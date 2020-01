AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2018-12-19 06:22:00

Cooler Master: Hyper 212 Black Edition

Cooler Master er jo et velkendt mærke, og de har jo lavet den velkendte CM Hyper 212 EVO, som er en af de mest kendte luftkølere på markedet. I denne anmeldelse skal vi kigge på deres nyeste udgave af deres 212 køler, nemlig deres Hyper 212 Black.



Cooler Master-historien begynder med en tidligere produktleder, der arbejder på en fornemmelse fra af en lejet lejlighed i Taipei. Han havde ingen finansiering, ingen anden støtte end en enkelt sekretær, der håndterede papirerne, mens han var opsat på at opfinde, forbedre, lave og markedsføre nye produkter. Hans navn var Roger, og han grundede Cooler Master tilbage i 1992.

Først en lille introduktionsvideo:

De tekniske specifikationer.

Som man kan se, understøtter denne køler så godt som alle sokler på markedet. Også de store Intel og AMD. Køleren har 4 heatpipes, og bruger direkte kontakt metoden- Blæseren kører op til 2000 RPM og larmer med maksimalt 26 dBA, hvilket er ganske fint.

Product Name: Hyper 212 Black Edition

Model number: RR-212S-20PK-R1

CPU Socket:

Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366

AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 Dimensions: 123.0(L) x 77.0(W) x 158.8(H) mm

Heat Sink Material: 4 Heat Pipes / Aluminum Fins / Direct Contact

Fan Dimensions: 120(L) x 120(W) x 25(H) mm

Fan Quantity: 1 PC

Fan Speed: 650-2,000 RPM (PWM) ± 10%

Fan Airflow: 42 CFM (Max)

Fan Air Pressure: 2.9 mmH2O

Fan MTTF: 160,000 Hours

Fan Noise Level: 6.5-26 dBA

Fan Power Connector: 4-Pin (PWM)

Fan Rated Voltage: 12 VDC

Fan Rated Current: 0.08 A

Fan Safety Current: 0.16 A

Fan Power Consumption. 0.96 W

Warranty: 2 years

Udpakning og præsentation

En fin lille kasse modtages når man bestiller denne køler. Den er i sort og lilla farver med print af produkt og specifikationer udenpå.

Inde i kassen ligger køleren godt beskyttet i en plastik holder. Udover køleren med påmonteret blæser, finder vi en kasse med tilbehør og en brugervejledning.

Indhold:

Cooler Master Hyper 212 Black køler

Monteringsbeslag & Kølepasta

Brugervejledning

Et nærmere kig på køleren

Først kigger vi lige på, hvad der er i kassen med tilbehør. I alt er der 3 poser med tilbehør. En pose med skruer og en pose med plastik beslag samt gummipuder.

I den sidste pose ligger alle de store beslag, splitter kabel til to blæsere og ekstra blæser clips.

Blæseren er en standard Cooler Master blæser. Den har 4 polet PWM stik, og der er monteret vibrationsdæmpende gummi puder i hjørnerne.

Kigger vi på selve køleren kan vi se, at den er flot afsluttet på toppen. Så man ikke kan se de grimme ender på rørene. Et flot Cooler Master logo pryder toppen sammen med den børstede og eloxerede top i aluminium. Smukt ser det ud.

Køleribberne er en smule undersænket fra blæserens anlægsflader. Det betyder mindre støj fra blæservingerne, hvilket er ret betydningsfuldt. Specielt ved fuld hastighed. Der er mulighed for, at montere to blæsere på køleren, så man kan køre push-pull system for optimal ydelse.

Køleren har direkte kontakt til CPU'en. Det betyder, at selve rørene er flade, og at CPU'en har direkte kontakt til rørene. Så der er ikke noget materiale imellem, hvilket efter sigende skulle give den højeste effektivitet. Det er derfor man kan se rørene på kølefladen. Bemærk også, at den overfladebehandling køleren har fået, gør den ekstremt følsom overfor fedtfingre. Så man skal lige rense godt af inden man monterer køleren med kølepasta. Eventuelt rense kølefladen med isopropylalkohol eller sprit.

Buk af rørene er ganske fine. Der er ikke noget der krøller eller ser underligt ud. Der er også lidt køle ribber på selve kølehovedet. Alt hjælper.

Montering af køleren

Man starter med, at montere beslagene på selve køleren. Her er det Intel beslagene jeg har monteret. Bemærk, man nemt kan flytte skruen imellem 3 huller i beslaget.

Beslaget til bagsiden af bundkortet skal også monteres og justeres. De små plastik klips fra posen skubbes ind over, og låser skruen fast i beslaget. Det er ret snedigt lavet, og man kan efter montering justere skruen til den stilling den nu skal sidde i.

Til sidst kan det hele monteres på bundkortet. De store møtrikker spænder bag-beslaget fast, og der følger et lilel værktøj med, så man kan spænde det med en skruetrækker. Efter montering af beslaget, kan man sætte køleren på og spænde den fast. Bemærk, at man skal afmontere blæseren for, at kunne skrue køleren på fast.

Benchmark procedure

CPU: AMD Ryzen 2700

Software (benchmark): CPU-Z

Software (overvågning): HWinfo64

Procedure:

Vores kølertests er sat op således, at vi først varmer systemet op med CPU-Z stress test i 10/30 minutter (Luft/Vand). Derefter lader vi det køre videre i 2 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæsere og pumper bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af, hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

Målingerne:

Rumtemperatur: 25 grader

Blæserhastighed: 2200 RPM

Som man kan se på målingerne herunder, er det ikke noget problem for Cooler Master Hyper 212 Black, at køle den CPU vi har i vores testbænk. Med blæseren på fuld hastighed er der stadig masser af overskud til, at smide en endnu større CPU på køleren. Eller en større overclocking på en mindre CPU. Man kan jo sågar sætte en blæser mere på køleren for, at give den endnu bedre ydelse.

Støjen

Blæseren er angivet til 26 dBA i de tekniske specifikationer, hvilket ikke er specielt meget. Det svarer ifølge vores skala herunder, til en der står ved siden af dig og visker. Hvis man kører med denne køler i et lukket kabinet, vil jeg slet ikke tro man hører den, selv ved fuld hastighed.

Konklusion.

Cooler Master Hyper 212 Black er en super lækker og diskret køler. Den er udført i gode robuste materialer og udstråler kvalitet.

Effektiviteten på denne køler er i top, taget dens størrelse i betragtning. Vores test CPU er ikke den kraftigste, men selv med en god overclock klarer køleren det flot.

Køleren har mulighed for en ekstra blæser, som lige vil give effektiviteten et ekstra boost hvis man har behov for det. Den medfølgende blæser er faktisk imponerende støjsvag, selv ved maksimal hastighed, hvilket er rigtig godt.

Prisen på køleren er ukendt, men hvis den kommer til, at ligge omkring det samme niveau som deres velkendte 212 EVO så er det en rigtig fin pris for denne køler. Og så er den efter min mening meget pænere end EVO køleren.

Min vurdering af Cooler Master Hyper 212 Black lander på en solid 9,5 score. Pris og kvalitet hænger rigtig godt sammen, og man får en god, solid og ikke mindst pæn køler når man køber denne.

Godt

Lækkert/pænt design

Nem montering

Splitterkabel

Effektiv



Mindre godt

Overflader modtagelige for fedtfingre