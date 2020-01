AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-09-19 23:00:00

MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio

NVIDIA kæmper en brav kamp om at holde traditionen i hævd med en ny grafikkortsarkitektur hvert andet år, og det ser ud til at lykkes med lanceringen af deres nye Turing GPU i 2018. Vi har modtaget MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio og deres MSI GeForce RTX 2080 8GB Sea Hawk, og starter ud med en gennemgang af først nævnte.

Markedet har med længsel ventet på Nvidia lancering af deres nye serie af grafikkort og nu er dagen kommet hvor vi må fortælle hvad vi ved om de nye kort fra Nvidia som bliver sluppet fri på markedet inden for de næste uger.

Vi har i første omgang modtaget MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio og deres MSI GeForce RTX 2080 8GB Sea Hawk.

I kan springe ind på vores YouTuibe kanal og se vores indledende anmeldelse af RTX 2080 Gaming X Trio kortet eller I kan fortsætte længere ned her på siden og læse mere om Turing arkitekturen som de nye RTX kort er bygget på.

Den nye NVIDIA arkitektur, som vi finder i de nye RTX kort, har fået navnet Turing. En arkitektur, der bringer både Artificial Intelligence (AI) og det længe ventede og hypede Real-Time Raytracing med sig. Store og geniale fremskridt i den grafiske del af PC-verdenen, som er bygget til at give os som brugere en helt fænomenal spiloplevelse. I hvert fald hvis vi skal tro på NVIDIA. Hvad der rent faktisk kommer ud af det, må vi vente at se, når spilproducenterne får det implementeret.

Med lanceringen af RTX kortene og Turing arkitekturen har der også fra Microsofts side været godt kan i udviklingen. De har nemlig lanceret DirectML teknologien til AI rendering og DirectX Raytracing (DXR) API's, som spiludviklerne kan bruge til at få netop RTX funktionen med ind i spilverdenen.

Turing arkitekturen bringer selvfølgelig også masser af ny teknologi med sig i form af nye RT cores, flere Tensor Cores og helt ny og avanceret shading teknologi, der skal give gamere verden over sublim grafik med GeForce RTX kortene, mens udviklere overalt kan nyde performance uden sammenligning til grafiske opgaver med Quadro RTX 6000 kortene.......

Læs resten her Tweak.dk: NVIDIA GeForce RTX forklaret

Nye features på NVIDIA RTX:

- Ny Streaming Multiprocessor (SM)

- Ny Turing Tensor Cores

- Ny Real-Time Ray Tracing Acceleration

- Ny Shading Enhancements

- Ny Deep Learning Features For Graphics & Inference

- Ny GDDR6 High-Performance Memory Subsystem

- Ny 2nd Generation NVLINK Interconnect

- Ny USB Type-C and VirtualLink Connectors

Turing jagter hovedsageligt konsumer markedet, som inkluderer både Quadro og GeForce.

Sammen med Turning kommer også et leap fra GTX og til RTX og dertilhørende Real-Time Ray Tracing, som uden tvivl bliver en ny akilleshæl hos NVIDIA selvom ingen spil på nuværende tidspunkt basalt set understøtter det.

Dermed ser vi et skift fra NVIDIA GeForce GTX —> NVIDIA GeForce RTX og NVIDIA Quadro —> NVIDIA Quadro RTX rent brand-mæssigt.

Med lanceringen af Turing, angriber NVIDIA flere segmenter med samme lancering, og det er især gamer markedet NVIDIA forsøger at sætte sig hårdt på.

Grundet ret sen lavering af vores test samples, har vi måtte priotere, og i stedet for en dybdegående tekst artikel, har vores fokus været på at få en video i hus til Jer.

Flere tests er på vej, og derunder også NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti og flere NVIDIA GeForce RTX 2080 som kortene dukker frem på testbordet.

RTX 2080 Gaming X Trio features:

TRI-FROZR Thermal Design

- Wave-curved Heatsink: the exclusive design optimizes heat dissipation while reducing noise

- Smooth Heatpipes: up to 8mm copper squared shape heat pipes to maximize heat transfer.

- Concentrated Heatpipes: exclusive design with higher efficiency to transfer more heat from copper base to heatpipes.

- MOSFET cooling: A cooling plate connected directly to the heatsink keeps the power components cool.

- Premium Thermal Compound: Unique thermal compound provides maximum conductivity

TORX 3.0 Fan

- The iconic patented mix of two blade types generates more concentrated air flow for better cooling performance thanks to the new trims on the traditional fan blade.

Double Ball Bearings

- Strong and lasting core for years of smooth gaming while remaining virtually silent.

Zero Frozr

- Eliminates fan noise by stopping the fans in low-load situations. (< 60°C)

Custom PCB

- Tailored 10+2 phases PCB design using High Quality components with two 8-pin connectors for higher overclocking.

Solid Backplate

- Solid brushed metal backplate with vintage MSI premium design.

- Includes thermal pads on the backside to improve heat dissipation of PCB.

Vi vender snart tilbage med noget mere dybdegående på tekst, som skal kompensere for vores korte test scenarie.

Konklusion



Det er svært helt at vide hvad man skal lande på i forhold til RTX 2080 kortet. Min konklusion her kan ikke blive andet end lidt halv, da jeg ikke har haft muligheden for rent faktisk at teste nogen af RTX tingene, simpelthen fordi de ikke er tilgængelige endnu.



Det bliver formodentligt først i november vi kan begynde at kigge nærmere på de dele af kortet, hvilket er lidt synd, da en stor del af salgsargumentet for de nye RTX kort netop skal findes i de features.



Rent ydelsesmæssigt er der ikke meget at hente med et RTX 2080 kort i forhold til et GTX 1080Ti kort. Nogle tests vinder RTX og andre taber grafikkortet, men til begge sider er det ikke med meget, så ydelsesmæssigt ender RTX 2080 måske en anelse foran, som tingene ser ud nu.



Priserne pt. herhjemme er dog sådan, at der ikke er en specielt stor forskel imellem et GTX1080Ti og det RTX2080 Gaming X Trio, som jeg har kigget på i dag. Det svinger naturligvis lidt alt efter hvilken model af GTX1080Ti man kigger på, men typisk er det sted imellem 500 til 1000 kr. billigere.



For det spring i pris synes jeg ikke, at det er helt galt at springe på den nye vogn, og satse på at de nye RTX teknologier har noget lækkert med til bordet, når de kommer. Det er også årsagen til dagens karakter selvom det det stadig med lidt forbehold fordi vi ikke har det fulde billede. Kortet yder god,t og har en relativ fornuftig pris for et high-end grafikkort.



Men indtil videre må anbefalingen være at vente, hvis man kan, og især til vi har haft mulighed for at se nærmere på RTX funktionerne. Så med mindre man absolut skal have et nyt kort nu og her, så ville jeg slå koldt vand i blodet og vente lidt.



En ren ydelse til pris udregning gør stadig et GTX1080Ti kort til det bedste valg lige pt., når vi ikke kan vide hvilken forskel RTX kommer til at gøre.