AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2018-11-13 07:06:00

Corsair Hydro Series H115i RGB - Keeping it cool

Corsair er klar med en ny AIO vandkøler. Hydro Series H115i RGB PLATINUM 280mm Liquid CPU Cooler. Hvad gemer sig bag produktnavnet, og står kvaliteten mål med markedsføringen fra Corsair. Vi er klar med en gennemgang af Corsair H115i Platinum.

Hydro Series H115i RGB PLATINUM 280mm Liquid CPU Cooler - det er navnet på det seneste skud på stammen af Corsair AIO vandkølingsløsninger til din CPU. Allerede tidligere i år lancerede Corsair en ny linie af AIO kølere, heriblandt H115i Pro.

Nu er turen som sagt kommet til to nye af slagsen. Det drejer sig om H100i Platinum og H115i Platinum. Den afgørende forskel er størrelsen på radiator og blæsere - 120x240mm i H100i og 140x280mm i H115i, som er den vi har modtaget til test her på redaktionen.

Platinum kølerne er et nyt spin på Pro versionen, som kom tidligere på året. Der er udbredte forskelle på designet af selve kølehoved og pumpe - hvordan? Platinum er lavet af CoolIT Systems, og ikke Asetek, som ellers normalt leverer produkterne til Corsair. Det betyder også, at både pumpe og coldplate er noget anderledes i denne udgave af H115i fra Corsair.

Corsair forklarer, at hvor de i designfasen af Pro serien, havde stor fokus på at designe en køler med lav støj under performance for en normal desktop bruger, så har de med platinum serien oppet sig på blæserne. Det betyder at de nye blæsere har et større spænd af mulige hastigheder. Samtidig har de også givet radiatoren nogen små fintuninger.

Så er der selvfølgelig også RGB!

De nye modeller kommer med et sæt af Corsairs egne ML Pro Series RGB magnetic levitation PWM fans. Direkte ud af kassen, med brug af Corsair iCue, er der også lavet optimerede blæser kurver, som justerer airflow og statisk tryk til det optimale på alle tidspunkter. I pumpehovedet finder man også 16 individuelt addresserbare RGB led'er. Ligeledes findes der tilsvarende 4 i hver blæser.

Her har vi hele herligheden i sin smukke indpakning. Med det grønne på billedet er vi sikre på i også kan overtale fruen til det her bliver et godt køb?

Som tidligere nævnt er hele kølehovedet og pumpen redesignet her. Grunden til dette er at det er CoolIT Systems som står bag ved denne udgave. CoolIT laver normalt slet ikke produkter til desktop markedet, og har altså gjort en undtagelse her med Corsair.

Her en hurtig gennemgang af selve hovedet, fra venstre mod højre.

Øverst finder vi selve låget, som indeholder består af et plastik logo, omkranset af aluminiumsskjold. På undersiden er RGB LED monteret. Herunder findes printpladen, eller 'hjernen' i operationen. Umiddelbart herunder er den magnetiske spole, som driver pumpen efterfulgt af isolerende lag, og den primære blok. På undersiden følger to distributions-gummistykker og til sidst en coldplate i kobber, med højdensitets finner.

Som tidligere nævnt har Corsair altså være så rare at sende os H115i RGB PLATINUM 280mm Liquid CPU køleren. Modellen kommer med en 5 års garanti (husk det ikke er garanti som i dansk sammenhæng) og der er gratis teknisk support. De to medfølgende blæsere, kan levere et højt og solidt airflow.

Med iCue installeret er der adgang til detaljeret kontrol af blæsere og pumpe.

Som i kan se herover er det også muligt at monitorere væsketemperaturen direkte i iCue.

I pakken finder vi følgende:

H115i Platinum

Manual + Warranty

2 * 140mm blæsere

Micro-USB -> MOBO pin connector

Brackets (115x, 2011/2066, AM2/AM3, AM4, TR4)

I denne test anvender vi et AMD system på X470 platformen. Nærmere beskrivelse følger herunder.

AMD Ryzen 2600X @ 4100MHz

AsRock X470 Master SLI

16GB DDR3200 Ram

Passivt videokort (Sorry!)

Fractal Design Meshify C

Inden vi får alvor går i gang skal der lige knyttes et par kommentarer til setuppet vi har anvendt. Desværre er det typiske grafikkort ikke i huset i øjeblikket, hvilket betyder case temperaturen er lidt lavere end normalt - sådan et passivt skærmkort, leverer ikke alverden af varme (retro-style på redaktionen!).

