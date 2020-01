AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-07-11 13:55:00

Corsair HS60 7.1 gaming headset

Alle elsker fed lyd, og Corsair plejer at være stabil leverandør af omtalte. Vi skal i dag se på Corsair, og deres nye og fede HS60 headset, der virker til PC, såvel som konsol, og tilbyder 7.1 surround sound. Læs med i dagens test, og se hvad Corsair har lavet til os.

Der er ikke langt mellem gaming headsets i dagens Danmark, og i dag skal vi se på endnu et af slagsen, nemlig HS60, som er Corsairs nyeste kablede headset.

Corsair er vel et af de mest kendte mærker inden for PC og gaming, og de er kendt for deres høje kvalitet, uanset om det drejer sig om keyboards, mus, kabinetter eller headsets. Og i dag skal vi se på netop sådan et af slagsen. Gaming og headset markedet er et marked der nærmest drukner i headsets i alle prisklasser, og kan bedst af alt betragtes som en free-for-all, hvor det nogle gange kan være svært at gennemskue forskellen på de forskellige headsets.

HS60 headsettet fra Corsair, er et gaming-headset, som falder i mid-range prisklassen, og det er derfor et headset man kan erhverve for under 600 kroner. For undertegnede, er det en af de mest spændende prisklasser at undersøge, fordi det er muligt at finde headsets af høj kvalitet, iblandt det virvar som specielt headset markedet er lige nu.

Vanen tro en lækker videopræsentation fra Tweak.dk redaktionen:

HS60 er videreudviklingen af Corsairs populære HS50, som vi testede tilbage i november 2017. HS60 er designet til at virke med PC, såvel som konsoller, dog skal man huske at få fat på en adaptor hvis man gerne vil bruge den på Xbox One.

HS60 headsettet kommer i en kasse med sort-gult farvetema. På fronten finder vi et stort billede af headsettet, inklusive model navn og et par features, som memory skum ørebøffer, høj byggekvalitet og store Ø50 mm enheder. Bagsiden byder på et detaljeret overblik over headsettet med beskrivende tekst på forskellige sprog.

Kassen indeholder:

Corsair HS60 Surround Gaming Headset

USB 7.1 surround sound adapter

Garantibevis

Specifikationer:

Frekvensgang: 20Hz - 20 kHz

Sensitivitet: 111dB (+/-3dB)

Impedans: 32 Ohms @ 1 kHz

Type: kablet

Hovedtelefonconnector: 3.5 mm analog

Driverstørrelse: 50mm

Vægt: 320 gram

Mikrofon: Unidirectional noise cancelling

Mikrofon impedans: 2,2k Ohm

Mikrofon frekvensgang: 100Hz to 10kHz

Mikrofon sensitivitet: -40dB (+/-3dB)

Design:

Headsettet kommer i to forskellige farver, men det vi har modtaget til test i dagens anledning, kommer i farven “carbon”, som betyder at farveskemaet består af mørke farver, der hælder lidt mod det grålige. Nedenfor ser vi HS60 gaming headsettet i al sin pragt og ære, med det sorte farveskema, store ovale ørebøffer, og et materialevalg der er faldet på en blanding af metal, plastik og læder.

Bøjlerne der holder hovedstøtten sammen med ørebøfferne er fremstillet i metal, og føles meget holdbart. På begge ørekopper er der et sort metalgitter med et gråt Corsair logo i midten. Det er et minimalistisk og neutralt design, som i virkeligheden er grænsende til et mere voksent look, hvilket er lækkert at se på efter undertegnedes mening. Man kan have dette headset på i toget eller bussen, uden at folk drejer hovedet. På både hovedstøtten og som beklædning på ørebøfferne, finder vi memoryfoam, der er betrukket med PU læder, som er lækkert at se på, men også i brug. Ørebøfferne er ovale, og størrelsen er lidt over gennemsnittet, hvilket betyder at folk med store ører ikke bør have problemer ved at klemme høreklapperne ind i HS60 hovedtelefonerne. Jeg er selv en af disse, og føler at der er god plads i ørebøfferne.

Bagerst på den venstre ørebøf, hvor kablet tilsluttes, finder vi en mikrofon on/off knap, et volume skruehjul, , og selvfølgelig en indgang til den aftagelige boom mikrofon.

Boom-mikrofonen er lavet således at den er fleksibel foran til, og passer kun ind i hullet i ørekoppen på én måde. Ved HS60 gaming headsettet fra Corsair, er der altså tale om et gennemtænkt og stilrent design, en rigtig lækker byggekvalitet enkel betjening.

Test:

Til testen brugte vi først og fremmest HS60 headsettet til PC, men det har også været en tur forbi både PlayStation 4 og smartphone/tablet, for at få skabt et så bredt billede af dens evner som muligt. Vi har testet ved fortrinsvis at spille spil, men vi har selvfølgelig også taget en lytter, og været omkring noget af det musik vi sætter mest pris på.

Vi starter bagfra, med musikken, som fyldte mindst i dagens test. Efter at have lyttet til forskellige numre, fordelt godt mellem en række genrer. Corsair HS60 leverer et flot lydbillede. HS60 har en meget afbalancerede lyd, hvor der er et flot samspil mellem diskant, mellemtone og bassen. For musikken, betyder det at det lyder rigtig godt, uanset hvad det er du sætter dig ned og lytter til. Som alle andre her i sommeren, har vi selvfølgelig også lyttet til Childish Gambino’s “This is America”, som spillede lækkert og sprødt, hele vejen igennem dette et af numrene der har været med til at definere 2018 indtil videre. Som sagt er der en flot velrundet bass i bunden, en god mellemtone og en klar og fin diskant, som kendetegner HS60 headsettet i brug.

