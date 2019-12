AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-04-08

TP-Link Smarthome: Et brag eller en fuser?

TP-Link er kendt for at lave solide netværksløsninger over en bred palette af netværksudstyr og Smart Home produkter. I dag tager vi et kig på deres Smart Home produkter, som kan bruges med Google Home og smarte apps.

TP-Link har en lang baggrund inden for netværksudstyr, så det er måske ikke et kæmpe spring for producenten, at begive sig over i markedet for netværksforbundne Smart Home enheder.

Vi har haft næsten hele deres udvalg af Smart Home enheder forbi redaktionen, og samlet hele baduljen i et samlet Smart Home projekt.

Pakken fra TP-Link bestod af lyspærer af forskellige type både med og uden muligheder for farverlade over Smart Plugs, der kan styre andre “dumme” enheder i hjemme til overvågningskameraer, som sikre hjemmet når du ikke er der.

Fælles for alle enhederne er, at de ikke kræver ekstern hub for at blive koblet på dit hjemmenetværk, som vi kender det fra andre løsninger som Philips Hue produkterne.

Se hele vores gennemgang af TP-Links produkter på vores YouTube kanal, når vi stiller spørgsmålet; TP-Link - Smart Home - Let og ligetil eller mere besvær end det er værd?

Hvis vi starter med lyset, som sikkert er det sted som mange, inklusiv mig selv, starter, når man begynder at rode med Smart Home.

Vi har lånt fire versioner, som kan deles op i to grupper. Vi har tre versioner af den hvide model: LB100, LB110 og LB120.

Forskellen på de to første er sådan set kun, at LB110 er en anelse kraftigere i lyset med 800 lumes imod 600. LB120 kommer også med 800 Lumes maks styrke, men også med muligheden for at indstille farvetemperaturen. Alle tre pærer kan ud over alt det andet - også dæmpes.

Sidste produkt i pakken fra TP.Link er LB130. Denne leverer op til 800 Lumens, men med den betydelige krølle, at den kan klare det i alle regnbuens farver. Det giver en del muligheder i forhold til stemningslys til alle lejligheder.

Det næste i rækken er TP-Links Smart Plugs. Disse giver dig kort fortalt en netværksforbundet kontakt, som du let kan betjene fra din telefon fra hele verden. Du sætter den i et stik, og kan herefter tænde eller slukke for alt, hvad der er tilsluttet på den anden side af stikket.

Skulle ønsket være der, kan man også betjene den manuelt via knappen på selve enheden.

Enheden kommer i to versioner, og det eneste der adskiller dem er, at den ene tilbyder muligheden for overvågning af hvor meget strøm du bruger. Så man kan altså med den holde et vågent øje med el forbruget.

Sidste produkt på bordet er TP-Links KC120 Wi-Fi kameraer, som er beregnet til overvågning indendørs. De forbindes som de andre ting direkte til dit trådløse netværk i hustanden, og kan herefter betjenes og tilgås fra din smartphone alle steder, hvor du har en internet forbindelse.

Kasa Cam KC120 kan optage i op til Full HD kvalitet, og har både sensorer til at registrere bevægelse, lyd og nightvision, så de kan fange det hele selv om natten.

Alle optagelserne bliver gemt i skyen, så selv om nogen skulle ødelægge kameraet, er optagelserne sikkert gemt. Der er mulighed for at gemme optagelser i op til to dage eller op til 1 GB, uden at skulle betale ekstra. Hvis man vil have mere sikkerhed, så er det muligt via forskellige betalte optioner med op til 30 dages online lagering eller 30GB filer.

Løsningen sættes let og hurtigt op via TP-Links Kasa App på din telefon, og det virker både med iOS og Android. Hele processen beskrives trin for trin i appen, og virker via dit trådløse netværk, og uden behov for separat hub eller andet.

Det er også via Kasa appen, at man efter den lette opsætningsprocess, betjener alle enhederne man har tilsluttet.

Her får man en oversigt over, hvilke enheder man har i hjemmet opdelt efter type, og så de navne som man har givet enhederne under opsætningen. I selve oversigten er der en knap der kan tænde og slukke enhederne, og hvis man vil have flere detaljer, eller indstille ting som lysstyrke, farve eller se energiforbruget, skal man klikke sig ind under den enkelte enhed.

Her finder du også mulighed for at opsætte programmer for enhederne, så de automatisk tænder eller slukker på stemte tidspunkter eller dage. Meget nyttigt i forbindelse med rejser eller højtider, hvis man gerne vil give indtryk af, at der er folk hjemme eller, hvis man vil starte kaffemaskinen hver morgen klokken. seks.

De tilsluttede kameraer har deres eget faneblad, hvor det er muligt at se et livefeed og ændre på indstillingerne. De kan også sættes op til at tænde eller slukke efter et skema for at lette den del af det.

