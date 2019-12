AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-01-26 14:25:00

Corsair Hydro H150i PRO RGB CPU AIO køler

Corsair er en af de helt store aktører inden for udstyr til computeren, når snakken falder på tilbehør. Det være sig gamingstole, RAM, SSD, gamingstole, gamerheadsets, mekaniske tastaturer og meget andet. Blandt deres store udvalg, finder vi også produktet vi sætter under lup i fredagens test, nemlig deres Corsair Hydro H150i PRO RGB CPU køler 360mm radiator og Corsair ML blæsere monteret.

Corsair har opdateret deres AIO, som stille og roligt sætter deres synlige præg på markedet, og med dem kom der også en ny model i toppen af familien, med deres Corsair Hydro H150i PRO RGB CPU køler, som er Corsairs største AIO til dato med en 360mm radiator i pakken.

Med på vejen skriver producenten følgende:

The CORSAIR Hydro Series H150i PRO is an all-in-one RGB liquid CPU cooler with a 360mm radiator built for low-noise cooling performance and bold styling with an RGB LED pump head.

Three included 120mm ML Series magnetic levitation PWM fans provide great airflow while producing no more than 25 dBA of noise, pushing the performance of your build while staying whisper quiet. Take control with CORSAIR LINK software and customize lighting, monitor temperatures and precisely adjust fan speeds, or stop the cooling fans entirely with the H150i’s Zero RPM fan mode. Easy to install and compatible with most modern CPU sockets, the H150i makes it easy to cool your system in silence and style.

Se med på YouTube, når vi gennemgår og tester Corsair Hydro H150i PRO RGB processor køleren.

Ud over at være Corsairs største AIO til dato, så er der bestemt også andre gode ting ved deres nye high-end AIO. Den understøtter blandt andet stort set alle CPU serier vi kan komme på. På Intel siden, er det helt tilbage til socket LGA1366, og hos AMD er det både AM2, 3 og 4 plus FM 1 og FM 2, så det eneste man ikke kan få med er Threadripper, og der skulle der endda også være et nyt beslag på vej, så det på sigt også bliver muligt. Dermed en helgardering fra Corsair



Corsair Hydro H150i PRO RGB køleren kommer med tre af Corsairs 120mm ML blæsere, så altså ikke med de typiske kuglelejer, men i stedet for det magnetiske, der burde være med til at sikre et mere stille system, som testen også afslørede.



I den nye serie, er der også en ny og forbedret pumpe, der dels er fysisk mindre, og så er den som trenden byder, med det nye RGB Led effekter indbygget.



Selve installationen af H150i Pro RGB fra Corsair i mit testsetup - blandt andet vestående af en i7-7700K CPU, var let og uden problemer forbundet. Blæserne skal bare skrues på radiatoren, og her skal man selvfølgelig lige bruge et minut på at overveje, hvordan den skal være placeret i det færdige system, så man får dem placeret rigtigt.

Det inkluderede installationsbeslag til Intel siden er let at bruge, og på AMD siden bruger man de standard klips der er på bundkortet.



På selve pumpehovedet finder vi tre kabler. Et SATA kabel til strøm, et tre pins blæser stik til CPU stikket på bundkortet, og så et noget bredere kabel, der splittes i tre stik til de inkluderede blæsere. Videoen sætter lidt fokus på netop det sidstnævnte kabel.

Ud over de tre omtalte kabler på pumpen, er der også et stik til et medfølgende USB stik, der skal forbindes til en USB port på bundkortet. Det er på den måde at man kan kontrollere tingene igennem Cosairs Link software. Der er altså en del kabler man skal have styr på, og jeg ville ønske at Corsair have givet os muligheden for at kunne pille stikket til blæserne af. De tre inkluderede ML blæsere, er helt almindelige fire pins PWM blæsere, som kan tilsluttes bundkortet eller en fancontroler, hvilket der sikkert er nogen der ville fortrække. I de tilfælde ville det være rart, hvis man ikke også skulle arbejde med det brede blæser kabel fra pumpen.

Test af Corsair Hydro H150i PRO RGB CPU køler

Min test er gennemført med de tre standard profiler, der findes i Corsair Link softwaren, som består af Performance, Balanced og Quit modes. Ud over det, har jeg også lavet en speciel profil, som udnytter muligheden for ”Zero RPM mode”, hvor blæserne slet ikke kører. Alle fire indstillinger blev prøvet af både på standard indstillingerne for CPUen, og så med et 4,9 GHz overclock.



Resultaterne på standard, synes jeg var ret solide, og selv under fuld belastning, kan H150i Pro faktisk klare udfordringen i Zero RPM Mode. Så et næsten lydløst system er faktisk muligt.



Under overclocking, er der også gode resultater at hente, og der kan stadig køres i Zero RPM Mode, uden at throttle, hvilket jeg faktisk ikke havde regnet med, så bestemt en positiv overraskelse på denne front.

Pris

Corsair Hydro H150i PRO RGB CPU køler, kan pt findes online til lige omkring 1400 kr., hvilket betyder, at det bestemt ikke er nogen billig løsning. I feltet til sammenligning af 360mm AIO løsninger, lander den ca. midt i feltet, så den kan godt konkurrerer trods alt.



Konklusion:



Jeg synes at Corsair H150i Pro RGB har efterladet et godt indtryk hos mig. Det nye design på selve køle/pumpe delen, synes jeg de har ramt rigtigt godt, og sammen med de inkluderede ML blæsere og den brede understøttelse af CPU typer, er H150i Pro et rigtigt godt bud til næsten alle systemer.

Ydelsen er bundsolid, og kaster gode resultater af sig selv ved lave blæserhastigheder, hvilket kan veksles til et stille computersystem, og det er altid er et plus i min lydfølsomme bog.



Med en pris på omkring 1400 kr., er det dog værd at overveje, om man har brug for ydelsen, og om stilhed betyder SÅ meget for en. Med fornuftige luftkølere til omkring en tredjedel af prisen, kan man få køleydelse der er sammenlignelig, men naturligvis på bekostning af lydniveauet.



Med Corsair H150i Pro RGB, er der også plads til at flytte mere varme end mit testsetup producerede, hvis der er brug for det, så er man i den ende af skalaen, kunne det også være et godt bud.



Jeg vil dog sige, at det i de fleste tilfælde kun er den kræsne og krævende bruger, der vil udnytte H150i tilstrækkeligt, og det er også derfor vi lander med en endelige karakter på 8 og en Enthusiast Only Award for et solidt produkt med god ydelse, der dog nok for de fleste er overkill.

Godt:

Lækkert design

Smagfulde RGB muligheder

God software

Solid og lydsvag ydelse

Knap så godt:

Ingen mulighed for at fjerne ubrugte kabler fra pumpen

Pris kontra ydelse er for nogen ikke fornuftig