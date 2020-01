AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-02-05 07:56:00

Cougar Armor S Gamerstol

For dem der bruger mange timer foran computeren hver dag, er det meget vigtigt at have et ordentligt sted at sidde. Der findes et utal af producenter som nu tilbyder såkaldte gamerstole. Cougar er bestemt ikke nogen ny spiller på dette område, men blot en ny spiller for os her på Tweak. Vi har set nærmere på deres Armor S stol og er nu klar med vores vurdering.

Vi har efterhånden været igennem en del Cougar produkter på det seneste, og i dag tager vi fat i endnu et af slagsen. Når man sidder ved computeren i mange timer om dagen, er det vigtigt at sidde korrekt og godt – vi snakker naturligvis om kontorstolen her. Cougar har sendt os deres Armor S stol som vi skal se nærmere på i denne test. Der findes et hav af forskellige stole på markedet i forskellige kvaliteter og prisklasser, hvor Armor S befinder sig i den billige ende af skalaen.

Specifikationer og features

Jeg har som altid været en tur forbi producentens hjemmeside, og fundet lidt lækkerier til jer, i form af en række specifikationer og features på Armor S stolen. Nedenfor er disse listet op, efterfulgt af tre billede der kort viser nogle af de justeringsmuligheder som der tilbydes:

Størrelse: Mellem

Overflade: Åndbart PVC-læder

Høj-densitet formet skum: Ja

Armlæn justering: 4D

Totalvægt: 21 kilo

Maks belastning: 120 kilo

Unboxing, samling og en tur rundt om Cougar Armor S

Som enhver anden stol, kommer Armor S også i en kæmpestor kasse og der kræves en del samling før at man kan komme til at sidde i herligheden. Jeg tager jer kort igennem samlingsprocessen, hvor efter vi ser på den samlede stol og ser hvordan den rent faktisk er at bruge.

For god ordens skyld skal jeg lige gøre opmærksom på at stolen jeg modtog allerede havde været samlet en gang på vores hovedkontor, hvor efter den blev pakket ned igen og sendt til mig. Derfor kan det godt være at stolen ikke er pakket helt på samme måde som jeg modtog den – ikke desto mindre finder vi øverst i kassen selve basen hvor hjulene skal monteres.

Nedenfor har jeg lagt alle dele inkluderet i kassen, ud på gulvet så vi kan danne os et overblik over hvad man alt får med. Jeg fandt ikke nogen samlevejledning inkluderet i kassen, men der er heldigvis en tilgængelig på Cougars hjemmeside man kan bruge. Jeg skal lade det være usagt om der har været en manual inkluderet, som blot er glemt at blive smidt i kassen. Ikke så meget mere løs snak, lad os komme i gang med at samle!

Første skridt er som ved enhver anden stol at klikke hjulene fast på basen. Denne er lavet i solidt metal, og hjulene klikkes ganske enkelt bare op i ende af hver arm, og så er første skridt klaret. Armor S som jeg modtog fra hovedkontoret havde de to beslag vist på det andet billede nedenfor, afmonteret. Hvis du bestiller en stol selv, vil disse altid være præmonteret således at du er klar til at montere ryglænet.

For at montere dette skal der bruges fire store skruer og det inkluderede værktøj, og så er ryglænet på plads. Hver opmærksom på at det kan være farligt at bruge vippefunktionen INDEN at ryglænet er skruet ordentligt fast, da det bliver opereret af en stærk fjeder. Efter at ryglænet er skruet fast, kan pynte/beskyttelsesplastikken på hver side skrues på som det næste, og plastikpropperne kan trykkes i hullerne, så er vi klar til næste skridt.

Nu skal stolen vendes om, således at vi har adgang til bunden. Næste skridt er nemlig at fastgøre de to inkluderede armlæn, som hver skal have fire skruer som skal spændes godt fast. Her begik jeg en lille fejl, da jeg samlede stolen uden manualen – men lidt mere om dette senere. Vi springer i stedet videre til næste skridt, som er at montere stemplet, sammen med vippefunktionen og styringen dertil. Dette klares også ved at bruge fire af de inkluderede skruer, som skal spændes hårdt fast.

Når dette er klaret er der ikke andet tilbage end at vende stolen om igen, og trykke stemplet ned i basen med hjulene – så er du færdig og køreklar! Hele samle processen tog omkring 25-30 minutter med det inkluderede værktøj, og foregik ganske smertefrit og uden nogle problemer. Nedenfor ser vi det færdige resultat af Armor S stolen, vel og mærke uden de inkluderede puder. Kvaliteten overall virker solid, og er nogle niveauer over de helt billige stole som vi tidligere har set på fra Paracon og lignende.

