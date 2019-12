AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-08-10 12:29:00

Corsair H100i Pro RGB

Corsair har løbende opdateret deres Hydro serie af AIO løsninger, og i dag tager vi et kig på Corsair H100i Pro RGB i 240mm versionen. Corsair Hydro Series H100i PRO, er en såkaldt an all-in-one RGB væske CPU køler med en 240mm radiator og et RGB LED pumpehoved.





Corsair har længe været kendt for at lave nogle af de mest habile AIO løsninger på markedet, og i løbet af året har de opdateret deres Hydro serie med blandt andet nye pumper og opdateret RGB lys.

I dag tager vi et kig på deres H100i Pro RGB, som er deres 240mm version. Se med i vores dybdegående gennemgang på vores YouTube kanal eller i videoen herunder.

Grundlæggende er der ikke meget der har ændret sig fra Corsair H150i, som jeg kiggede på tidligere på året, og frem til H100i bortset fra at radiatoren er blevet mindre. Det er stadig tale om en Asetek pumpe der driver værket, som i forhold til tidligere versioner, er mindre og kommer med forbedret RGB lys i selve pumpehovedet.



Den 240 mm store radiator køles af to af producentens ML120 blæsere med magnetisk leje, som er med til at reducerer støjen fra blæserne. ML120 blæserne er dog helt uden RGB lys, så RGB delen i navnet, gælder altså kun pumpen. Vi får stadig de samme gode muligheder for at bruge køleren til stort set alle CPU'er fra både Intel og AMD ud over Threadripper.

Der medfølger alt hvad hvad hjertet begærer til montering på de forskellige CPU typer, og der er tilmed ekstra skruer med, og endnu et sæt blæsere, hvis man vil opgraderer til en push/pull opsætning.



Pumpehovedet fungerer også som det sted hvor alle kablerne kommer fra, og her er der fire man skal forholde sig til.

Der er et enkelt tre pins blæserstik som skal tilsluttes bundkortet, en blæser-splitter til de to inkluderede blæsere, et SATA stik til strøm samt et USB 2.0 stik, der skal tilsluttes bundkortet, så man kan styre og overvåge hele herligheden via Corsairs software, som vi kommer til senere.



Kablerne fylder lidt, og specielt USB kablet er den største synder. Er du lidt fingernem, så er det muligt at få dem pakket nogenlunde fornuftigt væk i sit system.

Software:

Siden jeg kiggede på H150i har Corsair frigivet deres nye iCue software, som samler både styring af de forskellige Corsair enheder og dertilhørende lys. Så det er altså via iCue softwaren vi kan indstille hastighederne på pumpe og blæsere samt styre RGB lyset.



Der er et hav af indstillingsmuligheder. Det er muligt at vælge imellem fire ydelsesprofiler, der går fra Quiet over Balanced til Extreme og med Zero RPM som den sidste.

Skulle du ikke været dækket nok ind med muligheder, kan du også opsætte sine egne profiler, hvor man kan angive en blæserkurve, og man har mulighed for at indstille tingene, så de tilpasser sig efter hvilken som helst temperaturmåler i ens system.

Er computeren udstyret med radiatorer og blæser i fronten af kabinettet, så kan man sætte den til at køre blæserhastighederne efter temperaturen på grafikkortet, og den vej tilføre mere luft fx under gaming, hvor CPU'en ikke nødvendigvis bliver presset så meget.



RGB lyset kan man let og hurtigt tilpasse igennem softwaren, og det kan selvfølgelig koordineres med andre Corsair enheder i systemet, som i mit tilfælde med Vengeance Pro RGB RAM som pt. sidder i testsystemet.

Implementeringen af RGB lyset, synes jeg er gjort på en lækker måde, som er tilpas afdæmpet og stilfuld.

Det var hele den tekniske baggrund for H100I Pro RGB.