Under testen er H115i Platinum monteret i fronten af vores Meshify-C i pull konfiguration. Til at holde temperaturen nede i selve kabinettet er der hjælp fra 3 yderligere blæsere monteret således: indtag i bund. Exhaust i top + bag. Det leder til følgende airflow: 2x140mm + 1x120mm intake, 2 * 120mm exhaust. Deraf er der altså skabt positivt tryk i kabinettet.

Corsair H115i Platinum kommer med kølepasta monteret på coldplaten, og for at give det mest retvisende "out of box" billede, anvender vi også denne kølepasta her i testen.

Det giver for den almindelige køber også den fordel at man ikke skal ud og investere i en hel tube kølepasta.

Da dette ikke er første, eller sidste kølertest vi har lavet tænker vi ikke at det er nødvendigt at gennemgå monteringen - især ikke da det er forskelligt fra platform til platform.

Hvis der er nogen der er i tvivl har Corsair lavet denne glimrende video om installationen:

Monteret i kabinettet får vi følgende opsætning:

Monteret i kabinettet har vi også leget lidt med RGB LED indstillingerne således at vores test setup nu udelukkende kører med blå og hvid, på skift.

Alt justering af RGB LED og blæser- samt pumpehastighed foregår altså igennem iCue. Vi kan med fuldkommen ro i sindet fortælle at iCue fungerer let og smertefrit når det kommer til at justere både farver og hastigheder. Det eneste man skal være opmærksom på er at det ikke snakker sammen med produkter, som ikke kommer fra Corsair. Det kan godt være en anelse træls - men ikke en oplevelsesødelæggende detalje.

Med det af vejen er vi nu kommet til den egentlige test.

Corsair H115i Platinum kommer med fire forskellige modes (se screenshot nedenfor): Quiet, Balanced, Extreme og Zero RPM.

Hertil skal knyttes et par vigtige kommentarer. I balanced mode er der tale om en adaptiv blæser kurve, som tilpasser sig systemets temperatur. Denne indstilling påvirker IKKE pumpen - derfor er den også udeladt af vores termiske test.

Zero RPM kører blæserne til 0, men pumpen kører fortsat på enten Extreme eller Quiet, efter dit personlige valg. Vi har i testen anvendt Quiet på pumpen i Zero RPM, da vi antager at man ønsker minimal støj i denne konfiguration.

Sidst men ikke mindst har vi angivet nogen db niveauer. Det er meget vigtigt at understrege at dette er CIRKA tal. De er målt umiddelbart foran kabinettet og vi anbefaler at disse UDELUKKENDE anvendes som en føler på hvor stor forskel der er i lydtrykket mellem de forskellige indstillinger.

Uden yderligere snak. Her kommer resultaterne af vores test:

Alle load tests er udført i AIDA64. De faktiske temperaturer, blev således:

Zero RPM LOAD: 80C IDLE: 38C

Quiet LOAD: 54C IDLE: 35C

Extreme LOAD: 48C IDLE: 33C



Som i nok allerede kan se, har vi ikke oplevet voldsomme temperaturforskelle mellem Extreme og Quiet. Hvad der dog er helt klart er at støjniveauet på Extreme lever op til navnet og er markant højere end det støjniveau vi oplever på både Balanced og Quiet.

Konklusion & Pris

Corsair Hydro H115i Platinum efterlader os med et solidt indtryk. Denne AIO leverer et særdeles stabilt stykke arbejde og lever bestemt op til sin forgænger og er måske endda marginalt bedre under normal brug.

Vi ser tilbage på oplevelsen med et klart indtryk af, at dette er en af de bedste 280mm kølere vi har haft igennem vores system og derfor er der heller ingen vej uden om, at H115i Platinum går herfra med en score på 8.

Vi kommer dog ikke helt op at ringe, og det skyldes primært prisskiltet som følger med på denne AIO. Ifølge vores research er billigste pris 1.169 kr. hvor Pro udgaven af samme køler findes helt ned til 899,- (+ fragt). Det er en besparelse på næsten 25%

Pro:

God ydelse

Lavt støjniveau (m. rigtige settings)

RGB...

Con:

Pris

Støjniveau (m. forkerte settings)

...RGB