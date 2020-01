AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2019-12-17 17:50

Xbox Series X - Alt vi ved indtil videre

Xbox Series X blev fremvist for få dage siden. Her samler vi op på alt det vi ved om Series X indtil videre - både bekræftede features og rygter.



Xbox Series X blev afsløret for få dage siden ved The Game Awards den 13. december 2019.

Series X repræsenterer "Project Scarlett" som Microsofts bud på en flagskibskonsol, der er indstillet til at drive næste generation af konsolspil. Selvom officielle detaljer stadig er relativt begrænsede, hjælper forskellige interviews, rygter og trailere os med at begynde at male et billede af, hvordan Microsofts næste-generation konsol ser ud.

Her er alt, hvad vi ved om Xbox Series X indtil videre:

Xbox Series X: Ydeevne og specifikationer





Xbox Series X er ikke fuldt detaljeret med hensyn til specifikationer endnu. Microsoft har dog udstedt noget at sammenligne med, der sammen med en række leaks, tyder på at Series X bliver meget kraftfuld. Ifølge Microsoft er ydeevnen "fire gange" højere end Xbox One X, hvilket ikke er helt konkret, men det giver os en nogenlunde idé om, hvor kraftig Series X er.





Her er hvad vi ved om specifikationerne indtil videre:

Processor: Custom octa-core AMD Zen 2-baseret CPU (8x @ 3.6 GHz) Grafik: Custom AMD Navi-baseret GPU (12 TFLOPS RDNA) RAM: 16GB GDDR6 RAM (13GB garanteret til spiludviklere) Lager: NVMe SSD (muligvis med læsehastighed på op til 2GB/s) Video output: 8K, 4K @ 60/120Hz Optisk drev: 4K Blu-ray Porte: Ukendt Farve: Matte Black Pris: Ukendt (rygter tyder på 499$ eller 599$) Lancering: Holiday 2020

Xbox Series X: Størrelse og dimensioner

Microsoft har endnu ikke frigivet officielle dimensioner, men udregninger ud fra de forskellige standardporte, som vi kan se i traileren, ser den ud til at være ca. 312 mm x 157 mm x 157 mm.

Sammenlignet med en Xbox One X på 300 mm x 240 mm x 60 mm, er Xbox Series X et langt større, sandsynligvis grundet den kraftige hardware der kræver et solidt kølesystem. Microsoft har oplyst at de byggede Series X på denne måde, for at sikre at den er næsten lydløs, imens der spyttes fantastiske billeder ud på skærmen.

Xbox Series X: Features og forbedringer





Xbox Series X's fulde funktionssæt er endnu ikke lagt på bordet, men her ser vi på hvad der bekræftet indtil videre.

Xbox Series X benytter sig af et lynhurtigt NVME SSD-drev, som kombineret med noget af Microsofts custom teknik, resulterer i at spil indlæses milevis hurtigere end vi før har set på Xbox One. Spil der har indlæsningstider på op til et minut, reduceres til blot sekunder med den hurtige SSD.

Microsoft introducerer også en ny og forbedret controller med Series X. Controlleren har en revideret, mere taktil d-pad inspireret af Xbox Elite-controlleren, og en delingsknap til klip og skærmbillede, som minder om Sony's løsning på PlayStation 4. Den nye controller siges at være lidt mindre end tidligere og sandsynligvis lettere som et resultat deraf. Den nye controller har også ombyggede triggere med en tekstur som sikrer et godt greb.

Alle dine nuværende headsets, controllere og andet Xbox One-kompatibelt tilbehør, fungerer også på Series X. Xbox Series X vil også være i stand til at suspendere og genoptage flere spil på én gang i modsætning til et enkelt spil, på Xbox One-konsoller.

På den grafiske side af tingene vil Xbox Series X være udstyret med en række forbedringer, der løfter den over den nuværende generation af konsoller. Series X er i stand til vise 120 billeder i sekundet, med variable opdateringshastigheder til kompatible skærme, samt understøttelse af op til 8K opløsning. 4K-opløsning med 60 billeder pr. sekund vil dog være standarden. Xbox Series X vil også indeholde hardwareaccelereret ray-tracing, der producerer dynamiske refleksioner og skygger i realtid, hvilket øger dybden af spillene.

Derudover arbejder Microsoft også på nogle avancerede funktioner, som udviklere kan udnytte til at presse endnu mere potentiale ud af systemet. Dette kan ske i form af en custom variable rate shading (VRS), med automatisk low-latency mode (ALLM) og dynamisk latency input (DLI). Målet med Series X er skabe den "mest responsive" konsol, der nogensinde er bygget.

Xbox Series X: Lancerings-titler og bagudkompatibilitet





Ved The Game Awards fremviste Microsoft en ny trailer til Senua Saga: Hellblade II, hvor de hævder, at traileren udelukkende består af optagelser in-game engine. I så fald, er der ikke noget at bekymre sig om i forhold til grafikken.

Her kan du alle de kommende spil til Xbox Series X.

Microsoft har investeret mere end nogensinde før i førsteparts indhold, til næste-generation. Dette er ikke kun på grund af Series X, men også på baggrund af Project XCloud, det er en kommende streamingtjeneste. Begge platforme bruger de samme udviklingsmiljøer, hvilket sikrer, at next-gen Xbox kan have den største installationsbase nogensinde, hvilket fører til større support fra udviklere end før.

Microsoft har desuden bekræftet, at alle spil, der kører på Xbox One, fungerer på Xbox Series X, inklusive gamle Xbox-spil og Xbox 360-spil, der er bagudkompatible.

Xbox Series X: Pris og lancering

Microsoft har endnu ikke udtalt sig om prisen, men helt billig bliver den nok ikke. Der har været hvisken om en pris på 599$, hvilket måske er smertegrænsen for de fleste kunder. En pris på omtrent 499$ kunne også være et fornuftigt bud, hvilket Xbox One X startede ud med at koste tilbage i 2017.

Lanceringen finder sted ”holiday 2020” ifølge Microsoft, hvor vi helt sikkert får en mere specifik dato når vi kommer tættere på. Forrige Xbox konsoller blev lanceret i november, så vi kan muligvis også forvente at byde Series X velkommen, omkring dette tidspunkt.

Med Xbox Series X ser det bestemt ud til at Microsoft giver alt hvad de har til next-gen konsolkrigen. Det bliver spændende at se hvad Sony byder ind med, når de muligvis i starten af næste år, afslører hvad PlayStation 5 kan præstere.









Billeder og kilder: Xbox, Windows Central