Lyden i spil har selvfølgelig været vores fokuspunkt, og her har vi hovedsageligt spillet PUBG på PC, og Detroit: Become Human på PlayStation 4. I PUBG er det vigtigste ikke den gode lyd, men at man kan skelne mellem hvor skudene kommer fra, når man er under beskydning. Derfor bliver det et spørgsmål om liv eller død, om hvorvidt fjenden kan høres eller ej. HS60 headsettet klarede opgaven til fulde, og leverede et detaljeret og rummende lydbillede, med en stor bund og høj detaljegrad fra skud, eksplosioner og fodskridt. Der eksisterer en symbiose mellem frekvenserne, så lyden er levende og rig, uden at hverken bass, mellemtone eller diskant kommer til at fylde mere end de skal og bør. På PlayStation 4, handlede det mere om den gode oplevelse, da jeg for anden gang skulle i gang med at gennemføre Detroit: Become Human. Det er en meget filmisk oplevelse, og fortjener at lyden er lige så lækker som det visuelle og historien. Og her leverede HS60 endnu engang op til vores forventninger. Et flot og helstøbt lydbillede som akkompagnerede et af årets bedste spil, efter undertegnedes mening.

Som du har lagt mærke til, kan HS60 levere 7.1 virtuel surround sound når det tilsluttes via USB adapteren. Jeg har altid været fan af lige netop Corsairs virtuelle surround sound, og jeg synes at de leverer igen. Man skal blot koble headsettet i USB adapteren, og gå ind i Windows lyd, så kan man aktivere virtuel 7.1. Og det er ikke helt lige så godt som den ægte vare, men den gør det godt. Desværre virker det kun til PC. Jeg havde sådan håbet at det også ville virke til konsoller, men det kan ikke lade sig gøre.

Mikrofonen på hovedtelefonerne er en såkaldt boom mikrofon, som let kan af- og påmonteres. Den kan kun klikkes i ørekoppen på én måde, så det kan umuligt gå galt i brug. Mikrofonarmen er fleksibel, så den er overraskende let at justere helt perfekt foran ansigtet. Mikrofonen leverede ligeledes en god præsentation, dog uden at adskille sig markant fra konkurrenterne i samme priskategori. Lyden som mikrofonen fanger er klar, men den mangler bund. Men ret skal være ret, og den er også i stand til ikke at opfange al baggrundsstøjen når man spiller, som for eksempel fra keyboardet. Det er et plus i vores bog.

Komforten er måske det vigtigste punkt ved ethvert headset, uanset hvor god lyden er. Sidder det ikke godt, er det bare ikke headsettet man skal gå efter. Med en kampvægt på omkring 320 gram, store 50mm drivere pakket godt ind i et par bløde ørebøffer, en lækker hovedbøjle, er forudsætningerne for en behagelig gamingsession til stede. HS60 gamerhovedtelefonerne sidder godt på hovedet, uden at klemme eller trykke, både på toppen, men også omkring ørerne. Det er let at justere headsettet så de sidder som de skal, og selvom de godt nok bliver lidt varme i længden lige nu, under den danske højsommer, så er det faktisk ikke mere end man kan forvente.

Pris:

Vi har været en tur forbi PriceRunner.dk, for at indhente en pris til Jer. Man kan få HS60 gaming headsettet for 589,00,- DKK inklusive fragt. Er du interesseret i at læse mere om HS60 eller andre af Corsairs produkter, kan du klikke på banneret herunder.

Konklusion:

HS60 fra Corsair er et headset, hvor producenten har gjort alt rigtigt i forhold til prisklassen. Næsten i hvert fald. HS60 leverer en flot lyd, og man får samtidig lækker komfort med i købet. Bruger man den medfølgende USB adapter, får man endda virtuel 7.1 surround sound. Det er slet ikke så ringe endda!

Lav vægt, store drivere, solid byggekvalitet, er blot nogle af de ting vi hæfter os ved, ved Corsairs HS60 hovedtelefoner. Det eneste sted hvor vi ikke vurderer at de er bedre end prisen, er mikrofonen. Den er heldigvis lavet så den er let at afmontere, så man kan tage hovedtelefonerne med sig på job eller i skole. Men mikrofonen er det svageste punkt rent lydmæssigt, hvis vi ser på det et par gamerhovedtelefoner er lavet til. Og det skal man tage med et gran salt, for mikrofonen er helt på samme niveau som andre boom mikrofoner i den priskategori.

HS60 gamer headsettet fra Corsair er et lækkert og gennemført headset, til en meget fornuftig pris. Det er voksent i sit udseende, og formår at opfylde vores forventninger og ønsker til et headset, på de fleste parametre. Det er ikke svært at give Corsairs HS60 vores varmeste anbefalinger i dag. Vi runder testen af med en karakter på 9 og en Safe Buy award, til den der ønsker kvalitet for pengene.

Pros:

Flot lydbillede

Lækkert design

Aftagelig boom mikrofon

Mute knap og volume skruehjul på ørekopperne

God komfort

Pris

Cons:

Mikrofon er lidt tam i lyden

Ingen voiceback mulighed, så man kan høre sig selv tale og justere mikrofonen bedre