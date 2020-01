AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-07-10 06:01:00

Corsair H60 2018 Edition

Corsair har været i gang med at genopfriske nogle af deres ældre AIO kølerdesigns, og i den anledning tager vi et kig på 2018 udgaven af deres populære H60 120mm AIO. Er det bare en ny omgang maling, eller kan det tænkes at der er lidt at hente i ydelse med det nye design?

Vi tager i dagens test et kig på Corsair's nyeste bud på en art refresh af deres populære H60 køler. Designet har fået en opdatering, så den bedre passer ind med de andre dele i et moderne (gaming) setup. Men er der kød på den nye udgave, eller er det bare en ren visuel ændring?

Specifikationer:

Corsair H60 120mm AIO

Supports Intel 115x, Intel 1366, Intel 2011/2066, AMD AM2/AM3, AMD AM4, AMD FM1/FM2

Manufacturer Warranty: 5 Years

Radiator / Pump

Cold Plate Material: Copper

Radiator Material: Aluminium

White LED Logo

Radiator Dimensions 157mm x 120mm x 27mm

Fan

PWM control: Yes

CORSAIR LINK: Yes

Fan Dimensions 120mm

Fan Speed 1700 RPM

Fan Model SP Series

Fan airflow 57.2 CFM

Noise level 28.3 dBA

Fan static pressure 2.08 mmH20

Udpakning og præsentation af Corsair H60 2018

Indpakningen har fået et face lift, så at H60 matcher resten af Corsairs produktlinje – Det er en tydelig forskel fra den gamle model, jeg har liggende herhjemme. Ud over indpakningen, har kølehovedet også fået et face lift, hvilket jeg personligt synes klæder køleren, da jeg aldrig helt var fan af den gamle, firkantede model.

Monteringen er ikke ændret nævneværdigt – Man har de samme monteringsbeslag som ses på de fleste Asetek baserede AIO løsninger. Og man kan nok også diskutere om der er grund til at ændre for ændringens skyld, da mange hybridløsninger såsom NZXT’s AIO > GPU kits er afhængige af denne standard. Der medfølger beslag til både Intel og AMD - herunder vist AMD AM4 beslagene, som klikkes fast på kølehovedet og monteres på standard AM4 monteringen på bundkortet.

Corsair har valgt deres SP blæser til at holde radiatoren køling - utroligt igen nok uden RGB, hvilket er lidt af en sjældenhed i disse moderne regnbue rave tider. Selve radiatoren er udført i aluminium, som er et let, men lidt mindre effektivt alternativ til kobber. Det er en løsning rigtig mange AIO producenter bruger for at holde vægt og ikke mindst prisen nede, da man ellers hurtigt når priser der ligner custom vandkøling, og som typisk giver udmærkede temperaturer uden at sprænge budgettet.

Sidst men ikke mindst er køleslangerne sleevet med Corsair’s sædvanlige sleeving. Et pænt touch og alternativ til andre løsninger, såsom Be Quiet, hvor slangerne har en ribbet, fjederagtig overflade. Dog kunne enderne være lidt pænere.

Som nævnt længere oppe er montering af selve køleren er ret ligetil. En bagplade monteres bag på bundkortet, som så fikseres med skruer på kølehovedet, så at alle delene sidder i spænd. Radiatoren skrues fast på en tilgængelig 120mm fan mount i kabinettet – typisk bag i kabinettet med disse små 120mm modeller, hvor de større 240 og 280 modeller typisk kune kan monteres i front eller til tider toppen af kabinettet.

Benchmarking

Vores kølertests er sat op således, at vi først varmer systemet op med OCCT i 10 minutter. Derefter lader vi det køre videre i 2 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt.

Støjen

Corsair’s SP blæsere siger som vanen tro ikke meget, selv under pres. De kan anes, men det er ikke en ubehagelig lyd, selv ved 4Ghz pres på samtlige kerner.

Konklusion

Corsair H60 kan i skrivende stund blive din for lige omkring DKK 560,- som er en ganske overkommelig pris for en 120mm køler, der dog godt kunne have inkluderet en ekstra blæser, som på H80i. H60 er en anelse varmere end dens dobbeltfan storebror, H80i, men ikke mere end at en ekstra blæser skulle hive den ned på lign. temperaturer.

Ligesom H80i er der sparet på RGB lyset på H60i, og det er faktisk kun selve pumpehovedet der kan oplyses i et meget diskret og neutral hvidt lys. Jeg syntes (stadigvæk) personligt at det er rart at man har valget i begge lejre, uden at skulle skifte noget ud selv – og man kan jo altid købe et par AP blæsere med lys i, hvis man skulle savne farverne.

Vi ender på en score på 8,5/10 for en fornuftig og kompakt køler med lidt minimalistisk oplysning.

Godt

Siger ikke meget under belastning

Diskret lys

Kompakt

Mindre Godt

Mangel på fleksibilitet i kølerør kan give besvær i mindre kabinetter

Jeg savner den ekstra blæser som mulighed