AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-02-07 12:56:13

Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB Køler

Vi fortsætter trenden med de lidt mindre AIO kølere, med Cooler Masters MasterLiquid ML120L RGB (dagens mundfuld), som navnet antyder byder på 120mm radiator og kontrollerbart RGB lys. Kan ML120L konkurrere med Corsair’s H80i v2 med en blæser mindre ud af pakken, og er der noget ved det fancy lys lir? Læs med i dagens test.

AIO kølere kommer i et hav af forskelligheder, og alle med deres egne unikke egenskaber, størrelser, RGB-lys eller ikke RGB-lys. Vi har stiftet bekendtskab med et kæmpe udvalg af AIO kølere gennem årene, og turen er igen kommet til en test af en AIO køler. Denne gang handler det om Cooler Masters MasterLiquid ML120L RGB (dagens mundfuld), som navnet antyder byder på 120mm radiator og kontrollerbart RGB lys.

Kan ML120L konkurrere med Corsair’s H80i v2 med en blæser mindre ud af pakken, og er der noget ved det fancy lys lir? Læs med i dagens test.

Specifikationer:

MasterLiquid ML120L RGB

Compatibility: Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket

Manufacturer Warranty: 2 Years

Radiator

Material: Aluminum

Dimensions: 157 x 119.6 x 27mm (6.2 x 4.7 x 1.1")

Cold plate material: Copper

Fan

Dimensions: 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1")

Speed: 650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10%

Air Flow: 66.7 CFM (Max)

Air Pressure: 2.34 mmH2O (Max)

MTTF: 160,000 hours

Noise Level: 6 ~ 30 dBA

Connector: 4-Pin (PWM)

Pump

Dimensions: 80.3 x 76 x 42.2 mm (3.2 x 3.0 x 1.7")

MTTF: 70,000 hours

Noise Level: < 15 dBA

Connector: 3-Pin

Rated Voltage: 12 VDC

Udpakning og præsentation af Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB

Indpakningen til MasterLiquid ML120L RGB AIO'en minder meget om alt andet på markedet – en illustration på forsiden, samt lidt hurtige opremsninger af standarder og features, med en mere detaljeret oversigt på bagsiden. Også indmaden er meget standard – Som de fleste producenter bruges der formet pap til at holde på alle komponenterne, samt poser for at undgå smulder blandes ved.

Som det er blevet normalt, inkluderes der beslag til alle nuværende (Også AM4) sokler, samt de ældre legacy sokler, hvis man skulle få de tanker. Cooler Master har valgt at bryde mønstret, som andre producenter har taget, ved at gøre brug af den ”fælles” 4pin RGB header standard, som de fleste nyere bundkort har – hvor andre producenter som Corsair eller NZXT bruger deres egne proprietære forbindelser.

Dette kan være både godt og skidt, da den fælles standard bruger analog signaler, hvorved man er begrænset ift. hvor mange enheder der kan kobles i serie med hinanden, og at de fleste bundkort typisk kun har en enkelt forbindelse – Det havde også den uheldige betydning at R, G og B pins ikke matchede, hvilket krævede lidt manuel omregning få at få den ønskede farve på blæser og pumpehoved ift. hvad RGB opsætningsprogrammet for vores ASRock bundkort forventede.

Cooler Master har valgt kun at inkludere en enkelt 120mm blæser, hvilket undrer mig lidt, da 120mm AIO’er typisk kommer med to blæsere for at kompensere for den mindre radiatoroverflade - Også for at have lidt mere RGB lys i kabinettet.

Med et kølehoved udført i kobber, gemmer kølehovedet og pumpen ikke på nogle overraskelser – det ligner meget hvad konkurrenterne gør, hvilket ikke er sært med Asetek, som har patent der spænder bredt inden for AIO markedet. Kølerørene har en fleksibel fitting på siden – Så man får på den ene side den fleksibilitet jeg f.eks. efterspurgte fra Corsair med deres H80i køler, som gav lidt spøjse vinkler med radiatoren monteret i visse vinkler, men man risikerer også at visse RAM heatsinks banker imod dem. Der er ikke helt en gylden mellemvej her.

