, enormt store. Men de nyeste to modeller bringer deres anerkendte OLED-paneler til mere konventionelle formfaktorer.

5 jun. 2024 kl. 09:09 Af Kenneth Johansen DEL:

Du kan vælge en stor (men ikke for stor) skærm på 32 tommer med 4K opløsning, eller en hurtig skærm på 27 tommer.

Odyssey G80SD er den, du vil have, hvis du er interesseret i at vise dit dyre grafikkorts kapacitet, med et 32-tommer, 3840×2160 panel. Og med samme indbyggede streamingteknologi som Samsungs smart-TV-serie, kan du gøre det, selvom din gaming-PC ikke er i rummet. Med 240Hz og 0,03 ms responstid er den hurtig, men ikke så hurtig, at den vil imponere esports-entusiaster. Med DisplayPort og dobbelt HDMI, men ingen USB-C video (selvom der er en 2-ports hub), kan vi håbe, at den ikke bliver for dyr. Måske.

Samsung Odyssey G60SD er den hurtigere af de to, med et nedgraderet 27-tommer, 1440p panel men med 360Hz opdateringshastighed. Den har ikke smart-teknologi og indbyggede højttalere, så det er bestemt den mere PC-fokuserede model her, selvom begge kommer med AMD FreeSync Premium Pro-certificering (intet ord om Nvidia’s G-Sync). Den mindre Odyssey har de samme porte.

Begge skærme kommer med flade, "blændfri" paneler, hvilket bør hjælpe, da deres lysstyrke er lidt skuffende med kun 250 nits. De inkluderer også Samsung OLED Safeguard+, en "proprietær indbrændingsbeskyttelsesteknologi", der bruger et pulserende varmeledningsrør kombineret med et nyt fordampningskølesystem og lysstyrkereduktion for statiske billeder.

Samsung nævnte ikke udgivelsesdatoer eller priser, men begge skærme er mærket som "2024-modeller," så formodentlig vil de være tilgængelige inden årets udgang.