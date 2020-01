AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2019-01-22 06:08:00

ASUS ROG RYUJIN 360 CPU Køler

ASUS ROG CPU køler med OLED display, Noctua Fans og selvfølgelig RGB lys. Dette er toppen af poppen, så lad os se hvordan den performer og hvilke features den har.

ASUS laver jo stort set alt til deres ROG serie, så man kan køre komplet setup i ROG farver og design. Vi skal i denne anmeldelse kigge på en af deres kølere, nemlig deres RYUJIN 360 AIO vandkøler.

Lad os se hvad der er i kassen.

En lækker stor kasse i klassisk ROG design i sort og rød. Der er tydeligt print af produktet på fronten og specifikationer bagpå.

Inde i kassen ligger indholdet godt beskyttet af plastikposer og formstøbt karton.

Vi starter lige med de tekniske specifikationer.

Water Block:

Water Block Dimension: 100 x 100 x 70 mm

Block Material (CPU plate): Copper

CPU Socket Support: Intel: LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066;AMD: AM4, TR4*

Radiator:

Radiator Dimension: 394 x 121 x 27 mm

Radiator Material: Aluminum

Tube: Sleeved Rubber tube

Fan:

Fan: 3 x Noctua NF-F12 industrialPPC 2000 PWM

Fan size: 3 Fan Slots (120mm)

Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm

Fan Speed: 450 ~ 2000 RPM +/- 10 %

Fan Static Pressure: 3.94 mmH2O

Fan Air Flow: 121.8 m3h

Fan Noise: 29.7 dB(A)

Control Mode: PWM

Special Features:

OLED Display: 1.77 " Full Color OLED

AURA Sync Support: Yes

Embedded FAN: Y

Embedded Fan Speed: 4800 RPM +/- 10 %

Embedded Fan Air Pressure: 3.23 mmH2O

Embedded Fan Air Flow: 19.41 CFM

Embedded Fan Noise: 31 dB(A)

Compatibility:

Intel: LGA 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

AMD: AM4, TR4*

Package Content:

ROG RYUJIN 360 Liquid Cooler

Accesory Pack of Scews and brackets

3 x 120mm Noctua NF-F12 iPPC 2000 PWM Fan

Thermal compound (pre-applied)

Quick Start Guide

Warranty:

Warranty: 3 years

Lad os kigge køleren.

Radiatoren er en klassisk Asetek radiator uden der er gjort noget ud af udseende på den. På stofslangerne sidder pumpehovedet, som er noget større end standarden. Der følger et dæksel med, som man kan pynte det hele af med når man har monteret køleren.

Blæserne er Noctua Industrial PPC blæsere på 2000 RPM. Støjniveau er lige under 30 dBA ved fulde omdrejninger. Disse blæsere er lavet til at køre 24/7, og så er de lavet i sort design, hvilket jeg rigtig godt kan lide.

Der følger selvfølgelig en masse skruer med, og der er monteringsbeslag til alle nyere CPU sokler fra både AMD og Intel.

Radiatoren er lang og faktisk ret tynd. Det er en 27 mm radiator, hvilket ikke er ret meget. Det bliver spændende, at se hvordan den performer.

Tilslutningerne på radiatoren er tynde, vi snakker 7,5 mm i diameter. Jeg skal dog sige, at jeg aldrig har set de tilslutninger knække, men jeg synes bare det ser lidt underligt ud når man tænker på selve slangen man tilslutter er 11 mm i diameter, hvilket er en del mere som det også ses på billedet.

Kølehovedet er plastret til med ledninger. Der kommer hele 4 ledninger ud. Det er USB, SATA power, blæser stik til bundkort og blæser splitter til Noctua blæserne. Man skal ikke have verdens største kabinet, da kablerne faktisk ikke er særligt lange. USB kablet er dog ret langt i forhold til de andre.

På kølefladen er der monteret kølepasta fra fabrikken. Det har både fordele og ulemper. Fordelen er, at det er i den rette mængde og helt jævnt fordelt. Ulempen er, at man kun kan montere køleren en gang.

Så skal der monteres.

Monteringen på AM4 er MEGET nem. Man bruger det originale beslag bag på bundkortet, hvor man skruer 4 skruer på i stedet for de originale beslag på fronten.

Så monteres kølehovedet med fire fingermøtrikker, som så spændes efter med en skruetrækker. Så er man køreklar.

Til sidst monteres det medfølgende dæksel. Det bliver monteret ved hjælp af to kraftige magneter.

Her er hele setuppet. En enkelt ting jeg undrede mig over var, at man stadig ikke er gået over til millimeter gevind på radiatoren. Det er MEGET længe siden jeg har montere almindelige luftkølere uden millimeter gevind. Måske forklaringen ligger i, at produktet er lavet til det amerikanske marked, og ikke det europæiske.

Lad os komme i gang med testen.

Softwaren:

Til min store forundring, kan jeg kun teste denne køler på automatisk funktion. Jeg kan absolut intet styre fra software eller bundkort. Hvorfor? Fordi jeg ikke bruger et ASUS bundkort til testen. Man er simpelthen bundet op på, at man skal bruge denne køler sammen med et ASUS bundkort, hvis man vil have fuldt udbytte af køleren og dennes funktioner igennem ASUS AI Suite.