For at montere køleren skruer man halvmåneformede beslag på selve hovedet der matcher den sokkel man bruger, og samler så backplaten med skruer der går igennem bundkortet. Man slutter hurtigt af med en tommelskrue i hver side, og så er vi klar til køletesten. Pretty easy going mht. installering af AIO.

Proceduren

Vores kølertests er sat op således, at vi først varmer systemet op med OCCT i 10 minutter. Derefter lader vi det køre videre i 2 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt.

OBS: Vi har erhvervet os en AMD Ryzen 1500X, som er clocket til 4Ghz på et ASRock X370 Gaming ITX/AC bundkort (som vi har kigget på tidligere). Dette betyder selvfølgelig også at vi begynder på en ny køleroversigtsliste, som starter lidt tomt ud, men Vi håber I tager godt imod den nye rig fremafrettet.

Støjen

Da der kun er en enkelt blæser, skal den arbejde lidt hårdere end hvis der sad to blæsere for at nå lign. temperaturer. Dette kan høres og mærkes på ydelsen, når vi presser systemet maksimalt, dog er blæseren ikke decideret larmene, selv ved de 80% vores fankurver typisk rammer.

RGB og kontrol

Vi skal da også tage et hurtigt kig på RGB delen ved køleren, som jo er et af dens salgspunkter. Som nævnt tidligere har Cooler Master valgt at gøre brug af den fælles standard for RGB på bundkort (Aura, Fusion, Mystic Light og RGB), som de forskellige producenter kalder den på netop deres produkter.

Her et hurtigt eksempel fra Gigabyte, hvor man kan vælge imellem de effekter, som bundkortets software formår at udsende – Da signalet er analogt, er der visse begrænsninger på hvilke effekter der spyttes ud, da det alt sammen styres i softwaren. Det eneste der sendes via kablet er analoge signaler for hvor kraftig hver farve skal lyse, samt et strømsignal. Dette betyder at man f.eks. ikke kan lave ”fan” effekter, hvor visse LED på blæserne lyser i forskellige farver – alting lyser samme farve.

Jeg nævnte også tidligere kort at man kan ende ud med at f.eks. grøn og rød er byttet rundt på bundkortets fysiske pins, hvilket kræver lidt kreativ tænkning, eller et bundkort der understøtter intelligent valg af farver på hver pin, som man kan se nedenfor på mit Aorus X370 Gaming 5 kort.

Har man ikke en RGB header, medfølger der en simpel fjernbetjening med til køleren der via et Molex kabel kan styre effekterne manuel, dog med færre muligheder. Det er rart at se en fallback funktion, da der stadigvæk er mange maskiner der kører ældre bundkort fra før RGB raseriet gik i gang.

Her til sidst et hurtigt klip af blæseren i funktion på vores testrig.

Konklusion

Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB kan i skrivende stund erhverves for små DKK 430,- hvilket er lige omtrent 200,- billigere end Corsair H80i v2, som vi kiggede på tidligere. Og med en temperaturforskel på kun ca. 5 grader, er det måske ikke en helt dum pris, specielt hvis man har en lidt mindre CPU der måske ikke er overclocket voldsomt meget.

Man kan altid smække en blæser mere på controlleren, og hvis man ikke er villig til at investere sig i brandloyalitet, som andre mærker typisk kræver for at man får den bedste RGB belysningskontrol (eller synkroniseringen af denne) er det slet ikke et dumt bud.

Vi ender på en score på 8 (og en halv), for en AIO køler der yder på trods af der lidt mangler en ekstra blæser til push/pull, og dens brand-neutrale RGB styring, hvilket er rart at se i en industri hvor man nærmest skal investere helt i et enkelt mærke for at få den bedste lysoplevelse.

Godt

God køling til prisen

Fint lys med nem styring

Kan nemt opgraderes

Kan bruges på bundkort uden RGB header

Mindre Godt

Mangler lidt en ekstra blæser

Der kan være problemer med R, G og B signalforvirring

RGB headers er lidt begrænsede i farveeffekter