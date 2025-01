ZOWIE XL2586X+ 600 Hz Gaming skærm

ZOWIE præsenterede i går XL2586X+, en ny e-sportsskærm udstyret med de nyeste Fast-TN-paneler til overlegen opdateringshastighed og DyAc 2-teknologi til hurtig responstid med minimal bevægelsessløring.

24 jan. 2025 kl. 08:43 Af Kenneth Johansen DEL:

XL2586X+ er opgraderet fra 540 Hz til 600 Hz og er nu den hurtigste gamingskærm på markedet, hvilket sikrer flydende billeder under hurtige bevægelser og dramatiske overgange - uden overclocking.

XL2586X+ inkluderer også Auto Game Mode via XL Setting to Share-softwaren samt lejer i industriel kvalitet til præcis højdejustering, hvilket cementerer XL-X+-seriens position som standardvalget til e-sportskonkurrencer og demonstrerer ZOWIEs mission om at være førende inden for FPS ved at give professionelle gamere førsteklasses udstyr og de mest problemfri spiloplevelser.

Den nyeste Dynamic Accuracy-teknologin (DyAc 2)

XL2586X+ er udstyret med den nyeste DyAc 2-teknologi, ZOWIE's mekanisme for dynamisk nøjagtighed, der giver klassens bedste bevægelsesklarhed og en suveræn visuel oplevelse. DyAc 2 er en betydelig opgradering fra tidligere versioner (DyAc/DyAc⁺) og bruger dobbelt baggrundsbelysning med højere præcisionskontrol. Dette giver mulighed for endnu bedre reduktion af bevægelsessløring og ghosting, imens det blødere lysoutput gør det lettere for øjnene at tilpasse sig.









Ny Auto Game Mode for automatisk farvejustering

For nemt at kunne skifte mellem forskellige farvetilstande efter spil og brugssituationer er XL2586X+ udstyret med Auto Game Mode via XL Setting to Share-softwaren. Dette eliminerer behovet for konstant at justere indstillingerne og sikrer optimal visuel ydeevne for forskellige typer indhold.





Lejer i industrikvalitet til højdejustering

Med et højdejusterbart design, der bruger lejer i industrikvalitet, giver XL2586X+ spillerne mulighed for hurtigt at finde den perfekte position. Justeringen er problemfri uden ryk eller stød, så spillerne hurtigt kan forberede sig til e-sport. Det hjælper dem med at komme i den rigtige fokusposition på kortest mulig tid til konkurrencer.

ZOWIE XL2586X+ kan allerede nu købes i Danmark til en vejledende udsalgspris på 8.990 DKK.