I den højre side af stolen finder vi håndtag til justeringen af højde, vippe og ryglænet. Ved at tage fat i håndtaget kan ryglænet vippes helt ned i 180 grader, således at man faktisk kan ligge fladt på stolen. Ryggen kommer op af sig selv igen, da der er monteret en kraftig fjeder i systemet. Håndtaget nedenfor styrer stemplet, således at du kan styre om stolen skal køre op eller ned. Det er desuden også muligt at trække ud i dette, for at åbne og eller lukke for vippe funktionen, der gør at man kan læne sig tilbage i stolen uden at justere ryglænet.

Jeg nævnte lidt længere oppe at jeg lavede en fejl da jeg samlede stolen, nærmere betegnet da jeg monterede armlænene. Disse skulle nemlig have været monteret modsat, således at den lille knap på siden længst til venstre, havde været i den anden ende (forenden). Disse knapper gør det muligt at justere højde, ind/ud, frem/tilbage samt vinkle armlænene som man har lyst til – også kaldet 4D justering. Dette er ikke nogen ny ting, men det er spændende at se på en stol i denne prisklasse, da mulighederne ofte er begrænsede på lidt billigere stole.

Vi runder af med tre billeder hvor de to inkluderede puder er monteret, inden vi bevæger os videre til selve test delen og sidder nogle ord på hvordan Armor S stolen rent faktisk var at bruge. Nyd disse og ikke mindst min Lego Tecnic bil, og rul videre når du er klar.

Testen – Komfort, Justeringsmuligheder og Kvalitet

Armor S stolen er nu samlet og det er tid til at vi slår røven i sædet og ser hvordan den rent faktisk er at bruge. Lige siden vores test af TITAN stolen fra SecretLab har den været fast inventar på mit kontor, så det bliver noget helt andet at gå tilbage til en stol i kunstlæder som desuden også er betydeligt mindre i både sideflade og ryggen. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at jeg rullede min TITAN stol til side for nogle uger, og brugte Armor S ved mit skrivebord i stedet for. Lad mig starte med at kommentere lidt på de inkluderede puder man får med til stolen.

Nakkepuden er dejlig blød og har en god størrelse og form, men lændepuden derimod er en sand fjende for mig. Jeg har aldrig været fan af disse puder som for det første er alt for store, og for det andet aldrig giver støtte hvor det er nødvendigt. Denne blev derfor afmonteret som det første, inden jeg for alvor gik i gang med at bruge stolen.

Sammenlignet med TITAN stolen er Armor S fra Cougar betydeligt mindre, som det også kan ses på billedet nedenfor. Både ryglænet og selve sidefladen er en hel del smallere, hvilket ikke gør noget hvis man er en mindre person, eller måske blot i normal størrelse. Dette er jeg dog ikke, med mine 188 centimeter i højden og forholdsvis brede skuldre og lår. Derfor betød det at jeg ikke rigtig kunne læne mig korrekt tilbage i stolen, da den meget buede form i toppen, ganske enkelt gjorde at mine skuldre ikke kunne være der, og man kom derved til at sidde sammenkrøllet. Historien var lidt den samme på selve sidefladen, hvor jeg godt kan lide at side med let spredte ben, eller endda med det ene oppe på stolen.

Dette var ganske enkelt ikke muligt på Armor S, da der ikke var plads nok. Sidefladen var ganske enkelt for smal, og kanterne på siderne gjorde det meget svært at gøre andet end at sidde med samlede ben. Hvis du er mindre end mig, eller måske blot kan lide at blive ”holdt fast” når du sidder i din stol, så vil ikke få nogle problemer med Armor S, men får lidt større personer der ønsker frihed, er det kort sagt et no go.

Med det sagt, så fik jeg det måske til at lyde som om at jeg ikke brød mig om Armor S, men sådan er det absolut ikke – der er nemlig også stærke sider. Armlænene kan for eksempel justeres lige som man måtte have lyst til, således at stolen tilpasser sig til dig og ikke omvendt, som det bør være. Højde og vippe funktionen fungerer også som de skal, og gør det muligt at læne sig tilbage hvis man ser film, eller køre ryglænet helt frem, hvis der skal fuld fokus på skærmen. Puderne på Armor S er også betydeligt blødere end dem vi finder på min TITAN stol. Dette er dog igen meget en smagssag, hvad man er til. Personligt foretrækker jeg de lidt hårdere puder, men Armor S er absolut også behagelig at sidde i – hvis altså man er lille nok til at kunne være der.