Som standard reagerer kameraerne på al bevægelse de opfanger. Men de kan også sættes til at reagere på lyde. Alternativt kan deres tilføjes zoner i deres synsfelt, som de skal holde øje med. På den måde kan du minimere antallet af notifikationer.



Samlet set synes jeg, at udbuddet af Smart Home enheder fra TP-Link, giver en masse gode muligheder for let og elegant gør hjemmet mere smart. Hvis du samtidigt kombinerer det med Google Home, som jeg anmeldte for ikke så længe siden, så bliver det hele lige en tand mere smart. Så tilføjer vi muligheden for at bruge stemmekommandoer til betjening af enhederne, så vi slipper for at skulle igennem din smartphone og apps.

I praksis fungere det ved, at forbinde din TP-Link Kasa konto med Google Home, så Google Home på den måde har mulighed for at betjene produkterne.

Alle enhederne fra Kasa appen, bliver tilføjet til Google Home appen, og herfra tildele den forskellige rum i hjemmet.

Når først det er opsat, kan du betjene tingene igennem Google Home appen lidt på samme måde som i Kasa appen, men også med stemmekommandoer via Google Home enheder ude i hjemmet.

Så med simple stemmekommandoer, er det muligt at tænde og slukke både lys og kontakter rundt om i hjemmet, eller indstille lyset så det passer til stemningen.

Desværre har jeg ikke kunne få stemmekommandoerne til at virker med kameraerne. Enten er det endnu ikke understøttet på dansk, eller også er det så dybt begravet et sted, at jeg ikke har kunne få det gravet frem. Det tager lidt af det fede ud af Google Home integrationen på denne front

Oven i det kunne jeg godt have ønsket, at TP-Link havde implementeret flere muligheder for at styre, hvornår kameraerne tænder og slukker.

Hvis du har et meget skemalagt liv, kan tidsprogrammeringen klare det meste gnidningsfrit. Er du modsat mere vekslende i dit program, så er det ikke en holdbar løsning i vores optik. Jeg kommer og går på ret forskellige tidspunkter, som varierer fra uge til uge, og jeg må indrømme at jeg ofte glemmer at slå tingene til manuelt, når jeg forlader hjemmet. Hvis ikke kameraerne kører, så er de ikke meget værd, hvis problemmerne støder til.

Her havde muligheden for geofencing været super lækker, så systemet automatisk kunne tænde og slukke alt efter om min mobiltelefon forlod hjemmet.

Ud over de mindre klager i forhold til kameraerne, som ikke nødvendigvis er et problem for folk der er mere strukturerede end undertegnet, så er Smart Home produkterne fra TP-Link et godt valg på mange parametre.

Både kontakter og lys funktionaliteten er gnidningsfri, og sættes det op sammen med Google Home, så fungerer de fint med stemmekommandoer, så du let kan tænde og slukke produkterne eller tilpasse lyset.

Når tilvænningen er i rutine, så er det i den grad en rar bekvemmelighed at kunne den slags fra sofaen uden de store dikkedare.

Konklusion

TP-Links Smart Home løsninger, findes på markedet med priser i mellem 250 og 350 kroner for pærene, 180 til 250 kroner for smart plugs og lige over 900 kroner. for et af overvågningskameraerne.

Generelt er det en anelse billigere end andre lignende løsninger fra foreksempel Philips Hue på lyssiden, men der er ikke store summer at spare. En lille fordel er du ikke er tvunget til at skulle have en Hub installeret.

TP-Links Smart Plugs er generelt billigere end andre lignende enheder på markedet, og en fortaler for TP-Link i forhold til mange andre billige modeller er, at der er en fysisk knap på enheden. På den måde kan du stadig slukke, selv om man skulle have mistet sin telefon, eller bare være løbet tør for strøm.

Prisen på kameraerne er fornuftig sammenlignet med andre enheder på markedet. Igen ser jeg det som en klar fordel, at de kan sluttes direkte til hjemmets netværk, og er konfigurerbar og oppe at køre på kort tid, og uden at man skal have en hub stående et sted i hjemmet, som de skal forbindes til.

Sammen med muligheden for gode natoptagelser, op til Full HD opløsning og gratis cloud backup, gør dem til et super godt bud, hvis man er på jagt efter en let overvågningsløsning.

Samlet set har TP-Link givet os et godt udvalg af Smart Home produkter, som kan bruges til et væld af forskellige ting, og kombinerer man det med Google Home bliver det kun en endnu stærkere løsning.

Der mangler lidt endnu før tingene er helt i mål, da stemmestyringen af kameraerne fx ikke er på plads på dansk endnu, men hvor meget af det der ligger på producentens skuldre, og hvor meget der ligger på Googles er svært at sige på nuværende tidspunkt.

Godt:



- Let og hurtig opsætning

- Fornuftig app

- Gode priser

Skidt:

- Stemmeaktivering virker ikke på alle enhederne endnu

Scorer: 8/10 + Safebuy Award