Så jeg kan kun få lov til, at hente og installere ASUS Live Dash, som kan styre displayet og lysstriben på kølehovedet.

Lys og display:

Lyset i køleren er en lysstribe på skrå ned over hovedet. Den stribe kan man give forskellige effekter.

Det lille OLED display kan vise statiske billeder eller GIF animationer. Det ser ret sejt ud. Hvis jeg havde haft et ASUS bundkort, ville displayet også kunne vise statistikker om diverse følere som temperaturer og blæser hastigheder. Men desværre kan jeg ikke det med dette bundkort.

Benchmark procedure

CPU: AMD Ryzen 2700

Software (benchmark): CPU-Z

Software (overvågning): HWinfo64

Procedure:

Vores kølertests er sat op således, at vi først varmer systemet op med CPU-Z stress test i 10/30 minutter (Luft/Vand). Derefter lader vi det køre videre i 2 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæsere og pumper bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af, hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~25 grader

Blæserhastighed: Ukendt

Pumpehastighed: Ukendt

ASUS ROG RYUJIN 360 har absolut ingen problemer med, at køle vores test CPU. Heller ikke ved den overclock vi normalt bruger. Den klarer sig ganske imponerende.

Støjen:

Uner testen kørte kølere på auto hele tiden. Jeg kunne simpelthen ikke justere noget. Det betød også, at jeg ikke kunne sætte blæserne på 100% som jeg ellers plejer for, at kunne vise den maksimale køling af køleren. Det er jeg dog også til dels glad for, for de blæsere larmer virkelig meget, når de kører ved maksimal hasitghed.

Jeg vil tro, at blæserne har kørt omkring halv hastighed, eller måske endda mindre. Køleren larmede i hvert fald imponerende lidt. Selvfølgelig kunne man høre blæserne, men det var så støjsvagt som det nu kan blive med 4 blæsere. Nu skriver jeg 4, for inde i selve pumpehovedet sidder der faktisk også en lille blæser, som sørger for airflow omkring VRM og M.2. moduler, som sidder lige omkring CPU soklen. Det er den blæser man i specifikationerne kan læse har en maksimal hastighed på 4800 RPM og et støjniveau på 31 dBA. Så det taget i betragtning, larmer denne køler samlet set forbløffende lidt. Jeg vil vove at påstå, at man ikke bemærker den når man først lukker kabinettet og tænder resten af computeren.

Konklusion.

Skal vi kigge overordnet set på ASUS ROG RYUJIN 360, så er det faktisk en super lækker køler. Man får en god og støjsvag køler med meget høj performance.

De medfølgende Noctua blæser er ligeledes noget af den bedste kvalitet der finde på markedet, endda når man tænker på det er deres industri serie. De yder et højt statisk tryk og giver et godt airflow igennem radiatoren. Ikke nok med det, så er de sorte med sorte Chroma hjørner. Vil man kredse lidt om udseendet på radiatoren, kunne man købe nogle røde Chroma hjørner fra Noctua og smide på blæserne.

Radiatoren er ret standard, og den er monteret med nogle gode fleksible stofslanger, som kan bukkes meget uden at klappe sammen.

Kølehoved og pumpe er bygget sammen i en stor enhed, og der er ydermere monteret en lille blæser i pumpehuset for, at give lidt airflow til komponenterne på bundkortet. Det er godt tænkt, og giver formodentlig et performance boost for dem som vil overclocke. Det betyder knap så meget for standard brugeren.

I pumpehovedet har vi RGB lys og et lille OLED display, som under de rette omstændigheder kan bruges til en del information udover bare gejl.

Hvad er knap så godt er blandt andet, at ledningerne fra pumpehovedet er ret korte. I hvert fald når vi snakker power og blæser kabler. USB kablet har en ok længde, når man tænker på det skal på den anden side af bundkortet.

En anden ting der er 'helt til hest' for at sige det mildt er, at man ikke kan styre noget. Det er vel og mærket tilfældet, når man IKKE har et ASUS bundkort. Jeg synes mildt sagt, at ASUS har været tarvelige, og de prøver i bund og grund at tvinge køberne til, at købe et ASUS bundkort, hvis de vil have fuldt udbytte af deres nye køler. MANGE af de lækre features i køleren er nemlig bundet op på ASUS AI SUITE, som er specifikt til ASUS bundkort. Så har man IKKE et ASUS bundkort, må man nøjes med at køre køleren på auto, og nogle ret basale ting i displayet.

Hvis vi kigger på prisen, så ligger denne køler i den høje ende. Men man ved jo, at når man køber noget der står ASUS ROG på, så betaler man også for det. Køleren koster lige under 2000 kr, hvilket ofr nogen er for meget. Jeg er ret sikker på, at dem der køber en køler som denne, ikke udelukkende tænker på performance. De tænker også på features, og generelt ASUS ROG. Lidt lige som den skare af mennesker der køber iPhone.

Godt

God performance

Nem montering

Lavt støjniveau

Mindre godt

Manglende features hvis man ikke bruger ASUS produkter hele vejen

Korte ledninger

Mangler ekstra kølepasta

Prisen (for nogen)