Der er dog et punkt jeg er nødt til at fremhæve, som ikke ligefrem er af den gode slags. De inkluderede hjul til Armor S stolen er kort sagt virkelig ringe. Selv med plastikunderlag som vist på billede et herunder, kæmpede stolen for at kunne rulle ubesværet, hvilket var meget frustrerende når man ønskede at justere lidt på sin siddeposition. Ud over dette og de andre punkter jeg har fremhævet, så er Armor S fra Cougar stadigvæk en bundsolid stol som faktisk gjorde det ganske godt overall, og vil kunne tilfredsstille langt de flestes behov. Lad os snakke pris og konkludere som det næste og sidste.

Pris

I skrivende stund d. 04/02 2019 kan Armor S stolen fra Cougar findes på nettet til omkring 1800,- DKK inklusiv fragt. Sammenlignet med andre gamerstole på markedet er dette faktisk en ganske fin pris, da man får betydeligt bedre overall kvalitet og muligheder end på de helt billige stole, som faktisk ikke er meget billigere alligevel. Der er mange længder op til stole som TITAN fra SecretLab, men her har vi også at gøre med et produkt i en helt anden prisklasse.

Konklusion

Det er blevet tid til at sidde ned en sidste gang i Armor S stolen, og få skrevet konklusionen. Det har været en lidt blandet oplevelse at have denne stol forbi testbænken, men mest en positiv en af slagsen. Selvom jeg er vant til min TITAN stol som koster over dobbelt så meget som Armor S fra Cougar, så overraskede denne lille stol mig alligevel på flere punkter.

For det første var den utrolig enkel at samle og det samme gjorde sig gældende for betjeningen efter at stolen var køreklar. Byggekvaliteten overall var ganske OK, selvom der var enkelte steder på stolen hvor der var småfejl i syningerne, som for eksempel på Cougar logoet bagerst (se billede længere nede i bunden).

De medfølgende puder til nakke og læn, var lidt forventelige at få med i kassen. Personligt hader jeg lændepuderne som den der er inkluderet til Armor S, så denne blev med det samme lagt på hylden. Nakkepuden blev dog brugt, og denne var faktisk rigtig behagelig med god form og størrelse. Armlænene tilbyder også hvad Cougar kalder for 4D justering, hvilket gør at du kan justere dem ligesom du måtte ønske, således at de passer til dig og ikke omvendt – præcis som det bør være. Overall er Armor S faktisk rigtig fin til prisen, men vi kommer ikke helt udenom at der også var nogle ting som kunne være bedre, lad os lige komme omkring disse også.

For det første så er Armor S en ret lille stol, hvilket betyder at større personer som mig selv, kan have svært ved at finde sig ordentligt tilrette hvis man skal sidde ned i længere tid. Jeg kunne for eksempel ikke læne mig ordentligt tilbage, da mine skuldre ganske enkelt ikke kunne være der. Ligeledes var det også kun muligt for mig at sidde med samlede ben, på grund af den meget smalle sideflade og de høje kanter på hver side. Hvis du er en person i ”normal” størrelse, eller godt kan lide at blive ”holdt fast” når du sidder i din stol, så er Armor S et rigtig fint bud. Der var dog en ting som endte med at irritere mig grænseløst i den tid jeg brugte Armor S stolen ved mit skrivebord, og det var de inkluderede hjul. Selv med et plastikunderlag rullede de virkelig dårligt, hvilket gjorde det unødvendigt besværligt at bevæge sig rundt, eller blot lave småjusteringer når man sidder ved computeren.

Alt i alt har jeg valgt at give Armor S stolen fra Cougar en samlet score på 8/10. Vi har at gøre med en solid gamerstol som er placeret i den billige ende hvad angår prisen, men samtidig tilbyder betydeligt bedre kvalitet og features en de helt billige modeller på markedet. Hvis du er på udkig efter en mindre stol, og enten kan lide Sort/Orange Sort/Sort og Armor S Royal, så er Armor S bestemt et kig værd for dig.

Godt

Enkel at samle og betjene

Byggekvaltiet overall er OK

Nakke og lændepude medfølger

To forskellige farver tilgængelig

Armlæn med gode justeringsmuligheder

Sæde og rygpuderne er bløde og godt polstrede

Rigtig fin stol til prisen

Knap så godt

Egner sig ikke til større personer

Hjulene på stolen kunne være bedre

Score: 8