I har dog stadig helt testscenariet tilgode. Jeg har foretaget testen via mit X299 setup, som pt. udgør min testbench, og her finder vi et MSI X299 Gaming Pro Carbon bundkort og en Intel i7-7820X, som giver mig otte kerner og 16 tråde at varme op med samt en TDP på 140W.

Spring forbi vores YouTube video for en detaljeret gennemgang af resultaterne.

Det er i det hele taget nogen gode resultaterH100i sparker af sig her, og faktisk allerede på Quiet profilen klarer den sig super godt. Med en temperatur på kun 56 grader og kun 31 grader over stuetemperaturen på testtidspunktet, så er jeg helt tilfreds med ydelsen, specielt, når man tager i betragtning, hvor stille den samtidigt klarer at være.



Til sammenligning skærer vi altså kun syv grader af, ved at gå fra en svag summen under full load på Quiet profilen, og til et betydeligt højere støjniveau på Extreme profilen. I min verden er det SLET ikke den forbedring værd, når man skal betale for det med så meget ekstra støj. Så netop fordi vi får så god ydelse allerede på Quiet profilen, så vil jeg nok bare indstille den på den profil og så ellers bare lade den blive der.

Lyd:

En af salgspunkterne med den nye H100i Pro RGB er naturligvis lydniveauet. Der er et RET stort spænd imellem Quiet og Extreme profilerne. Quiet, er selv under load ikke ret meget mere end hvad jeg ville kalde, en svag summen, og det er altså i et åbent test setup som jeg har brugt, hvor jeg bogstaveligttalt sidder lige ved siden af blæserne under testen. Bliver det hele først pakket væk i et kabinet, så vil det være endnu mere dæmpet.



Balanced profilen larmer en anelse mere, men stadig hvad jeg vil kalde acceptabel, mens extreme profilen er betydeligt mere støjende, og ikke noget jeg ville kunne leve med til andet end måske hardcore benchmarking. Når det er sagt, så synes jeg som sagt også at ydelsen allerede på Quiet profilen er mere end tilfredsstillende.



Under alm. desktop brug, hvor man bare ser film eller brower på nettet, er det også muligt at bruge Zero RPM indstillingen, så blæserne slet ikke kører, og man bare skal leve med den svage summen fra pumpen.



Hvis I springer forbi vores video på YouTube kan I høre en sammenligning imellem de forskellige profiler.



Pris:

Prisen for H100i Pro RGB er pt. lige under 1000 kr. online, hvilket ca. 400 kr. billigere end end den større H150i med en 360 mm radiator. Mellem trinnet H115i med en 280 mm radiator ligger normalt på omkring 1200 kr., så de ligger alle sammen meget tæt på hinanden i Hydro familien fra Corsair.



Som udgangspunkt vil jeg sige at man skal tage den største man har plads til i computeren, og det vil jeg specielt mene nu hvor priserne ligger SÅ tæt på hinanden. Generelt set synes jeg dog, at prisopdelingen i Corsairs Hydro familie giver meget god mening.

Konklusion:

Hvis vi kigger på konkurrenterne på markedet for 240 mm AIO løsninger, så ligger Corsair i den dyre ende, og der kan findes lignende alternativer til omkring halv pris, hvis man ser sig om. Men når det er sagt, så synes jeg dog, at ydelsen, og ikke mindst det lave støjniveau, er værd at betale lidt ekstra for, selv om det måske er i den lidt dyre ende.



H100i Pro RGB er en af de letteste og bedst ydende AIO løsninger af sin størrelse jeg har prøvet, og personligt er jeg rigtigt glad for det stilfulde og ret afdæmpede design. Vi får lov at betale lidt mere i forhold til nogle af konkurrenterne på markedet, men jeg synes de opdateringer som Corsair har lavet sammen med ydelsen, og den gennemførte software, er den højere pris værd, hvis man har mulighed for at spytte i budgettet.

Godt:

God ydelse

Lav støj

Lækker software

Skidt:

Ikke det billigste alternativ